چھوٹے شمسی نظاموں پر فیس اور لائسنس ختم کرنے کی درخواست

وفاقی وزیرِ بجلی کے احکامات پر، بجلی کی تقسیم بندی کرنے والے ادارے نے نیپرا سے 25 کلو واٹ تک کے شمسی نظاموں کے لیے درخواست فیسیں اور لائسنس کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔
پاکستان میں چھوٹے پیمانے پر شمسی توانائی کے استعمال کو فروغ دینے کی کوششوں کو ایک بڑا دھچکا لگا تھا، جس کی وجہ سے عام شہریوں اور چھوٹے کاروباری اداروں کے لیے شمسی توانائی کے نظام قائم کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وفاقی وزیرِ بجلی سردار اویس لغاری کے احکامات پر، بجلی کی تقسیم بندی کرنے والے ادارے نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ( نیپرا ) سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ 25 کلو واٹ تک کے شمسی نظام قائم کرنے والے صارفین کے لیے درخواست فیس یں ختم کی جائیں اور لائسنس کی شرط کو بھی ختم کیا جائے۔ بجلی کی تقسیم بندی کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ موجودہ قوانین کو 2015 کے سابقہ ضوابط کے مطابق لانا ضروری ہے، کیونکہ نیا نظام چھوٹے پیمانے پر شمسی توانائی کے حلوں کو اپنانے سے لوگوں کو مایوس کر سکتا ہے۔ 2015 میں متعارف کرائے گئے ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن اور نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کے تحت، 25 کلو واٹ تک کے شمسی نظام کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں تھی۔ درخواستوں کا براہ راست بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے ذریعے نمٹا جاتا تھا اور اس پر کوئی چارجز بھی نہیں لگائے جاتے تھے۔ اس سے رہائشی صارفین کو شمسی نظام قائم کرنے کے لیے کافی حوصلہ ملا تھا۔ تاہم، نئے پرو سومیئر ریگولیشنز کے تحت، منظوری کا عمل نیپرا کو منتقل کر دیا گیا اور چھوٹے شمسی سیٹ اپ کے لیے بھی درخواست فیس عائد کر دی گئی۔ اس تبدیلی سے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بجلی کی تقسیم بندی کرنے والے ادارے نے نشاندہی کی کہ پرائیویٹ پاور اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ان تبدیلیوں کا منفی اثر پڑ سکتا ہے اور انہوں نے چھوٹے تنصیبات کے لیے پرانی نظام کو جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن، پرائمج (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پاکستان متبادل توانائی ایسوسی ایشن اور صدیق رینیو ایبل انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ سمیت کئی تنظیموں نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ منظوری کا اختیار تقسیم کرنے والی کمپنیوں سے ہٹانے سے غیر ضروری تاخیر پیدا ہوگی اور عمل مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ وزیر کے حکم کے بعد، بجلی کی تقسیم بندی کرنے والے ادارے نے اب باضابطہ طور پر نیپرا سے درخواست کی ہے کہ پچھلے نظام کو بحال کیا جائے، جو 25 کلو واٹ تک کے چھوٹے شمسی تنصیبات کو فیس یا لائسنس کی شرط کے بغیر قائم کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ اس اقدام سے امید ہے کہ چھوٹے پیمانے پر شمسی توانائی کے استعمال کو فروغ ملے گا اور عام شہریوں کو بجلی کے بلوں کے بوجھ سے نجات ملے گی۔ شمسی توانائی کے نظام کو آسان بنانے سے ملک میں توانائی کی خود کفالت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ فیصلہ وزیراعظم کے گرین انرجی کے ویژن کے تحت ایک اہم قدم ہے۔ حکومت کی جانب سے شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے جارہے ہیں تاکہ ملک کو توانائی کے بحران سے نکالا جاسکے اور ماحول کو محفوظ بنایا جاسکے۔ یہ پالیسی تبدیلی نہ صرف صارفین کے لیے سہولت پیدا کرے گی بلکہ شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو بھی متحرک کرے گی۔ اس سے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور شمسی توانائی کے شعبے کو مزید ترقی دینے کے لیے مسلسل کام کرتی رہے۔ عوام کو شمسی توانائی کے فوائد کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اس صاف اور ماحول دوست توانائی کے ذریعے اپنے بجلی کے مسائل حل کر سکیں۔ اس اقدام سے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے اور یہ ملک کو سبز توانائی کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گا.
شمسی توانائی نیپرا لائسنس درخواست فیس توانائی پالیسی
