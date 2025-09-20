چین کا ٹک ٹوک پر موقف برقرار: امریکہ کے ساتھ معاہدے پر پیش رفت

چین نے ٹک ٹوک کے مستقبل پر اپنے موقف کو دہرایا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ معاہدے پر پیش رفت جاری ہے۔ چینی حکومت مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق تجارتی مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کی حمایت کرتی ہے۔
بیجنگ (رائٹرز) – چین نے ہفتے کے روز امریکہ میں ٹک ٹوک کے مستقبل پر اپنے موقف پر قائم رہا، ایک دن بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مختصر ویڈیو ایپ ٹک ٹوک کو امریکی کنٹرول کے تحت ملکیت میں منتقل کرنے کا معاہدہ آگے بڑھ رہا ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ ٹک ٹوک پر چین کا موقف واضح ہے: چین ی حکومت انٹرپرائز کی خواہشات کا احترام کرتی ہے، اور اس کا خیرمقدم کرتی ہے کہ وہ مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق تجارت ی مذاکرات کرے تاکہ چین کے قوانین اور ضوابط کے مطابق حل تلاش کیا جا سکے اور مفادات
میں توازن پیدا کیا جا سکے۔ اس نے ایک ایسے موقف کا اعادہ کیا جو اس نے گزشتہ ہفتے برقرار رکھا ہے۔\ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جمعہ کو ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ممکنہ امریکہ-چین معاہدے کے بارے میں کلیدی سوالات باقی ہیں۔ ان میں ٹک ٹوک کی درست ملکیت کا ڈھانچہ، چین ایپ کے اندرونی کاموں پر کتنا کنٹرول برقرار رکھے گا، اور بیجنگ کو پیچھے ہٹنے اور امریکہ کو چین کی سب سے کامیاب کمپنیوں میں سے ایک پر دباؤ ڈالنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، شامل ہیں۔ سوشل میڈیا ایپ کے مستقبل پر ہونے والی پیش رفت، جس کے 170 ملین امریکی صارفین ہیں، دیگر شعبوں میں رعایتیں حاصل کرنے کی کلید کے طور پر دیکھی جاتی ہے — ہوائی جہازوں سے لے کر سویا بین تک — کیونکہ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں اپنی موجودہ ٹیرف بندی سے آگے کا راستہ تلاش کر رہی ہیں۔ وزارت تجارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ امید کی جاتی ہے کہ امریکی فریق چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا، اپنی متعلقہ وعدوں کو سنجیدگی سے پورا کرے گا، اور چینی اداروں، بشمول ٹک ٹوک، کو امریکہ میں مسلسل کام کرنے کے لیے ایک کھلا، منصفانہ، مساوی اور امتیازی سلوک سے پاک کاروباری ماحول فراہم کرے گا۔\اس ہفتے کے شروع میں میڈرڈ میں ایک فریم ورک معاہدے کے طے ہونے کے بعد سے، چینی حکام اور ریاستی میڈیا نے اسے "جیتنے والا" قرار دیا ہے، جس میں ٹک ٹوک کی ٹیکنالوجی کی برآمدات اور دانشورانہ املاک کی لائسنسنگ کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فریم ورک معاہدہ ٹرمپ کے لیے ٹک ٹوک کو کھلا رکھنے کے لیے ایک رکاوٹ تھی۔ امریکی کانگریس نے اصل میں ایپ کو جنوری 2025 تک امریکی صارفین کے لیے بند کرنے کا حکم دیا تھا اگر اس کے امریکی اثاثے چینی مالک بائٹ ڈانس نے فروخت نہیں کیے تھے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان ہی یادونگ نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کے دوران جب یہ پوچھا گیا کہ میڈرڈ معاہدے سے بیجنگ کو کیا حاصل ہوا، تو انہوں نے اس امید کا اعادہ کیا کہ امریکہ چینی فرموں کو درپیش تجارتی رکاوٹوں کو کم کرے گا۔
چین ٹک ٹوک امریکہ معاہدہ تجارت