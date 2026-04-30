چین کا امریکہ سے تعلقات میں استحکام برقرار رکھنے اور تائیوان کے مسئلے پر خبرداری کا مطالبہ

چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین-امریکہ تعلقات میں استحکام برقرار رکھے اور تائیوان کے مسئلے کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے جمعرات کو امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان 'استحکام' برقرار رکھے اور ' عالمی امن ' کو فروغ دینے میں مدد کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ تائیوان ان کے تعلقات کے لیے 'سب سے بڑا خطرہ' ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ایک فون کال میں، وانگ یی نے کہا کہ بیجنگ اور واشنگٹن کو چین - امریکہ تعلقات میں 'مشقت سے حاصل کردہ استحکام' کی حفاظت کرنی چاہیے، جیسا کہ چین کے خارجہ وزارت نے بیان کیا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ گفتگو، جس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے سے دو ہفتے قبل ہوئی ہے، جہاں وہ اپنے چین ی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ایک اہم ملاقات کریں گے۔ یہ بات چیت دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات میں ایک اہم لمحہ سمجھی جا رہی ہے، جو گزشتہ سال اس وقت تناؤ کا شکار تھیں جب ریپبلکن ارب پتی دوبارہ وائٹ ہاؤس پہنچے۔ 2025 میں، واشنگٹن اور بیجنگ تجارت اور محصولات پر ٹکرا گئے تھے، یہاں تک کہ اکتوبر میں ایک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جب ٹرمپ اور شی جن پنگ نے جنوبی کوریا میں ملاقات کی۔ وانگ یی نے روبیو کو بتایا، جیسا کہ چین ی خارجہ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے، 'دونوں اطراف کو مشقت سے حاصل کردہ استحکام کی حفاظت کرنی چاہیے، اہم اعلیٰ سطحی مذاکرات کے لیے اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے، تعاون کے شعبوں کو وسعت دینی چاہیے' اور اپنے اختلافات کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگرچہ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے تحت تعلقات 'عام طور پر مستحکم' رہے ہیں، لیکن وانگ یی نے 'زور دیا کہ تائیوان کا مسئلہ چین کے بنیادی مفادات سے متعلق ہے اور چین - امریکہ تعلقات میں سب سے بڑا خطرہ ہے'۔ بیجنگ تائیوان کو اپنے علاقے کا حصہ قرار دیتا ہے جو دوبارہ اتحاد کے منتظر ہے اور خود حکمران جزیرے کو امریکی فوجی امداد اور تائی پے کو بین الاقوامی سطح پر تعاون کرنے کی حمایت پر سخت تنقید کرتا ہے۔ وانگ یی نے کہا، ' امریکہ کو اپنے وعدوں کا احترام کرنا چاہیے اور صحیح انتخاب کرنا چاہیے، دوطرفہ تعاون کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے اور عالمی امن کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔' چین ی وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وانگ یی اور روبیو نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر 'خیالات کا تبادلہ' کیا، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ، انسانی حقوق کے مسائل اور جنوبی بحیرہ چین میں تناؤ سمیت کئی مسائل پر اختلافات ہیں۔ تائیوان کا مسئلہ ان اختلافات میں سب سے اہم ہے۔ امریکہ نے تائیوان کے دفاع کے لیے اپنی پالیسی پر واضح نہیں کیا ہے، لیکن اس نے جزیرے کو فوجی مدد فراہم کرنا جاری رکھا ہے۔ چین امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ کسی بھی سرکاری تعلقات کو ختم کرے اور جزیرے کو چین کا حصہ تسلیم کرے۔ یہ ملاقات اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنے کی امید ہے۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ملاقات کسی اہم پیشرفت کا باعث بنے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مستقبل کی سمت دنیا کے لیے اہم ہے۔ امریکہ اور چین دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں ہیں اور ان کے درمیان تعاون عالمی معیشت کے لیے ضروری ہے۔ تاہم، ان کے درمیان تناؤ عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے.
چین امریکہ وانگ یی مارکو روبیو تائیوان عالمی امن شی جن پنگ ڈونلڈ ٹرمپ