چین کی ڈیٹنگ ایپ کی تین سال میں شادی نہ ہونے پر رقم واپسی کی پیشکش
چین کی ڈیٹنگ ایپ لیانگ پائی اے آئی تین سال میں شادی نہ ہونے پر رقم واپس کرنے کی پیشکش کر رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے۔
چین کی ایک ڈیٹنگ ایپ لیانگ پائی اے آئی نے شادی کے خواہشمند افراد کے لیے غیر معمولی پیشکش متعارف کرائی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ایپ کے صارفین اگر تین سال کے اندر شادی نہ کر پائے تو ان کی رقم واپس کر دی جائے گی۔
رپورٹس کے مطابق ایپ کا مقصد ان لوگوں کو متوجہ کرنا ہے جو سنجیدگی سے زندگی کا شریک سفر تلاش کر رہے ہیں۔ عام ڈیٹنگ ایپس کے برعکس، لیانگ پائی اے آئی کی یہ پیشکش صارفین کے رشتے کے فیصلے کو زیادہ ذمہ دارانہ بنانے کی کوشش کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔Also readTop 5 Healthy Winter Drinks To Keep You Warm
لیانگ پائی اے آئی کا رابطے کا طریقہ کار
لیانگ پائی اے آئی عام ڈیٹنگ ایپس سے مختلف انداز میں کام کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک وقت میں صارف کو صرف ایک ممکنہ شریک حیات سے بات چیت کی اجازت دیتی ہے۔ اس نظام کا مقصد صارفین کو ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرنا بتایا گیا ہے۔
نئے صارفین کو سب سے پہلے مصنوعی ذہانت کے نظام کے ساتھ بیس منٹ کی گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اس گفتگو میں صارف اپنی تعلیم، ملازمت، دلچسپیوں، شخصیت اور مستقبل کے شریک حیات سے متعلق توقعات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔
یہ ابتدائی مرحلہ ایپ کو صارفین کی پروفائل سمجھنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ ایک وقت میں ایک ہی مناسب ممکنہ شریک حیات کا انتخاب کیا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق اسی ساخت کو ایپ کی اصل خصوصیت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
تین سال کی رقم واپسی کی پیشکش اور سوشل میڈیا ردعمل
رقم واپسی کی یہ پیشکش سوشل میڈیا پر کافی توجہ حاصل کر چکی ہے، کیونکہ ایپ تین سال کے اندر رشتہ نہ ملنے کی صورت میں صارفین کو پیسے واپس دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ شرط ہی اس پیشکش کو عام اشتہارات سے الگ کرتی ہے۔
رپورٹس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ رقم واپسی کا انحصار اس بات پر ہے کہ صارف تین سال کے اندر شادی کے شریک حیات کو تلاش کر پائے یا نہیں۔ اس پیشکش کی تفصیلی شرائط، جیسے واپسی کے طریقہ کار، کا ذکر دستیاب غیر ملکی رپورٹس میں موجود نہیں۔
اس پیشکش کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر رپورٹس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آفر سوشل میڈیا پر زیرِ بحث ہے۔ اس سے زیادہ کسی عوامی ردعمل کی تفصیل اس خبر میں شامل نہیں کی گئی۔
رجسٹریشن کے اعداد و شمار اور کامیابی کی شرح
رپورٹس کے مطابق لیانگ پائی اے آئی میں 35,000 سے زائد افراد رجسٹر ہو چکے ہیں، جبکہ ایپ کی کامیابی کی شرح تقریباً نو فیصد بتائی گئی ہے۔ یہ دونوں اعداد غیر ملکی میڈیا رپورٹس سے لیے گئے ہیں۔
نو فیصد کامیابی کی شرح ایک تخمینہ ہے، اس لیے اسے حتمی سرکاری یا آزادانہ تصدیق شدہ نتیجہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ خبر میں یہ تفصیل موجود نہیں کہ یہ شرح کس طریقے سے نکالی گئی۔
ڈیٹنگ ایپس کی کامیابی کے بارے میں معلومات اکثر محدود ہوتی ہیں، اس لیے لیانگ پائی اے آئی کے یہ اعداد قارئین کے لیے اہم ہیں مگر ان کی آزاد تصدیق ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے ایپ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات یا قابلِ اعتماد ذرائع کی رپورٹس کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔
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