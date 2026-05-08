چینی تجارتی وفد پاکستان میں آ گیا، سی پی ای سی کو مضبوط بنانے کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدات کی امید

پاکستان میں آئے ہوئے چینی تجارتی وفد کی ملاقاتیں سی پی ای سی کے تحت اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے اہم قدم ہے۔ وفد اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ملاقاتیں کریں گے جہاں اربوں ڈالر کے معاہدات پر دستخط کی امید ہے۔ ای-کامرس، توانائی اور صنعتی سیکٹرز میں نئے سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا جائے گا۔
ایک 52 عضو والا چینی تجارتی وفد پاکستان میں پہلی بار آ گیا ہے تاکہ سی پی ای سی کو مضبوط بنایا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھا دیا جائے۔ پاکستان اور چین نے تجارتی، ڈیجٹل اقتصادی اور صنعتی تعاون کے لیے ایک مشترکہ اقتصادی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام پاکستان-چین تجارتی منصوبوں میں بہتر تنسیق کے لیے ہے اور سی پی ای سی کے تحت تعاون کو تیز بنانے کے لیے ہے۔ پاک-چین سی پی ای سی منصوبوں پر اربوں ڈالر کے معاہدےوقع کرنے کی امید ہے۔ چینی تجارتی وفد اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ملاقاتوں کے دوران بیزنس ٹو بیزنس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے شیڈول کیا گیا ہے، ساتھ ہی کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی۔ وفد پاکستان کے تجارتی رہنماوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ سرمایہ کاری ، تجارت اور صنعتی مواقع کا جائزہ لیا جائے۔ چینی وفد ای-کامرس، ٹیلی کام، سولر اور توانائی کے سیکٹرز میں اہم معاہدات پر دستخط کرنے کی امید ہے۔ انجینئرنگ، کیمیکلز، ٹیکسٹائل اور بنڈنگ میٹریلز میں بھی معاہدات کی امید ہے۔ ہائی لیول وفد الیکٹرک وہیکلز، میڈیکل ایکیوپمنٹ اور صنعتی ایکیوپمنٹ سے متعلق معاہدات پر بھی دستخط کریں گے۔ یہ ملاقات سی پی ای سی کی کامیابی اور پاکستان-چین اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سرکاری افراد کی امید ہے کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں وفد کی ملاقاتیں تجارت، ڈیجٹل اقتصادی اور صنعتی تعاون کے لیے نئے راستے کھول دیں گی.
ایک 52 عضو والا چینی تجارتی وفد پاکستان میں پہلی بار آ گیا ہے تاکہ سی پی ای سی کو مضبوط بنایا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھا دیا جائے۔ پاکستان اور چین نے تجارتی، ڈیجٹل اقتصادی اور صنعتی تعاون کے لیے ایک مشترکہ اقتصادی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام پاکستان-چین تجارتی منصوبوں میں بہتر تنسیق کے لیے ہے اور سی پی ای سی کے تحت تعاون کو تیز بنانے کے لیے ہے۔ پاک-چین سی پی ای سی منصوبوں پر اربوں ڈالر کے معاہدےوقع کرنے کی امید ہے۔ چینی تجارتی وفد اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ملاقاتوں کے دوران بیزنس ٹو بیزنس معاہدے پر دستخط کریں گے۔ پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے شیڈول کیا گیا ہے، ساتھ ہی کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی۔ وفد پاکستان کے تجارتی رہنماوں کے ساتھ ملاقات کریں گے تاکہ سرمایہ کاری، تجارت اور صنعتی مواقع کا جائزہ لیا جائے۔ چینی وفد ای-کامرس، ٹیلی کام، سولر اور توانائی کے سیکٹرز میں اہم معاہدات پر دستخط کرنے کی امید ہے۔ انجینئرنگ، کیمیکلز، ٹیکسٹائل اور بنڈنگ میٹریلز میں بھی معاہدات کی امید ہے۔ ہائی لیول وفد الیکٹرک وہیکلز، میڈیکل ایکیوپمنٹ اور صنعتی ایکیوپمنٹ سے متعلق معاہدات پر بھی دستخط کریں گے۔ یہ ملاقات سی پی ای سی کی کامیابی اور پاکستان-چین اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سرکاری افراد کی امید ہے کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں وفد کی ملاقاتیں تجارت، ڈیجٹل اقتصادی اور صنعتی تعاون کے لیے نئے راستے کھول دیں گی
سی پی ای سی پاکستان-چین اقتصادی تعاون تجارتی وفد سرمایہ کاری ڈیجٹل اقتصادی