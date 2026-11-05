چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عدالتی اصلاحات اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا بڑا اعلان
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ بار سے ملاقات میں عدالتی اصلاحات، ڈیجیٹل ریکارڈنگ اور نئے کیس مینجمنٹ نظام کی تفصیلات شیئر کیں۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نومنتخب اور سبکدوش ہونے والی کابینہ کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات میں عدالتی نظام میں آنے والی تاریخی تبدیلیوں سے آگاہ کیا۔ اس تاریخی ملاقات میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نئی کابینہ کی قیادت سید امجد شاہ اور سابقہ کابینہ کی قیادت ہارون الرشید نے کی، جس میں قضاوت اور وکالت کے درمیان باہمی تعاون اور نظامِ انصاف پر عوامی اعتماد کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔
کیس مینجمنٹ اور شفاف طریقہ کار
چیف جسٹس پاکستان نے بتایا کہ مقدمات مقرر کرنے اور جلد سماعت کی درخواستوں کے لیے جامع معیاری طریقۂ کار نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت صوابدیدی اختیارات کو منظم کیا گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت پرانے اور نئے مقدمات کو مقررہ تناسب کے مطابق کاز لسٹ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ ہر بینچ کے سامنے روزانہ تقریباً 20 سے 30 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ فوجداری اور سروس مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی بینچز بھی تشکیل دیے جا رہے ہیں۔Also readفیمیلیئل نیچرل شارٹ سلیپ جینیاتی تحقیقات اور کم نیند کا سائنسی حقیقت
سزائے موت اور خواتین کے مقدمات کا ٹائم لائن
عدالتی اصلاحات کے تحت سال 2025 تک دائر ہونے والی سزائے موت کی اپیلوں کے فیصلے کر دیے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سال 2026 میں دائر ہونے والی سزائے موت کی اپیلوں کی سماعت جاری رہے گی۔ خواتین کی وراثت اور جائیداد کی تقسیم سے متعلق زیرِ التوا مقدمات کو 30 اگست 2027 تک نمٹانے کا پرعزم اظہار کیا گیا، تاکہ حساس اور پیچیدہ نوعیت کے معاملات میں تاخیر نہ ہو۔
ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور او سی آر ٹیکنالوجی
سپریم کورٹ کے مقدمات کا ریکارڈ او سی آر ٹیکنالوجی اور بارکوڈنگ کے ذریعے مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، جس سے فائلوں کی تلاش اور نگرانی کا عمل مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ ای آفس نظام فعال کر کے کاغذ کے بغیر دفتری امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ اسمارٹ جوڈیشل اسسٹنٹ، ای فائلنگ اور الیکٹرانک مصدقہ نقول کی سہولیات بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ڈیٹا سینٹر اور آئی ایس او سرٹیفکیشن پر کام جاری ہے۔
آواز کی بہتری اور مستقل بینچز کی تجویز
سپریم کورٹ بار کی نومنتخب کابینہ نے کمرۂ عدالت کے ساؤنڈ سسٹم اور ویڈیو لنک سہولیات میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی، جس پر چیف جسٹس نے بتایا کہ ساؤنڈ سسٹم اور ویڈیو لنک سہولیات کی اپ گریڈیشن 30 نومبر 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے وفد نے صوبائی دارالحکومتوں میں مستقل بینچز قائم کرنے کی تجویز پیش کی، جبکہ لاہور برانچ رجسٹری میں مستقل بینچ پہلے ہی کام کر رہا ہے۔
بین الاقوامی تعاون اور نئے عزم
سپریم کورٹ آف پاکستان نے چین، ترکیہ اور جنوبی کوریا کے اعلیٰ عدالتی اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، جبکہ ترکیہ کی کورٹ آف کیسیشن اور آذربائیجان کی سپریم کورٹ کے ساتھ عدالتی تعاون کے معاہدوں پر کام جاری ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے سبکدوش ہونے والی کابینہ کے اراکین کو یادگاری شیلڈز پیش کیں اور بار سے متعلق معاملات پر مسلسل مشاورت کی یقین دہانی کرائی۔
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