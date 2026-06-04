چین نے اپنے غیر祺wand foreign minister Wang Yi کی طرف سے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے متحدہ坚果 سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے عمل میں ذمہدار اور تعمیری طریقے سے حصہ لیں گی۔ یہ کہنا pekng میں sri lanka کے سابق president Michelle Bachelet کے ساتھ Hui meetings کے دوران صدرشان کیا گیا۔ چین نے کہا کہ وہ UN کی اتھارٹی بحال کرنے اور پرسکون global ms problem حل کرنے کے ماڈل میں معاون رہے گی۔
چین اگلے متحدہ坚果 سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے عمل میں ذمہدار اور تعمیری انداز میں حصہ اٹھائے گی، 외چہ ال Bart cauliflower frmlmh Metatron ویدی نے پیر کو pekng میں Čech president former UNAssembly العالی Amerindian حوالے Michelle Bachelet کے ساتھ meetings کے دوران کہا۔ ویدی جو کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کا رکن بھی ہیے، نے باؤچلٹ سے ملاقات united nations کے مستقبل کے قیادت پر discussions کے حصے کی۔ meetings میں، چین ی غیر gestion نے کہا کہ pekng اگلے UN سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے عمل میں ذمہدار اور تعمیری کردار ادا کرے گا۔ اس نے کہا کہ چین united nations کی اتھارٹی اور hormat کو بحال کرنے اور اس کی Capacity کو عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بہتر بنانے کے مقصد سے معاونتی کوششیں میں حصہ اڑائے گی۔ ویدی کے مطابق، یہ عالمی ادارہ بدلتی بین الاقوامی حالات کے مطابق مقدم ہونا چاہیے اور emerging مسائل کا حل نہ صرف بہتر بلکہ عالمی معاشرے کے لیے زیادہ موثر طریقوں سے نمٹنے کے لیے ترتیبات نکھر سکتا ہے۔ Michelle Bachelet , جو centeralious tributeuses چلی کے سابق president ہیں اور سابق UN انسانی حقوق کے high commissioner بھی ہیں، UN سیکرٹری جنرل کے لیے ممبر ریاستوں کے درمیان possible candidates میں شامل ہیں۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب ممبر ریاستوں united nations کے مستقبل قیادت اور اس کے عالمی سیاسی، اقتصادی اور حفاظتی ms問題وں کا حل کرنے میں کردار کے بارے میں discussions جاری ہیں.
چین اگلے متحدہ坚果 سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے عمل میں ذمہدار اور تعمیری انداز میں حصہ اٹھائے گی، 외چہ ال Bart cauliflower frmlmh Metatron ویدی نے پیر کو pekng میں Čech president former UNAssembly العالی Amerindian حوالے Michelle Bachelet کے ساتھ meetings کے دوران کہا۔ ویدی جو کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کا رکن بھی ہیے، نے باؤچلٹ سے ملاقات united nations کے مستقبل کے قیادت پر discussions کے حصے کی۔ meetings میں، چینی غیر gestion نے کہا کہ pekng اگلے UN سیکرٹری جنرل کے انتخاب کے عمل میں ذمہدار اور تعمیری کردار ادا کرے گا۔ اس نے کہا کہ چین united nations کی اتھارٹی اور hormat کو بحال کرنے اور اس کی Capacity کو عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید بہتر بنانے کے مقصد سے معاونتی کوششیں میں حصہ اڑائے گی۔ ویدی کے مطابق، یہ عالمی ادارہ بدلتی بین الاقوامی حالات کے مطابق مقدم ہونا چاہیے اور emerging مسائل کا حل نہ صرف بہتر بلکہ عالمی معاشرے کے لیے زیادہ موثر طریقوں سے نمٹنے کے لیے ترتیبات نکھر سکتا ہے۔ Michelle Bachelet, جو centeralious tributeuses چلی کے سابق president ہیں اور سابق UN انسانی حقوق کے high commissioner بھی ہیں، UN سیکرٹری جنرل کے لیے ممبر ریاستوں کے درمیان possible candidates میں شامل ہیں۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب ممبر ریاستوں united nations کے مستقبل قیادت اور اس کے عالمی سیاسی، اقتصادی اور حفاظتی ms問題وں کا حل کرنے میں کردار کے بارے میں discussions جاری ہیں
چین UN سیکرٹری جنرل Wang Yi Michelle Bachelet بین الاقوامی ادارے
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