چینی فوجی یونیورسٹی نے اینوڈیا کے ایچ200 چپس خرید لیے
امریکی ایکٹیٹی لسٹ والی چینی یونیورسٹی نے اینوڈیا کی ایچ200 اے آئی چپس خرید لیں، جس سے امریکی پابندیوں میں خلل واضح ہوتا ہے۔
امریکی تجارتی پابندیوں والی فہرست میں موجود چینی یونیورسٹی شمال مغربی پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی نے گزشتہ مہینے اینوڈیا کی طاقتور ایچ200 اے آئی چپس خرید لی ہیں، جس سے امریکی حکام کی جانب سے چین کو جدید ٹیکنالوجی سے محروم کرنے کی کوششوں میں سوراخوں کا انکشاف ہوا ہے۔
نیوڈیا چپس کی غیر قانونی فراہمی
ویسٹرن پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی نے دو ایچ200 چپس کے لیے 874,700 یوآن یا تقریباً 123,000 ڈالر ادا کیے، جو 21 اکتوبر کو اپنی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی خریداری کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ یہ چپس یونیورسٹی نے براہ راست نیوڈیا سے نہیں بلکہ شینسی بو سوان نیٹ ورک ٹیکنالوجی نامی کمپنی سے حاصل کیں۔Also readٹرمپ کا دعویٰ؛ امریکی فوجی 200 سال سے فاتحانہ محراب کے منتظر ہیں
اینوڈیا سی ای او کی لابی گروں اور تنازعات
ایکسے جینسن ہوانگ پر امریکی کانگریس میں شدید تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ وہ چین کو اے آئی چپس کی فروخت کے لیے پابندیوں میں نرمی کے لیے لابی گروں کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو امریکی چپس فروخت کرنے سے امریکی ٹیکنالوجی کی برتری قائم رہتی ہے اور چین کا ان پر انحصار برقرار رہتا ہے۔
تاہم، امریکی دونوں جماعتوں کے کانگریس ممبران کا ماننا ہے کہ ایچ200 جیسی طاقتور چپس چین کو ہتھیاروں کی ڈیزائننگ اور انٹیلی جنس تجزیے کے لیے اے آئی سسٹمز تیار کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ تین ریپبلکن کمیٹیوں کے چیئرمینوں نے 18 نومبر کو جینسن ہوانگ سے بریفنگ حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جو ایک الزامی چینی خفیہ آپریشن سے منسلک ہے۔
یونیورسٹی کی فوجی وابستگی اور پابندیوں کا دائرہ
نارتھ ویسٹرن پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی چین کی فوجی تحقیق کے لیے جانی جانے والی سات یونیورسٹیوں میں شامل ہے جسے امریکہ نے 2001 میں ملٹائلائز پرولیفیئریشن کے الزام میں اپنی تجارتی سیاہ فہرست میں شامل کیا تھا۔ 2019 میں امریکہ نے اس یونیورسٹی کے لیے امریکی ٹیکنالوجی کی برآمدات پر پابندیاں مزید سخت کر دیں۔
اگرچہ امریکہ نے جنوری میں کچھ ایچ200 چپس کی برآمدات کی اجازت دی تھی، لیکن ایکٹیٹی لسٹ میں درج اداروں کے لیے یہ اجازت لاگو نہیں ہوتی۔ یونیورسٹی نے سیکیورٹی اسکول کے لیے آٹھ ایچ200 چپس والے سرورز تک رسائی کے لیے بھی معاہدے کیے ہیں۔
ریاستہائے متحدہ کی نگرانی اور آنے والا وقت
امریکی ڈپارٹمنٹ آف کامرس کی انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی بیورو نے برآمدات کی نگرانی کے لیے چپ ٹریکنگ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ روائٹرز کے ایک جائزے میں پائے گئے 26 چینی خریداری کے ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ کئی فوجی سے منسلک چینی ادارے مقامی سپلائرز کے ذریعے امریکی پابندیوں سے گزر کر اینوڈیا کی چپس حاصل کر رہے ہیں۔
اینوڈیا، امریکی ڈپارٹمنٹ آف کامرس اور یونیورسٹی نے ابھی تک اس رپورٹ پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس صورتحال نے امریکی حکام کو چین کی فوجی جدید کاری کے لیے جدید کمپیوٹنگ پاور کے حصول کو روکنے کے اپنے نظام کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology