چین کا امریکہ اور ایران پر جنگ بندی کے احترام پر زور

چین نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ جنگ بندی کا احترام کریں اور نئے تنازع سے گریز کریں، کیونکہ حالیہ فوجی تبادلوں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔
چین نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ جنگ بندی کا احترام کریں اور نئے تنازع سے گریز کریں، کیونکہ حالیہ فوجی تبادلوں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب واشنگٹن نے ایران کے جزیرے قشم پر حملوں اور متعدد میزائل اور ڈرون کو روکنے کی اطلاع دی، جبکہ علاقائی ممالک نے بھی جاری تصادم سے منسلک سیکورٹی واقعات کی اطلاع دی۔ بدھ کو بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے چین ی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین پیش رفت کی قریب سے نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دوبارہ لڑائی کسی بھی فریق کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اور امن کی کوششوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ چین نے واشنگٹن اور تہران دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر کاربند رہیں اور ایسی کارروائیوں سے گریز کریں جو ایک اور کشیدگی کو جنم دے سکتی ہیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ امن کے مواقع کی قدر کریں، جنگ بندی کے عہدوں کا احترام کریں اور مذاکرات جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ متعلقہ فریق امن کے مواقع کو سنبھال سکتے ہیں، جنگ بندی کے عہد کا احترام کر سکتے ہیں اور مذاکرات کی رفتار کو برقرار رکھ سکتے ہیں، سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات کے حل پر قائم رہ سکتے ہیں، اور جلد از جلد ایک جامع اور پائیدار جنگ بندی حاصل کر سکتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں امن و سکون کی بحالی کے لیے ضروری حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ چین کے تبصرے اس وقت آئے جب امریکہ نے جزیرے قشم کو نشانہ بنانے والی فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا۔ امریکی حکام کے مطابق، یہ حملے اس بات کے جواب میں کیے گئے جو واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں ایران ی حملوں کی کوششوں کے طور پر بیان کیا۔ امریکہ نے کہا کہ اس کی فوج نے اتحادی افواج کے ساتھ مل کر تازہ ترین کشیدگی کے دوران متعدد ایران ی میزائل اور ڈرون روکے۔ تازہ کشیدگی براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان تصادم سے آگے بڑھ گئی۔ کویت نے تصدیق کی کہ اس کے فضائی دفاعی نظام بدھ کے اوائل میں فعال ہو گئے تھے، تاکہ ان حملوں کا جواب دیا جا سکے جنہیں حکام نے دشمن میزائل اور ڈرون حملوں کے طور پر بیان کیا۔ اس واقعے نے ان خدشات کو اجاگر کیا کہ تنازعہ خلیج کے وسیع تر خطے کو مزید غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ بیجنگ نے بحران کے سیاسی اور سفارتی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ چین ی حکام نے زور دیا کہ مذاکرات کشیدگی کو کم کرنے اور وسیع تر تنازع کو روکنے کا بہترین راستہ ہیں۔ ماؤ نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ سفارتی مصروفیات کی رفتار برقرار رکھیں اور فوجی کارروائی کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر توجہ دیں۔ جنگ بندی ایک تنازع کے بعد ہوئی جو 28 فروری کو شروع ہوا، جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں نے ایک وسیع علاقائی تصادم کو جنم دیا۔ حالیہ فضائی حملوں اور میزائل روکے جانے نے خدشات کو جنم دیا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو جنگ بندی بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ سکتی ہے۔ فوجی سرگرمیوں اور سفارتی کوششوں کے بیک وقت جاری رہنے کے ساتھ، علاقائی استحکام غیر یقینی ہے۔ چین کی مداخلت بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کی عکاسی کرتی ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے سے مشرق وسطیٰ میں سلامتی، توانائی کی منڈیوں اور سیاسی استحکام پر وسیع تر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے کشیدگی برقرار ہے، بیجنگ تمام فریقوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ مکالمے کو ترجیح دیں اور ایک جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے کام کریں.
چین نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ جنگ بندی کا احترام کریں اور نئے تنازع سے گریز کریں، کیونکہ حالیہ فوجی تبادلوں نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ یہ اپیل اس وقت سامنے آئی جب واشنگٹن نے ایران کے جزیرے قشم پر حملوں اور متعدد میزائل اور ڈرون کو روکنے کی اطلاع دی، جبکہ علاقائی ممالک نے بھی جاری تصادم سے منسلک سیکورٹی واقعات کی اطلاع دی۔ بدھ کو بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ چین پیش رفت کی قریب سے نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دوبارہ لڑائی کسی بھی فریق کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اور امن کی کوششوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ چین نے واشنگٹن اور تہران دونوں سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر کاربند رہیں اور ایسی کارروائیوں سے گریز کریں جو ایک اور کشیدگی کو جنم دے سکتی ہیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ امن کے مواقع کی قدر کریں، جنگ بندی کے عہدوں کا احترام کریں اور مذاکرات جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ متعلقہ فریق امن کے مواقع کو سنبھال سکتے ہیں، جنگ بندی کے عہد کا احترام کر سکتے ہیں اور مذاکرات کی رفتار کو برقرار رکھ سکتے ہیں، سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات کے حل پر قائم رہ سکتے ہیں، اور جلد از جلد ایک جامع اور پائیدار جنگ بندی حاصل کر سکتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں امن و سکون کی بحالی کے لیے ضروری حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ چین کے تبصرے اس وقت آئے جب امریکہ نے جزیرے قشم کو نشانہ بنانے والی فوجی کارروائیوں کا اعلان کیا۔ امریکی حکام کے مطابق، یہ حملے اس بات کے جواب میں کیے گئے جو واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں کی کوششوں کے طور پر بیان کیا۔ امریکہ نے کہا کہ اس کی فوج نے اتحادی افواج کے ساتھ مل کر تازہ ترین کشیدگی کے دوران متعدد ایرانی میزائل اور ڈرون روکے۔ تازہ کشیدگی براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان تصادم سے آگے بڑھ گئی۔ کویت نے تصدیق کی کہ اس کے فضائی دفاعی نظام بدھ کے اوائل میں فعال ہو گئے تھے، تاکہ ان حملوں کا جواب دیا جا سکے جنہیں حکام نے دشمن میزائل اور ڈرون حملوں کے طور پر بیان کیا۔ اس واقعے نے ان خدشات کو اجاگر کیا کہ تنازعہ خلیج کے وسیع تر خطے کو مزید غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ بیجنگ نے بحران کے سیاسی اور سفارتی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ چینی حکام نے زور دیا کہ مذاکرات کشیدگی کو کم کرنے اور وسیع تر تنازع کو روکنے کا بہترین راستہ ہیں۔ ماؤ نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ سفارتی مصروفیات کی رفتار برقرار رکھیں اور فوجی کارروائی کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنے پر توجہ دیں۔ جنگ بندی ایک تنازع کے بعد ہوئی جو 28 فروری کو شروع ہوا، جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں نے ایک وسیع علاقائی تصادم کو جنم دیا۔ حالیہ فضائی حملوں اور میزائل روکے جانے نے خدشات کو جنم دیا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو جنگ بندی بڑھتے ہوئے دباؤ میں آ سکتی ہے۔ فوجی سرگرمیوں اور سفارتی کوششوں کے بیک وقت جاری رہنے کے ساتھ، علاقائی استحکام غیر یقینی ہے۔ چین کی مداخلت بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تشویش کی عکاسی کرتی ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے سے مشرق وسطیٰ میں سلامتی، توانائی کی منڈیوں اور سیاسی استحکام پر وسیع تر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے کشیدگی برقرار ہے، بیجنگ تمام فریقوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ مکالمے کو ترجیح دیں اور ایک جامع اور پائیدار جنگ بندی کے لیے کام کریں
چین امریکہ ایران جنگ بندی مشرق وسطیٰ