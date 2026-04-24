چیف جسٹس آفریدی نے ججز کی منتقلی پر جوڈیشل کمیشن اجلاس کی درخواست مسترد کر دی

چیف جسٹس پاکستان نے ججز کی منتقلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلانے کی درخواست کو آئینی اور ادارے کے اصولوں کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔
اسلام آباد: چیف جسٹس پاکستان، یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ (آئی ایچ سی) کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ججز کی منتقلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اپنے باضابطہ ردعمل میں، چیف جسٹس نے آئین ی اور ادارے کے اصولوں پر مبنی خدشات کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کسی خاص مقصد کے لیے ایسا اجلاس منعقد کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اپنے بیان میں، سربراہ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ جائز وجوہات کے بغیر ججز کو منتقل کرنا سزاؤں کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید نشاندہی کی کہ آئی ایچ سی کے ججز کی منتقلی کے لیے کوئی قانونیinstitutional ضرورت یا جواز فراہم نہیں کیا گیا جو اس وقت زیر غور ہے۔ چیف جسٹس آفریدی نے صوبائی نمائندگی کے وفاقی توازن اور آئی ایچ سی پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بھی خدشات ظاہر کیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سندھ سے ججز کی واپسی سے آئی ایچ سی میں صوبائی نمائندگی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ، 2010، منتقلی کے فیصلوں سے منفی طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ پانچ میں سے اکثریت یعنی زیادہ تر ججز کی منتقلی کے ممکنہ نتائج کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، چیف جسٹس نے نوٹ کیا کہ اس طرح کے اقدامات عدالتی نظام میں عدم استحکام اور خالی پنوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ آئین ، خاص طور پر آرٹیکل 209، ججز کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے ایک واضح طریقہ کار تجویز کرتا ہے، اور غیر مجاز انتظامی منتقلیوں سے آئین ی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے ججز کو محض انتظامی افسران سمجھنے کے خلاف خبردار کیا جن کو بلاجواز منتقل کیا جا سکتا ہے، اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کی روش عدلیہ کی ساکھ کو کمزور کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلانے کا اختیار کمیشن کے سیکریٹری کے پاس ہے اور مشورہ دیا کہ اس طرح کی درخواستوں کی پشت پر موجود وجوہات تمام شامل اراکین کے ساتھ شفاف طور پر شیئر کی جائیں۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ ایک جمہوری معاشرے کا سنگ بنیاد ہے۔ ججز کی منتقلی کا معاملہ محض انتظامی نہیں بلکہ یہ آئین ی اصولوں اور عدالتی نظام کی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ چیف جسٹس آفریدی کا موقف اس بات کا واضح اظہار ہے کہ عدلیہ پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ یا مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے آئین کی بالادستی اور عدالتی نظام کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ مستقبل میں بھی عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط مثال قائم کرے گا۔ ججز کی منتقلی کے لیے جائز وجوہات کا ہونا ضروری ہے اور اس میں شفافیت برتی جانی چاہیے۔ بلاجواز منتقلیوں سے عدلیہ کی ساکھ اور عوام کا اعتماد کمزور ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں، یہ ضروری ہے کہ تمام متعلقہ فریقین آئین اور قانون کی رو سے عمل کریں۔ جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹری کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی درخواست پر دوبارہ غور کریں اور تمام متعلقہ دستاویزات اور وجوہات کو مکمل طور پر جانچیں۔ اگر منتقلیوں کے لیے کوئی قانونی اور جائز بنیاد موجود ہے تو اس کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی قانونی جواز نہیں ہے تو منتقلیوں کو روکنا چاہیے۔ اس معاملے میں سیاسی مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ عدلیہ کو آزادانہ طور پر اپنا کام کرنے دیا جانا چاہیے۔ عوام کو عدلیہ پر اعتماد ہونا چاہیے اور یہ اعتماد قائم کرنے کے لیے عدلیہ کو غیر جانبدار اور شفاف ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ عدلیہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، خبر میں ایران میں جنگ بندی کی امیدوں اور علاقائی سفارتی کوششوں کے جائزے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور، طارق فاطمی نے ایران ی نائب وزیر خارجہ، علی رضا آراغچی سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ جنگ بندی کے امکانات اور علاقائی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات علاقائی امن اور استحکام کے لیے ایران کے ساتھ پاکستان کے تعاون کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی علاقائی تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی حمایت کرتا رہا ہے۔ وزیراعظم کی حکومت علاقائی امن اور استحکام کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ علاقائی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور اس میں بہت سے مختلف عوامل شامل ہیں۔ ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی موجود ہے۔ پاکستان اس کشیدگی کو کم کرنے اور علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم کی حکومت علاقائی تعاون اور باہمی احترام کے اصولوں پر مبنی حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ حل علاقائی امن اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعاون موجود ہے۔ وزیراعظم کی حکومت ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون علاقائی امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ وزیراعظم کی حکومت علاقائی امن اور استحکام کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہے.
