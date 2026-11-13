چیف جسٹس یحییٰ عفریدی سپریم کورٹ میں تین اےکنگ ججز تعینات کرنے جا رہے ہیں
سپریم کورٹ میں 16 خالی اسامیوں کے باعث کیسز کی کارروائی سست ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ عفریدی لاہور اور پشاور ہائی کورٹ کے تین ججز کو اےکنگ ججز مقرر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ عفریدی نے عوامی و قانونی معاملات میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے اور زیر التوا کیسز کی فوری کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ عدلیہ کے اندر جاری سرگرمیوں کی روشنی میں یہ معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں موجود خالی اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے تین ججز کو عارضی یا اےکنگ حیثیت سے تعینات کیا جائے گا۔
ججز کی تعیناتی اور خالی اسامیاں
چیف جسٹس یحییٰ عفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کے دو ججز اور پشاور ہائی کورٹ کے ایک ججز کو سپریم کورٹ کے اےکنگ ججز کے طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں موجود ججز کی منظوری شدہ تعداد 34 ہے تاہم، جسٹس جمال خان مندوخیل کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہاں 16 خالی اسامیاں باقی رہ گئی ہیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
پروposesed ججز کی تفصیلات
سپریم کورٹ کے ذرائع کے مطابق، لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس ساذاقت علی خان اور جسٹس شہباز ریوی، جبکہ پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس اعجاز انور کو اےکنگ ججز کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ تینوں ججز موجودہ بھاری کیس لوڈ کو کم کرنے اور انصاف کی فراہمی میں تیزی لانے کے لیے متوقع ہیں۔
جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور استقبالیہ
قانونی حکام کے مطابق، چیف جسٹس یحییٰ عفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اگلا اجلاس مہینے کے آخر میں منعقد ہونے کا امکان ہے، جس میں ان تینوں ججز کی تعیناتی پر غور کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ایک رات کا کھانا بھی دیا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ اور ملتان بینچ کے سربراہ جسٹس سید شہباز ریوی سمیت دیگر ججز بھی شریک تھے۔
کیسز کے علاج اور مستقبل کی حکمت عملی
ججز کی کمی کی وجہ سے زیر التوا کیسز کی کارروائی میں سستی پیدا ہو گئی ہے جس کے پیش نظر اعلیٰ عدلیہ نے اس اقدام کو ضروری سمجھا ہے۔ متوقع تجاویز کے تحت یہ ججز اپنی خدمات فراہم کر کے کیسز کے بیگ کو خالص کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
آئندہ اقدامات اور قانونی اثرات
اس حوالے سے مزید ترقیاتی خبریں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد سامنے آنے کا امکان ہے۔ اس تعیناتی کا مقصد نہ صرف عدلیہ کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے بلکہ یہ کہ عوام کو انصاف کی فراہمی میں ممکنہ حد تک فوری توجہ دی جا سکے۔
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