چھ Federal Constabulary اہلکار خوارج کے خلاف لڑائی میں شہید

چھ Federal Constabulary اہلکار حسن خیل علاقے میں خوارج کے خلاف Operations کے دوران شہید ہو گئے۔ شہید اہلکاروں کی جنازہ نماز پشawar میں f-wave پولیس ہیڈکوارٹرز میں ادا کی گśni اور وفاقی inside وزیر محسن نقوی اور ریاستی وزیر طلال چوہدری سمیت کئی اہم افسران نے شرکت کی۔ inside وزیر نے شہیدوں کے گھر والوں کو تسلی دی اور کہا کہ شہیدوں کی قربانیاں ناحق نہیں ہوں گی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ پورا مل دہشتگردی کے خلاف متحد ہے۔
چھ ف-wave پولیس اہلکار شہید ہو گئے جب انہوں نے کھوارج کے خلاف حسن خیل علاقے میں بہادری سے لڑا، افسران نے منگل کو کہا۔ شہید اہلکاروں کی جنازہ نماز پشاور میں ف-wave پولیس ہیڈکوارٹرز میں ادا کی گئی۔ وفاقی inside وزیر محسن نقوی اور ریاستی وزیر طلال چوہدری جنازہ نماز میں شرکت کی۔ محسن نقوی اور طلال Chaudhry نے شہید وں -- نائک امیر، Lance Naik محمد یوسف، Lance Naik محمد رiaz، سپلہوں اجمل، احسان اور رiaz -- کی قربانی کا tribute ادا کیا اورazioni它们的 لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ نقوی نے(args شہید وں کے گھر والوں کو تسلی دی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ شہید وں کی قربانیاں بیٹھیں گی نہیں۔ اس نے کہا کہ شہید وں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے گا اور حکومت شہید وں کے گھر والوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کہا کہ پورا مل شہید وں کے دکھی خاندانوں کا share کرتا ہے۔ ریاستی وزیر طلال چوہدری نے کہا کہ پورا مل دہشتگردی کے خلاف متحد ہے اور امن کو خطرے والے عناصر کے خلاف آپریشنز کو زیادہ مؤثر بنایا جائے گا۔ جنازہ نماز میں Frontier Corps شمال IG، خیبر پختونخوا پولیس IG، Federal Constabulary IG، National Police Academy کا کمانڈنٹ، FIA ڈigenous، NCCIA ڈigenous، پشawar ک(sizeof-assignment)eri blended other افسران نے شرکت کی۔ افسران کے مطابق، Federal Constabulary IG نے inside وزیر محسن نقوی کو واقعے کی تفصیلات بتائیں.
چھ ف-wave پولیس اہلکار شہید ہو گئے جب انہوں نے کھوارج کے خلاف حسن خیل علاقے میں بہادری سے لڑا، افسران نے منگل کو کہا۔ شہید اہلکاروں کی جنازہ نماز پشاور میں ف-wave پولیس ہیڈکوارٹرز میں ادا کی گئی۔ وفاقی inside وزیر محسن نقوی اور ریاستی وزیر طلال چوہدری جنازہ نماز میں شرکت کی۔ محسن نقوی اور طلال Chaudhry نے شہیدوں -- نائک امیر، Lance Naik محمد یوسف، Lance Naik محمد رiaz، سپلہوں اجمل، احسان اور رiaz -- کی قربانی کا tribute ادا کیا اورazioni它们的 لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ نقوی نے(args شہیدوں کے گھر والوں کو تسلی دی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ شہیدوں کی قربانیاں بیٹھیں گی نہیں۔ اس نے کہا کہ شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے گا اور حکومت شہیدوں کے گھر والوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کہا کہ پورا مل شہیدوں کے دکھی خاندانوں کا share کرتا ہے۔ ریاستی وزیر طلال چوہدری نے کہا کہ پورا مل دہشتگردی کے خلاف متحد ہے اور امن کو خطرے والے عناصر کے خلاف آپریشنز کو زیادہ مؤثر بنایا جائے گا۔ جنازہ نماز میں Frontier Corps شمال IG، خیبر پختونخوا پولیس IG، Federal Constabulary IG، National Police Academy کا کمانڈنٹ، FIA ڈigenous، NCCIA ڈigenous، پشawar ک(sizeof-assignment)eri blended other افسران نے شرکت کی۔ افسران کے مطابق، Federal Constabulary IG نے inside وزیر محسن نقوی کو واقعے کی تفصیلات بتائیں
شہید Federal Constabulary خوارج حسن خیل محسن نقوی طلال چوہدری پشawar دہشتگردی فwave پولیس
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Federal PSDP allocates Rs252bn for provinces, special areasBudget 2026-27 proposes Rs252bn for provinces and special areas, with Sindh receiving the largest federal allocation.
Read more »
PMML proposes 12-point economic agenda ahead of federal budgetThe Industry and Commerce Department of the Pakistan Markazi Muslim League (PMML) on Monday held a pre-budget seminar and presented a 12-point economic agenda,
Read more »
Pakistan moves closer to federal budget deal after Shehbaz-Bilawal meetingPakistan’s ruling coalition has edged closer to a consensus on the federal budget for fiscal year 2026-27 following a key meeting between Prime Minister Shehbaz Sharif and Pakistan Peoples Party (PPP) Chairman Bilawal Bhutto Zardari on Monday.
Read more »
FIA busts Afghan network involved in making Pakistani passportsThe Federal Investigation Agency (FIA) in Karachi on Tuesday busted a network involved in making Pakistani passports of Afghan nationals on forged documents,
Read more »
FIA busts network involved in making Pakistani passports for AfghansThe Federal Investigation Agency (FIA) in Karachi on Tuesday busted a network involved in making Pakistani passports of Afghan nationals on forged documents,
Read more »
Huge sums allocated for Sindh’s development projects under federal govt’s PSDPHuge amounts have been earmarked for development projects in Sindh under the federal government’s Public Sector Development Programme (PSDP), reported
Read more »