چینی طلباء نے دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول کاغذی ہوائی جہاز بنا کا گنیز ریکارڈ قائم کر لیا

شینزین ژیلی مڈل سکول کے طلباء نے چھ ماہ کی محنت سے 6.06 میٹر پروں والا آر سی کاغذی ہوائی جہاز بنا کر دنیا کا ریکارڈ قائم کیا۔
ایک چینی ہائی سکول کے طلباء کی ٹیم نے دنیا کا سب سے بڑا ریموٹ کنٹرول کاغذی ہوائی جہاز بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ شینزین ژیلی مڈل سکول کے طالب علموں نے تقریباً چھ ماہ میں ایک بڑا اور مکمل طور پر فعال آر سی کاغذی ہوائی جہاز تیار کیا۔ اس طیارے کے پروں کا پھیلاؤ 6.
06 میٹر اور لمبائی 5.06 میٹر تھی، جس کا کامیاب تجرباتی پرواز اس ماہ کے شروع میں ہوا۔ یہ تقریباً 15 منٹ تک فضا میں رہنے کے بعد بحفاظت لینڈ کیا۔ چیف ڈیزائنر اور پائلٹ زو جونجی نے صحافیوں کو بتایا کہ ٹیم کاغذی ہوائی جہاز کے انتہائی بنیادی اصولوں کو انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر ایک مستحکم اور غیر معمولی بڑا ماڈل بنانا چاہتی تھی۔ گزشتہ اکتوبر میں زو اور ان کی ٹیم نے چین انٹرنیشنل ایئر کرافٹ ڈیزائن چیلنج میں چیمپئن شپ حاصل کی اور ایک قومی ریکارڈ بھی توڑا، جس نے انہیں ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے اعتماد دیا جس کا مقصد ایک نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا تھا۔ تحقیق کرنے اور اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد کہ چھ میٹر کا کوئی بغیر پائلٹ ریموٹ کنٹرول کاغذی ہوائی جہاز پہلے موجود نہیں تھا، ٹیم نے اب تک کا سب سے بڑا آر سی کاغذی ہوائی جہاز بنانے کا ہدف مقرر کیا۔ سکول کے ماڈل ہوائی جہاز کلب کے انسٹرکٹر زو گویون نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا سب سے بڑا چیلنج اس کا غیر معمولی بڑا سائز تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتہائی بڑے طیاروں میں پر کی سطح کے زاویے میں ہر ایک ڈگری تبدیلی اور کشش ثقل کے مرکز میں ہر ایک سینٹی میٹر کی تبدیلی براہ راست لفٹ اور استحکام کو متاثر کرتی ہے۔ اگرچہ بنیادی ٹیم کے ارکان کی اوسط عمر صرف 16 سال تھی، انہوں نے انجینئرنگ کے چیلنجز پر قابو پالیا جو ایروناٹکس کے شعبے میں پیشہ ور بالغوں کے لیے بھی مشکل سمجھے جاتے تھے۔ اس کامیابی نے نہ صرف چینی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ظاہر کیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ سادہ مواد سے بھی بڑے اور پیچیدہ منصوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ ٹیم کے ارکان نے بتایا کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے دوران بہت کچھ سیکھا اور مستقبل میں بھی ایسی ہی اختراعات جاری رکھیں گے۔ اس ریکارڈ کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے متعدد بار ناکامی کا سامنا کیا لیکن ہمت نہیں ہاری اور آخر کار کامیابی حاصل کی۔ ان کی کہانی دوسرے نوجوانوں کے لیے بھی ایک تحریک ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی پیروی کریں اور مشکل حالات میں بھی محنت جاری رکھیں
گنیز ریکارڈ کاغذی ہوائی جہاز چینی طلباء ریموٹ کنٹرول انجینئرنگ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
\u0633\u0627\u0645 \u0633\u0646\u06af \u0627\u06cc\u0633 22 \u0633\u06cc\u0631\u06cc\u0632 \u06a9\u06d2 \u062a\u06cc\u0646\u0648\u06ba \u0641\u0648\u0646\u0632 \u06a9\u06d2 \u0688\u06cc\u0632\u0627\u0626\u0646 \u0644\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u06a9\u06d2 \u0645\u0637\u0627\u0628\u0642 \u06af\u06cc\u06a9\u0633\u06cc \u0627\u06cc\u0633 22 \u0645\u06cc\u06ba \u06a9\u0645 \u0627\u0632 \u06a9\u0645 6.06 \u0627\u0646\u0686\u060c \u0627\u06cc\u0633 22 \u067e\u0644\u0633 \u0645\u06cc\u06ba 6.55 \u0627\u0646\u0686 \u0627\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0633 22 \u0627\u0644\u0679\u0631\u0627 \u0645\u06cc\u06ba 6.8 \u0627\u0646\u0686 \u06a9\u0627 \u0688\u0633\u067e\u0644\u06d2 \u06c1\u0648\u06af\u0627\u06d4
Read more »
چین کے ہائی اسکول طالب科学家 نے دنیا کی سب سے بڑی ریموٹ کنٹرولڈ پیپر ایئرکرافٹ بن کر گینس ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیاچین کے شینزhen شILI mieDDل سکول کے طالبعلموں کی ایک ٹیم نے چھ مہینوں میں دنیا کی سب سے بڑی andre کنٹرولڈ پیپر ہوائی جہاز تیار کیا۔ اس 6.06 میٹر ونگ اسپèn اور 5.06 میٹر Lennth کے ہوائی جہاز کی 15 منٹ کا کامیاب ٹیسٹ فلائٹ ہوا۔ ٹیم نے بنیادی پیپر ایئرکرافٹ ڈیزائن کے اصولوں کو انجینear Ship ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر اس عظیم الشan مشن کو ممکن بنایا۔ اس سے پہلے انہوں نے چین anterNationل ایئر krAFT ڈیزائن چیلنج میں چیمپئن بنا اور قومی ریکارڈ توڑا۔ پروجیکٹ میں سب سے بڑا چیلنج عظمت کی وجہ سے ہوا، جہاں ہر ایک ڈگری کا ونگ Surfایس کا زاویہ اور ہر ایک سینٹی میٹر کا مرکز ثقل کا displacementaffectiffحفاظتiftiftiftiftiftiftliftiftiftiftiftiftiftiftiftiftiftiftiftiftift
Read more »