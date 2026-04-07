چین اور روس کا آبنائے ہرمز سے متعلق بحرین کی قرارداد پر ویٹو، پاکستان کا اجتناب

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحرین کی قیادت میں پیش کی گئی قرارداد منظور نہ ہو سکی، جس پر چین اور روس نے ویٹو کیا، جبکہ پاکستان نے ووٹنگ سے اجتناب کیا۔
نیویارک (ویب ڈیسک) - اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل منگل کے روز بحرین کی قیادت میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے مقصد سے پیش کردہ قرارداد کو منظور کرنے میں ناکام رہی۔ چین اور روس نے اس قرارداد کے خلاف ویٹو کا استعمال کیا۔ اس اہم ووٹ کے دوران، 15 رکنی کونسل نے مسودے کے حق میں 11 ووٹ ریکارڈ کیے، جبکہ چین اور روس نے اس کی مخالفت کی۔ پاکستان اور کولمبیا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بحرین کے وزیر خارجہ، عبدالطیف بن راشد الزینی نے کونسل کو نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ مستقل اراکین کے
ویٹو کی وجہ سے قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔ یہ ووٹنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مقرر کردہ ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے قبل ہوئی تھی، جنہوں نے ایران سے اس اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، بصورت دیگر ممکنہ فوجی نتائج کا سامنا کرنے کی تنبیہ کی تھی۔ منگل کے روز، ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں شدت لاتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ مجوزہ قرارداد کو مذاکرات کے دوران کافی حد تک نرم کیا گیا تھا۔ ابتدائی مسودوں میں، جو خلیجی ریاستوں کی حمایت یافتہ تھے، آبنائے کو دوبارہ کھولنے کو یقینی بنانے کے لیے 'تمام ضروری ذرائع' استعمال کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب سیون کا حوالہ دیا گیا تھا، جو پابندیوں اور فوجی کارروائیوں سمیت نافذ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، فرانس، چین اور روس سمیت کئی کونسل اراکین کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کی وجہ سے، اس طرح کی زبان کو حذف کر دیا گیا۔ حتمی متن میں طاقت کے استعمال کی اجازت دینے سے گریز کیا گیا۔ اس کے بجائے، اس نے رکن ممالک کو جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے دفاعی کوششوں کو مربوط کرنے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، جبکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق حملوں اور اشتعال انگیزیوں سے اپنے جہازوں کے تحفظ کے لیے ریاستوں کے حق کی توثیق کی۔ آبنائے ہرمز، ایک تنگ لیکن اہم سمندری راہداری، عام طور پر دنیا کی تیل کی سپلائی کا تقریباً ایک پانچواں حصہ سنبھالتا ہے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے بعد سے، تہران نے اس اہم مقام سے گزرنے پر مؤثر طریقے سے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس خلل نے عالمی مالیاتی منڈیوں کو بے چین کر دیا ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے توانائی کی حفاظت اور دنیا بھر میں سپلائی چین کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ناکہ بندی کے باوجود، ایران کے دوست سمجھے جانے والے ممالک، جن میں چین، روس، بھارت اور پاکستان شامل ہیں، سے منسلک محدود تعداد میں جہازوں کو مبینہ طور پر آبنائے سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔\اس قرارداد کو بحرین نے سلامتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے، خلیج تعاون کونسل اور اردن کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ ووٹنگ سے قبل سفارتی مذاکرات میں شدت آئی، لیکن بڑی طاقتوں کے درمیان اختلافات بالآخر ناقابلِ حل ثابت ہوئے۔ ناکام ہونے والے اقدام کے بعد گزشتہ ماہ بحرین کی قیادت میں منظور کی گئی ایک قرارداد سامنے آئی جسے 13-0 ووٹوں سے منظور کیا گیا تھا، جس میں ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ چین اور روس نے اس ووٹ سے اجتناب کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن سے قبل امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کے درمیان جوہری حملے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدے کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تو ایران میں 'پوری تہذیب ختم ہو جائے گی'۔'خطرناک اضافہ': پاکستان نے سعودی توانائی کی تنصیبات پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے۔\اس صورتحال کے پس منظر میں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی سطح پر توانائی کی ترسیل کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس آبی گزرگاہ کے ذریعے تیل کی نقل و حمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے سنگین معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جو عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کی عکاسی کرتی ہے، جہاں مختلف فریقوں کے درمیان عدم اعتماد اور تناؤ کی فضا موجود ہے۔ چین اور روس کی جانب سے ویٹو کا استعمال اس خطے میں ان کی دلچسپی اور اپنے مفادات کے تحفظ کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کا اس قرارداد سے اجتناب کرنا، اس کی خارجہ پالیسی کے محتاط انداز اور مختلف فریقوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنے کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس قرارداد کی ناکامی سلامتی کونسل کے اندر موجود تقسیم اور مختلف ممالک کے درمیان مفادات کے اختلافات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہ صورتحال بین الاقوامی سفارتکاری اور بحران کے حل میں درپیش چیلنجز کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مزید برآں، ایران پر عائد پابندیاں اور اس کے نتیجے میں تیل کی ترسیل میں رکاوٹیں عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہیں، جو توانائی کی حفاظت اور سپلائی چین کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہیں۔ اس لیے، اس صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کو محفوظ رکھا جا سکے
آبنائے ہرمز اقوام متحدہ چین روس پاکستان بحرین ویٹو ایران سلامتی کونسل