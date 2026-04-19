چینی کمپنی سیریس کا 'ان وہیکل ٹوائلٹ' کا پیٹنٹ، طویل سفروں کا تجربہ بدلنے کی امید

چینی کار ساز کمپنی سیریس نے ایک انقلابی 'ان وہیکل ٹوائلٹ' نظام کا پیٹنٹ حاصل کر لیا ہے، جو مسافر کی سیٹ کے نیچے سے باہر نکلتا ہے اور طویل سفروں، کیمپنگ یا گاڑی میں قیام کے دوران بیت الخلا کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس نظام میں بدبو کنٹرول، فضلہ جمع کرنے اور خشک کرنے کے لیے ہیٹنگ سسٹم شامل ہے۔
چینی کار ساز کمپنی سیریس کو ایک منفرد اور انقلابی نظام کا پیٹنٹ حاصل ہو گیا ہے، جسے وہ ' ان وہیکل ٹوائلٹ ' یعنی گاڑی کے اندر نصب بیت الخلا کے نام سے متعارف کراتی ہے۔ یہ جدید ترین فیچر مسافر کی سیٹ کے نیچے سے باہر نکلتا ہے اور سفر کے دوران استعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
10 اپریل کو چین کے انٹلیکچوئل پراپرٹی اتھارٹی میں جمع کروائی گئی پیٹنٹ درخواست کے مطابق، اس فیچر کو خاص طور پر طویل سفر، کیمپنگ کے دوران یا گاڑی میں رات گزارنے کی صورت میں صارفین کی بیت الخلا کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اختراع طویل مدتی گاڑی کے سفر کو زیادہ آرام دہ اور عملی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں جہاں قریب ترین بیت الخلا تک رسائی مشکل ہو سکتی ہے۔
جنوب مغربی شہر چونگ چنگ میں قائم کمپنی سیریس نے تاحال ایسی کسی گاڑی کا اعلان نہیں کیا ہے جس میں یہ ٹوائلٹ شامل کیا جائے گا، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا اسے مستقبل میں کسی ماڈل کا لازمی حصہ بنایا جائے گا یا نہیں۔ تاہم، اس پیٹنٹ کی منظوری اس بات کا اشارہ ہے کہ کمپنی اس تصور پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی تیاری میں ہے۔
چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ اس وقت انتہائی مسابقتی ہے، جہاں کمپنیاں غیر معمولی فیچرز جیسے بلٹ اِن مساج سیٹس، کراوکی سسٹمز اور منی فریجز کے ساتھ صارفین کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس پس منظر میں، 'ان وہیکل ٹوائلٹ' جیسے فیچرز کمپنی کو اس بھیڑ میں نمایاں کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
پیٹنٹ کی تفصیلات کے مطابق، یہ ٹوائلٹ مسافر کی سیٹ کے نیچے سے ایک سادہ بٹن دبانے یا وائس کمانڈ کے ذریعے آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے ڈیزائن میں ایک مؤثر ایگزاسٹ سسٹم شامل ہے، جس میں ایک پنکھا اور ایک ایگزاسٹ پائپ شامل ہے جو بدبو کو گاڑی کے اندرونی ماحول سے باہر خارج کر دیتا ہے، اس طرح سفر کے دوران پاکیزگی اور سکون کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ فضلہ ایک مخصوص ٹینک میں جمع ہو گا جسے بعد میں دستی طور پر خالی کرنا پڑے گا۔ اس نظام میں ایک ہیٹنگ سسٹم بھی شامل کیا گیا ہے جو پیشاب کو بخارات میں تبدیل کرنے اور دیگر فضلے کو خشک کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے نظام کو زیادہ حفظان صحت اور استعمال میں آسان بنایا جا سکے۔
جب یہ ٹوائلٹ استعمال میں نہ ہو تو یہ سیٹ کے نیچے مکمل طور پر چھپا رہے گا، جس سے گاڑی کے اندر جگہ کا زیادہ سے زیادہ اور مؤثر استعمال ممکن ہو سکے گا۔ یہ ڈیزائن اسمارٹ اسپیس مینجمنٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔
گاڑیوں کے اندر بیت الخلا کا تصور اگرچہ بہت عام نہیں ہے، لیکن یہ بالکل نیا بھی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ طویل فاصلے کی کوچ بسوں میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسی گاڑیوں کے نمونے بھی موجود ہیں جن میں ایسے فیچرز شامل کیے گئے ہوں۔ مثال کے طور پر، نیلام گھر سوذبیز کے مطابق 1950 کی دہائی میں رولز رائس سلور وریتھ کے ایک خصوصی ورژن میں مبینہ طور پر ایک اندرونی ٹیلی ویژن سیٹ اور مسافر سیٹ کے نیچے ایک بیت الخلا بھی شامل تھا۔ یہ تاریخی مثالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ گاڑیوں میں آرام اور سہولت کے لیے ایسے جدید فیچرز کا تصور طویل عرصے سے موجود رہا ہے۔
سیریس، جو اپنے ذیلی برانڈ آیتو کے ساتھ مل کر الیکٹرک سپورٹ یوٹیلٹی وہیکلز (ایس یو ویز) بنانے کے لیے جانی جاتی ہے، اب اس جدید فیچر کو متعارف کرانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ایس یو ویز بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جو زمین سے اونچی ہوتی ہیں اور ان میں زیادہ سامان رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ کمپنی کی زیادہ تر گاڑیاں مین لینڈ چین میں فروخت ہوتی ہیں، تاہم سیریس نے کامیابی کے ساتھ اپنے کاروبار کو یورپ، مشرقِ وسطیٰ اور افریقہ تک بھی پھیلایا ہے۔ یہ عالمی توسیع ان کی جدت پسندانہ سوچ اور بین الاقوامی مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔
چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ میں درجنوں مسابقتی برانڈز کی موجودگی کی وجہ سے شدید مقابلہ پایا جاتا ہے۔ اس شدید مسابقت نے قیمتوں کی جنگ کو جنم دیا ہے، جس نے بہت سی کمپنیوں کے منافع کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں، سیریس ان چند چینی الیکٹرک گاڑی ساز کمپنیوں میں شامل ہے جو منافع بخش کاروبار کر رہی ہیں، جن میں عالمی سطح پر معروف بی وائی ڈی بھی شامل ہے۔ تاہم، متعدد تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ چینی الیکٹرک گاڑیوں کی اتنی بڑی تعداد کے لیے مارکیٹ میں بقا ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے، اور صرف وہی کمپنیاں کامیاب ہوں گی جو واقعی جدت اور معیار پیش کر سکیں۔
'ان وہیکل ٹوائلٹ' جیسے فیچرز سیریس کو اس مسابقتی ماحول میں ایک منفرد مقام دلانے اور صارفین کی توجہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ فیچر طویل سفر کے تجربے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے اور اسے زیادہ آرام دہ اور پُرسکون بنا سکتا ہے، جو کہ آج کے مسافروں کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے
