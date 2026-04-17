چین نے ہزاروں ڈرونز کو بیک وقت فضا میں اُڑا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ صوبہ انہوئی کے شہر ہیفی میں پیش کیے گئے اس شاندار لائٹ شو میں مصنوعی ذہانت پر مبنی "سوارم انٹیلیجنس" ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس نے آسمان پر تھری ڈی چینی لالٹینیں، شہری مناظر اور پیچیدہ ڈیزائنز تخلیق کیے۔ یہ مظاہرہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تکنیکی برتری اور دفاعی صلاحیتوں کا بھی عکاس ہے۔
چین نے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور بڑی پیش رفت کرتے ہوئے ہزاروں ڈرونز کو بیک وقت فضا میں اُڑا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ شاندار مظاہرہ صوبہ انہوئی کے شہر ہیفی میں منعقد کیا گیا، جہاں آسمان روشنیوں اور دلکش مناظر سے جگمگا اٹھا۔ چین ی کمپنی ای ہینگ ایگرٹ نے اس شاندار لائٹ شو کے دوران بیک وقت 22 ہزار 580 ڈرونز فضا میں بھیج کر گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیا۔ یہ کامیابی چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ اس سے قبل بھی چین کی مختلف کمپنیوں نے 11 ہزار سے زائد اور
15 ہزار سے زیادہ ڈرونز اُڑا کر ریکارڈ قائم کیے تھے، تاہم اس نئی کامیابی نے تمام سابقہ ریکارڈز کو واضح طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس مظاہرے کی سب سے اہم اور خاص بات یہ تھی کہ ہزاروں ڈرونز کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی "سوارم انٹیلیجنس" ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس جدید اور مربوط نظام کے ذریعے تمام ڈرونز کو ایک مربوط یونٹ کی طرح چلایا گیا، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی تعداد کے باوجود کسی قسم کا تصادم یا حادثہ پیش نہیں آیا۔ اس منظرنامے کی خوبصورتی اور پیچیدگی نے حاضرین کو حیرت زدہ کر دیا۔ روشنیوں سے بھرپور اس شاندار شو میں آسمان پر تھری ڈی چینی لالٹینیں، خوبصورت شہری مناظر اور انتہائی پیچیدہ ڈیزائنز کی تخلیق کی گئی، جنہوں نے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا۔ اگرچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند ڈرونز تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے پرواز نہ کر سکے، تاہم باقی ہزاروں ڈرونز نے اپنی شاندار کارکردگی سے کامیابی کے ساتھ یہ ریکارڈ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ماہرین کے مطابق یہ مظاہرہ محض تفریح یا فن کا ایک نمونہ نہیں ہے، بلکہ یہ چین کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی تکنیکی برتری اور جدیدیت کا ایک واضح اور ٹھوس اظہار بھی ہے۔ جدید ڈرون ٹیکنالوجی میں حاصل کی گئی اس مہارت کو اب عالمی سطح پر ایک طاقت کے مظاہرے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار اس پیش رفت کو ایک بہت اہم اور معنی خیز پیغام قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک ہی مضبوط اور موثر نیٹ ورک کے تحت ہزاروں ڈرونز کو بیک وقت کنٹرول کرنے کی یہ منفرد صلاحیت، مستقبل میں "ایئرئیل سیچوریشن اٹیک" جیسے تصورات کو مزید تقویت دے سکتی ہے۔ ایسے تصورات کے تحت کم لاگت والے مگر بڑی تعداد میں موجود ڈرونز کسی بھی جدید ترین دفاعی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح، چین ایک جانب آسمان پر شاندار اور دلکش مناظر پیش کر کے دنیا کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے متاثر کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف یہ اپنی ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیتوں کا ایک خاموش مگر نہایت واضح پیغام بھی دے رہا ہے۔ یہ امر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین مستقبل میں دفاعی اور تکنیکی شعبوں میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مظاہرہ جہاں ایک طرف چین کی جدیدیت اور تکنیکی ترقی کا عکاس ہے، وہیں دوسری طرف یہ عالمی سطح پر تکنیکی مسابقت اور دفاعی پالیسیوں پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ، یہ خبر اب چین کی تکنیکی صلاحیتوں اور مستقبل کی دفاعی حکمت عملی کے بارے میں ایک جامع اور معلوماتی مواد فراہم کرتی ہے۔ تکنیکی ترقی کی رفتار اور اس کے اجتماعی اور عالمی اثرات کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی خبریں بہت اہم ہیں۔ چین کا یہ اقدام صرف ایک ریکارڈ نہیں، بلکہ مستقبل کی سمت کا اشارہ بھی ہے۔ اس خبر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح ٹیکنالوجی، تفریح، اور دفاع کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ ہزاروں ڈرونز کو ایک ساتھ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف ایک تکنیکی کمال نہیں، بلکہ مستقبل میں جنگی حکمت عملیوں میں انقلاب لانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔"ایئرئیل سیچوریشن اٹیک" کا تصور، جہاں بڑی تعداد میں سستے ڈرونز پیچیدہ دفاعی نظاموں کو ناکارہ بنا سکتے ہیں، وہ مستقبل کی جنگوں کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتا ہے۔ چین کی یہ کامیابی اس منظرنامے کو حقیقت کے قریب لا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، روشنیاں اور رنگوں کا امتزاج جس طرح آسمان پر دکھایا گیا، وہ انسانی تخلیقی صلاحیت کا بھی مظہر ہے، جو ٹیکنالوجی کو فن کے ساتھ ملا کر ایک نیا تجربہ تخلیق کرتا ہے۔ اس قسم کی خبریں صرف معلومات فراہم نہیں کرتیں، بلکہ مستقبل کے رجحانات اور امکانات کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں۔ چین کی طرف سے ڈرون ٹیکنالوجی میں اس قسم کی تیزی سے ترقی، دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک تنبیہ اور ترغیب دونوں کا کام کر سکتی ہے۔ تکنیکی دوڑ میں آگے رہنے کے لیے مسلسل جدت اور تحقیق کی ضرورت ہے، اور چین اس دوڑ میں اپنی جگہ مضبوط کر رہا ہے۔ اس پورے واقعے کا تجزیہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چین صرف ایک اقتصادی طاقت ہی نہیں، بلکہ تیزی سے ایک تکنیکی اور دفاعی سپر پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ نئی ٹیکنالوجیز کی دریافت اور ان کا استعمال دنیا کی سمت بدل سکتا ہے۔ ڈرون ٹیکنالوجی اس کی ایک نمایاں مثال ہے۔ چین نے ہزاروں ڈرونز کا استعمال کر کے صرف ایک ریکارڈ ہی نہیں توڑا، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کس حد تک وسعت اور پیچیدگی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال اس کامیابی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ "سوارم انٹیلیجنس" کے تحت ڈرونز کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور ایک اجتماعی مقصد کے لیے کام کرنا، ایک بہت بڑی تکنیکی پیش رفت ہے۔ یہ صلاحیت صرف لائٹ شوز تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے دیگر شعبوں میں بھی وسیع اطلاقات ہوں گے، جن میں لاجسٹکس، نگرانی، اور حتیٰ کہ قدرتی آفات کے دوران امدادی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، دفاعی تجزیہ کاروں کی طرف سے "ایئرئیل سیچوریشن اٹیک" کے بارے میں جو تشویش ظاہر کی گئی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یہ دراصل مستقبل کے تنازعات کی نوعیت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کم لاگت والے ڈرونز کا استعمال روایتی دفاعی نظاموں کے لیے ایک نیا چیلنج پیش کرے گا۔ اس لحاظ سے، چین کی یہ کارکردگی صرف ایک تکنیکی مظاہرہ نہیں، بلکہ ایک جغرافیائی سیاسی اور دفاعی اشارہ بھی ہے۔ یہ دنیا کو چین کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں اور ارادوں کے بارے میں ایک واضح پیغام دیتا ہے۔ اس ریکارڈ نے ثابت کر دیا ہے کہ چین اب صرف ایک مینوفیکچرنگ حب نہیں، بلکہ ایک انوویشن اور ٹیکنالوجی لیڈر کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس کی تکنیکی ترقی کی رفتار حیران کن ہے اور دنیا کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا
