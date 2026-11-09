چین نے امریکی اشیاء پر اضافی 24 فیصد ٹیرف معطل رکھنے کا فیصلہ کیا
چین نے امریکس پر لگائے گئے 24 فیصد اضافی ٹیرف اور بندرگاہ فیسوں کو دو ماہ کے لیے مزید معطل کر دیا ہے، جس سے باہمی تجارتی تناؤ میں کمی کی امید ہے۔
چین نے منگل کو متعلقہ تاریخ کے مطابق اگلے دو ماہ کے لیے امریکس کی درآمدات پر 24 فیصد اضافی ٹیرف کے نفاذ کو معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ چین کے کابینہ سطح کے اعلیٰ ترین انتظامی ادارے، جسے ریاستی کونسل کہا جاتا ہے، کے جاری کردہ باضابطہ بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ معطلی کی مدت میں توسیع کی گئی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کے عمل کو مثبت سمت دی جا سکے۔
ٹیرف اور بندرگاہ فیسوں کی نئی شرائط
ریاستی کونسل کے مطابق، امریکس کی درآمدات پر لگائے جانے والا 24 فیصد اضافی ٹیرف ہفتہ کی صبح 1:01 بجے سے اگلے دو ماہ تک معطل رہے گا، لیکن اس دوران 10 فیصد کی بنیادی شرح برقرار رہے گی۔ اس کے علاوہ، امریکس سے منسلک جہازوں پر عائد خصوصی بندرگاہ فیسوں کے معطلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یہ رعایت 10 جنوری 2027 تک برقرار رہے گی، جو کہ طویل مدتی تجارتی تسلسل کے لیے اہم ہے۔Also readTrump to meet Qatar's prime minister as Iran diplomacy faces hurdles
چین کے وزارت تجارت یا متعلقہ حکومتی شعبے کی طرف سے جاری کی گئی اطلاعات کے مطابق، شپنگ اور شیپ بلڈنگ سپلائی چین کی سیکیورٹی پر ہونے والی تحقیقات کو بھی معطل رکھا جائے گا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی کو کم کرنے اور باہمی اعتماد بحال کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک اہم قدم ہے جس کا مقصد صنعتی شعبوں میں بے یقینی کو ختم کرنا ہے۔
واشنگٹن اجلاس اور باہمی معاہدے کی تفصیلات
گزشتہ ستمبر میں دونوں رہنماؤں کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس کے بعد، چین اور امریکس نے 60 ارب ڈالر کے متبادل ٹیرف کم کرنے کے پیکج کی تجویز پیش کی تھی۔ اس پیکج میں تقریبا 17 ارب ڈالر کی قدر کی امریکس کی کسانوں کی درآمدات شامل ہیں، جن کا تعلق 2024 میں چین کی درآمدات سے ہے، حالانکہ اس منصوبے کو حتمی شکل دی جا چکی ہے یا اس پر مکمل اتفاق رائے حاصل ہو چکا ہے۔
چین کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ بیان میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ٹیرف معطلی کی مدت میں توسیع کا اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کیا گیا ہے جو کہ واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس کے دوران حاصل کیے گئے نتائج اور مشترکہ اتفاق رائے پر مبنی ہے۔ چین نے واضح کیا ہے کہ وہ اس معاہدے کی عملی تطبیق کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہا ہے تاکہ تجارتی ماحول کو مستحکم کیا جا سکے۔
امریکی ٹیرف پالیسیوں اور قانونی چیلنجوں کا جائزہ
چین کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ امریکس کی جانب سے بار بار یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ بین الاقوامی حالات میں طاری ہونے والی اقتصادی صورتحال کے لیے جاری کردہ ای ایکسٹرا جیکٹیو پاورز ایکٹ (IEEPA) کے تحت عائد ٹیرف کو خارج کردہ ججز کے فیصلوں کے بجائے، سیکشن 301 ٹیرف کے ذریعے تبدیل کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ امریکس کی یہ پالیسی تبدیل ہونے والی صورتحال کا ایک اہم حصہ ہے جسے چین نے غور سے زیر غور لایا ہے۔
چین نے اپنے بیان میں مزید وضاحت کی ہے کہ وہ امریکس کی جانب سے کی گئی تازہ ترین تحریکوں اور پالیسی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے متعلقہ ٹیرف کاؤنٹر میژورز کو ترتیب دے گا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چین اپنی تجارتی پالیسیوں کو عالمی صورت حال کے مطابق لچکدار بنائے ہوئے ہے، اور وہ مستقبل قریب میں کسی بھی غیر متوقع تبدیلی کے لیے اپنی حکمت عملی میں ترمیم کرنے کا پابند ہے۔
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