چینی حکمران پارٹی عہدیداروں کی نگرانی سخت، اثاثوں آن لائن سرگرمیوں کی چیک
چینی حکمران پارٹی نے عہدیداروں کی سخت نگرانی کا فیصلہ کیا ہے جس میں اثاثوں اور آن لائن سرگرمیوں کی جانچ شامل ہے۔
چینی حکمران کمیونسٹ پارٹی نے عہدیداروں پر اپنی نگرانی سخت کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ان کے اثاثوں اور آن لائن سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اتوار کو جاری ہونے والے پارٹی کے دستاویز میں سامنے آیا ہے جسے سینٹرل کمیٹی نے شائع کیا۔
اثاثوں اور آن لائن سرگرمیوں کی سخت نگرانی
چین کی ریاستی خبر رساں ایجنسی شینہوا نے اتوار کو خبر دی کہ اس عزم کو بدھ جمعہ کو بیجنگ میں ہونے والے سالانہ اجلاس کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کا موضوع حکمرانی اور بدعنوانی پر قابو پانا تھا۔ صدر شی جن پنگ پچھلے دہائی سے بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں جس میں ہزاروں افسران کی گرفتاری اور سینٹرل کمیٹی اور فوجی افسران کی صفائی شامل ہے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
نئے پاس کیے گئے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر دیگر تمام عہدیداروں کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ان کی پوری کیریئر کے دوران سخت شرائط لاگو کی جائیں گی تاکہ وہ اپنے فرائض میں ایمانداری برتیں۔
خاندان کے کاروبار اور کرپشن کے نئے طریقے
قرارداد میں وضاحت کی گئی ہے کہ جن عہدیداروں کے خاندانی اثاثے اور خرچہ ان کے باقاعدہ آمدنی سے کہیں زیادہ ہوگا ان کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افسران کے شوہر بیٹیوں اور بچوں کے کاروباری مواقعوں پر بھی سخت نظر رکھی جائے گی تاکہ کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی سامنے نہ آئے۔
اس کے علاوہ پارٹی نے ٹیکنالوجی کے نئے رخ کو بھی نوٹس میں لیا ہے جس میں بلوچین اور ویکیو کرنسی کے ذریعے ہونے والی بدعنوانی کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ قدم جدید دور میں کرپشن کے نئے طریقوں کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
سیاسی پس منظر اور پارٹی کی اصلاحات
جمعہ کو ختم ہونے والے اجلاس میں مکمل اور سخت حکمرانی کے فیصلے منظور کیے گئے تھے۔ سرکاری میڈیا نے تیس تیرہ اراکین کو پارٹی سے نکالنے کی تصدیق کی تھی جن میں جنرل زینگ یو شیا بھی شامل ہیں جو چین کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز جنرل تھے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات صدر شی جن پنگ کی طاقت کو مزید مستحکم کرنے اور اگلے پارٹی کانگریس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں جو دو ہزار ستر میں منعقد ہوگی۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر جمہوریت کو بہتر بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ اراکین اپنی آراء آزادانہ طور پر ظاہر کر سکیں۔
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