Head Topics

چین کا ایک پرچم بردار جہاز کو ابنائے ہرمز پر نشانہ بنایا گیا ہے

خارجہ News

چین کا ایک پرچم بردار جہاز کو ابنائے ہرمز پر نشانہ بنایا گیا ہے
چینپلیٹو ہرمزحملہ
📆08/05/2026 6:21 pm
📰ExpressNewsPK
20 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 53%

چین کے ایک پرچم بردار جہاز کو ابنائے ہرمز پر نامعلوم سمت سے نشانہ بنانے کا اعتراف چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کیا ہے. برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق اس واقعے میں جہاز پر چینی شہری بھی موجود تھے لیکن اب تک عملے کے کسی فرد کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے. ان کے مطابق یہ واقعہ مشرقِ وسطی6 میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔

چین کے ایک پرچم بردار جہاز کو ابنائے ہرمز پر نامعلوم سمت سے نشانہ بنایا گیا ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بات کی تصدیق چین ی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کی.

چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لین جیان نے بتایا کہ ابنائے ہرمز میں چین کے تیل بردار مصنوعات سے لدے ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے. ترجمان وزارتِ خارجہ نے کہا کہ مشرقِ وسطی٦ میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش ہے.

جہاز پر چینی شہری بھی موجود تھے۔ اب تک عملے کے کسی فرد کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ حملہ کس نے اور کیوں کیا گیا ہے۔

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

چین پلیٹو ہرمز حملہ زخمی فون تجارتی جہاز

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-08 21:20:55