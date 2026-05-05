چین میں آتشبازی فیکٹری میں دھماکا، 21 افراد ہلاک

چین کے ہنان صوبے کے لیویا نگ شہر میں آتشبازی بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے ہیں۔ چین ی میڈیا کے مطابق یہ دھماکا شام کے وقت لیویا نگ میں واقع فیکٹری میں ہوا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج میں ایک دیہی، پہاڑی علاقے سے سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد مسلسل دھماقوں کی ایک سلسلہ وار آوازیں سنائی دیں۔ ڈرون کی تصاویر نے فیکٹری کی عمارت کی جگہ پر ملبے کا ایک وسیع ڈھیر دکھایا، جہاں ریسکیو کارکن ملبہ ہٹا رہے ہیں۔ دھماکا اتنا شدید تھا کہ قریبی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں، جبکہ آگ ملحقہ تعمیرات میں پھیل گئی، جسے بعد میں قابو میں لے لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن ز جاری ہیں، جن میں 480 سے زائد اہلکار مصروف ہیں اور ردعمل کو تیز کرنے کے لیے ماہرین کو بھی بھیجا گیا ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقے کے گرد تین کلومیٹر کا کنٹرول زون قائم کر دیا ہے اور آس پاس کے رہائشیوں کو نکال دیا ہے۔ پولیس نے کئی کمپنی کے عہدیداروں کو حراست میں لے لیا ہے کیونکہ واقعہ کے سبب کی تحقیقات جاری ہیں۔ چین ی صدر شی جن پنگ نے لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور ذمہ داروں کو جوابدہ بنانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیویا نگ کو چین میں آتشبازی کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، جو گھریلو رسد کا تقریباً 60 فیصد اور برآمدات کا 70 فیصد تک حصہ بناتا ہے۔ گزشتہ واقعات میں، گزشتہ سال ہنان میں آتشبازی فیکٹری میں دھماکے میں نو افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2023 میں تیانجن میں ایک رہائشی عمارت میں دھماکے سے تین جانیں ضائع ہوئیں۔ فروری میں، جیانگسو اور ہوبی میں آتشبازی کے آؤٹ لیٹس میں الگ الگ دھماکوں میں بالترتیب 12 اور 8 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ آتشبازی فیکٹری وں میں حفاظت کے معیارات اور سخت قوانین کی ضرورت پر ایک بار پھر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ حکام نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ زخمی وں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور ان کی حالت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دھماکے کی وجہ سے علاقے میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے اور مواصلاتی نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے مزید افراد کے امکان کو مدنظر رکھتے ہوئے سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں۔ یہ واقعہ چین میں آتشبازی کی صنعت کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے اور اس سے ملک میں صنعتی حفاظت کے قوانین پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے متاثرہ خاندانوں کے لیے تعزیتی پیغام جاری کیا ہے اور ان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دھماکے کی شدت کو دیکھتے ہوئے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک توں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ریسکیو آپریشن ز میں تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ یہ واقعہ نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا میں آتشبازی کی صنعت میں کام کرنے والے افراد کے لیے ایک انتباہ ہے۔ ضرورت ہے کہ آتشبازی کی فیکٹریوں میں سخت حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور تمام ملازمین کو مناسب تربیت فراہم کی جائے۔ اس سانحے سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ آتشبازی کی صنعت میں کام کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور اس میں جان کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس صنعت کو منظم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے اور اس میں کام کرنے والے افراد کی حفاظت کو یقینی بنائے.
