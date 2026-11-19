چین کے صدر شی جن پنگ کا ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کا مطالبہ
چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکا اور روس کے سربراہان سے ملاقات میں ایٹمی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے اور جنگی خطرے سے بچاؤ کی اپیل کی ہے۔
چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعرات کے روز عالمی سطح پر ایٹمی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے اور ان پر سخت پابندیوں عائد کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ دنیا کو ایسی فورسز کے استعمال سے دور رہنا چاہیے جو انسانیت کے لیے وجود کا خطرہ بن سکتی ہیں۔
صدر شی جن پنگ کا جوہری جنگ کے خلاف موقف
صدر شی جن پنگ نے واضح طور پر کہا کہ جوہری جنگ نہ تو کسی بھی ملک کے لیے جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے شروع کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی دنیا کی بنیاد رکھی جانی چاہیے جہاں ایٹمی ہتھیاروں کا وجود ہی نہ ہو اور ایٹمی اسلحے پر جامع پابندی لگائی جائے۔ چینی سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق، ان کے بقول اس طرح کے اقدامات سے عالمی امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔Also readTrump briefly mentions Nvidia CEO with Xi, dismisses spy claims
تین بڑی طاقتوں کی سربراہانہ ملاقات
یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکا، روس اور چین کے رہنما ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ تینوں ممالک عالمی سطح پر جوہری طاقت کے حامل ہیں اور ان کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے پر بات چیت عالمی سلامتی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ملاقات میں ان تینوں ممالک کی قیادت نے مل کر اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے باہمی協 (cooperation) کی ضرورت ہے۔
عالمی سلامتی اور خطے کے تحفظ کے مسائل
صدر شی جن پنگ کے اس بیان سے عالمی سطح پر اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ موقف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے اور معاہدوں کے تحت ایٹمی صلاحیتوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف تینوں ممالک بلکہ پورے خطے اور عالمی سطح پر امن کو فروغ ملنے کا امکان ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور عالمی ردعمل
اس ملاقات کے بعد آنے والے اعلانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ صدر شی جن پنگ، ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہونے والی گفتگو میں اس بات پر توجہ دی گئی کہ ایٹمی ہتھیاروں کے ذخائر کو کم کرنا اور ان کے استعمال کو روکنا عالمی امن کے لیے کتنا ضروری ہے۔ مستقبل قریب میں متوقع معاہدے اس سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتے ہیں۔
عالمی طاقتوں کے درمیان سفارتی رابطے
امریکہ، روس اور چین کے درمیان سفارتی روابط میں اس ملاقات نے نئی جہتیں پکڑی ہیں۔ صدر شی جن پنگ کا یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف اپنی پالیسی میں کسی قسم کی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر یکجا کوششیں کی جائیں گی تاکہ آنے والی نسلیں ایٹمی دھماکوں کے خوف سے آزاد رہ سکیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics