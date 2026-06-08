چیف منسٹر سہیل افریڈی نے وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملاقات کی اور وفاقی حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مرکز اہم صوبائی اور وفاقی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ ان میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے اہم اقدامات، وفاقی کونسل (NEC) کی آنے والی میٹنگ، خیبر پختونخواہ کی مالی حقوق اور دیگر مشترکہ دلچسپیوں کے معاملات شامل تھے۔
خےبئر پختونخواہ کے چیف منسٹر سہیل افریڈی نے پیر کو وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملاقات کی تھی اور وفاقی حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کا مرکز اہم صوبائی اور وفاقی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اس ملاقات میں کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے اہم اقدامات، وفاقی کونسل (NEC) کی آنے والی میٹنگ، خیبر پختونخواہ کی مالی حقوق اور دیگر مشترکہ دلچسپیوں کے معاملات شامل تھے۔ اس ملاقات کے دوران، افریڈی نے کہا کہ اگر وہاں کی طرف سے خیبر پختونخواہ کے ساتھ.
خےبئر پختونخواہ کے چیف منسٹر سہیل افریڈی نے پیر کو وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملاقات کی تھی اور وفاقی حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کا مرکز اہم صوبائی اور وفاقی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اس ملاقات میں کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان میں سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے اہم اقدامات، وفاقی کونسل (NEC) کی آنے والی میٹنگ، خیبر پختونخواہ کی مالی حقوق اور دیگر مشترکہ دلچسپیوں کے معاملات شامل تھے۔ اس ملاقات کے دوران، افریڈی نے کہا کہ اگر وہاں کی طرف سے خیبر پختونخواہ کے ساتھ
سہیل افریڈی، وزیر پلاننگ، احسن اقبال، خیبر پختونخو
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