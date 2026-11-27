چینی خلائی اسٹیشن میں پاکستانی سیارہ گرد کے لیے حلال کھانے کا خصوصی مینو
چین کے ٹینگونگ خلائی اسٹیشن پر پاکستان کے پہلے سیارہ گرد محمد ذیشان علی کے لیے حلال کھانوں کا 100 سے زائد اقسام کا خصوصی مینو تیار کیا گیا ہے جس میں بٹر چکن اور نوابی خوراک شامل ہے۔
چین کے ٹینگونگ خلائی اسٹیشن (Tiangong) پر پاکستان کے پہلے سیارہ گرد محمد ذیشان علی (Muhammad Zeeshan Ali) کے لیے حلال خوراک کے 100 سے زائد اقسام کا خصوصی مینو تیار کیا گیا ہے۔ اس منفرد مینو میں جنوبی ایشیائی کھانوں کے مشہور ذائقے جیسے کہ بٹر چکن، لیمب کرما، بیف نیہاری اور ٹرخائے ہوئے چنے شامل ہیں۔ یہ انتخاب سیارہ گرد کے مذہبی اور ثقافتی پسند و ناپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔
سیارہ گرد کے کھانے کا تفصیلی مینو اور تیاری
چین کی سرکاری نشریاتی ادارہ سی جی ٹی این (CGTN) نے سوشل میڈیا پر وضاحت کی کہ خلائی اسٹیشن پر موجود چھ سیارہ گردوں کے لیے کھانے کی اس خصوصی ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستانی سیارہ گرد محمد ذیشان علی کے لیے تیار کردہ اس مینو میں 100 سے زیادہ حلال کھانوں کے آپشنز موجود ہیں۔ یہ کھانے نہ صرف ذائقے دار ہیں بلکہ خلائی ماحول کی منظم ضروریات کے مطابق بھی تیار کیے گئے ہیں۔ چین کی اس اقدام کو ایک اچھی ثقافتی مہمان نوازی کا مظہر قرار دیا جا رہا ہے۔Also readپنجاب میں سولر پینل کا ہدف 100 ہزار تک بڑھایا گیا
سیارہ گردوں کے لیے کھانوں کی تیاری میں انتہائی احتیاط اور خصوصی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک کو ایسا ہونا چاہیے جو غذائیت سے بھرپور ہو، استعمال میں آسان ہو اور مائیکرو گریویٹی (microgravity) کے حالات میں بھی مناسب رہے۔ چین کی جانب سے تیار کردہ یہ خاص مینو بین الاقوامی سیارہ گردوں کی انفرادی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح کی تیاریوں سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ سیارہ گرد محض بھوک نہیں مٹاتے بلکہ صحت مند رہتے ہیں۔
سیارہ گرد کی ماموریت اور خلائی سفر کی تاریخ
محمد ذیشان علی 25 نومبر کو شینژو 24 (Shenzhou-24) خلائی جہاز کے ذریعے چین کے ٹینگونگ خلائی اسٹیشن پہنچے۔ ان کے ہمراہ چینی سیارہ گردانگ ہونگ بو (Tang Hongbo) اور وو یی (Wu Yi) بھی موجود تھے۔ یہ ماموریت تاریخی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ محمد ذیشان علی پاکستان کے پہلے سیارہ گرد بن کر مدار میں داخل ہوئے۔ وہ چین کے خلائی اسٹیشن کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سیارہ گرد بھی ہیں۔
جب تین رکنی ٹیم خلائی اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں پہلے سے تین سیارہ گرد موجود تھے۔ اس اضافے کے بعد خلائی اسٹیشن پر کل ملا کر چھ سیارہ گرد موجود ہیں۔ یہ چھ افراد کی ٹیم مل کر اسٹیشن پر مختلف سائنسی تحقیقات اور آپریشنز انجام دے رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اس خلائی تعاون نے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور سائنسی شراکت داری کو مزید مضبوط کیا ہے۔
سوشل میڈیا پر ردعمل اور عالمی مقابلہ
چینی نشریاتی ادارے کی طرف سے کھانوں کے مینو کی تفصیلات شیئر کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے اس کی پذیرائی کی۔ ایک صارف نے اس اقدام کو دل کو چھو لینے والا ثقافتی مہمان نوازی کا بہترین مثال قرار دیا۔ دوسرے صارفین نے مزاق کے انداز میں کہا کہ پاکستانی کھانا سرحدیں عبور کر کے خلا میں پہنچ چکا ہے۔ اس کھانے کے ذائقوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں میں خوشی اور فخر کا احساس پایا جا رہا ہے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ خلائی مشنز میں خوراک ایک دلچسپ موضوع بن چکا ہے۔ بھارتی سیارہ گرد خوشی شوقلا (Shubhanshu Shukla) نے پہلے ہی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (ISS) پر امروڈ سالڈ کی تیاری دکھائی تھی۔ اب جبکہ پاکستانی کھانوں کو چین کے خلائی اسٹیشن پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ عالمی سطح پر خلائی پروگراموں میں مقامی خوراک کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
خلائی سفر میں خوراک کی اہمیت اور مستقبل
خلائی سفر میں خوراک صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ صحت اور ذہنی سکون کا بھی باعث ہے۔ مائیکرو گریویٹی میں جسمانی تبدیلیوں کے باوجود سیارہ گردوں کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حلال خوراک کے 100 سے زائد آپشنز ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین بین الاقوامی معیارات اور مذہبی حساسیتوں کو پورا کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے۔
اس تاریخی ماموریت کے دوران محمد ذیشان علی کی کامیابی نے پاکستان میں نوجوان نسل میں سائنس اور خلائی تحقیق کے لیے نئی امیدیں پیدا کی ہیں۔ چین کی جانب سے کی گئی اس خاص تیاری نے نہ صرف سیارہ گرد کے ذائقوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے بلکہ ثقافتی احترام کا بھی ثبوت دیا ہے۔ مستقبل میں ایسے تعاون سے دونوں ممالک کے درمیان سائنسی روابط مزید گہرے ہونے کا امکان ہے۔
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