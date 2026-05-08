چین کا ایک پرچم بردار جہاز کو ابنائے ہرمز پر نشانہ بنایا گیا ہے

چین کے ایک پرچم بردار جہاز کو ابنائے ہرمز پر نامعلوم سمت سے نشانہ بنانے کا اعتراف چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کیا ہے. برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق اس واقعے میں جہاز پر چینی شہری بھی موجود تھے لیکن اب تک عملے کے کسی فرد کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے. ان کے مطابق یہ واقعہ مشرقِ وسطی6 میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔
جہاز پر چینی شہری بھی موجود تھے۔ اب تک عملے کے کسی فرد کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ حملہ کس نے اور کیوں کیا گیا ہے۔
