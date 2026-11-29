چین کی خلائی مہم میں پاکستان کی شراکت: احسن اقبال کا اعلان
وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے چین کی جانب سے پاکستان کو خلائی مہم میں شامل کرنے کے فیصلے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نیا باب قرار دیا۔
فدرل منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے چین کی جانب سے پاکستان کو ایک خلائی مہم میں شامل کرنے کے فیصلے پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام دو ممالک کے باہمی تعلقات میں ایک نئے دور کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین نے پہلی بار کسی دوسرے ملک کو اپنی خلائی مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دونوں ممالک کے دوستی کے رشتے کو ہمالیہ کی بلندی سے بھی بالاتر قرار دیا اور بتایا کہ باہمی تعلقات اب نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔
احسن اقبال نے نارووال میں قلعہ روڈ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ اہم اعلان پیش کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان رشتے انتہائی مضبوط ہیں اور یہ تعلقات عالمی سطح پر مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کا یہ فیصلہ پاکستان کی مقامی قدر اور عالمی شراکت داری کی طاقت کو مضبوط کرنے کا ثبوت ہے۔Also readSamsung 2027 میں پہلا انسانی robot CES میں پیش کرے گا
سیاسی تنقید اور قومی یکجہتی کی اپیل
وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں سیاسی صورتحال پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کے خلاف کی جانے والی کسی بھی حرکت کو سیاسی شعور کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے تنقید اور بدتمیزی کو کسی بھی طرح کی سیاسی آگہی یا شعور کا درجہ نہ دینے کی اپیل کی۔ احسن اقبال نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کو بار بار سیاسی فوائد کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کو اپنی غیر یقینی صورتحال سے نکالنے کے لیے عوام کو سیاسی نادانیوں اور منفی رویوں سے بچنا ہوگا۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف الزام تراشی اور ناپسندیدہ بیانات سے ملک کی بہتری ممکن نہیں ہے بلکہ حقیقی ترقی اور استحکام کے لیے مثبت رویے اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔
حکومتی ترقیاتی اہداف اور استحکام
احسن اقبال نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بار پھر اپنی کمر کس کر کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حکومت ملک کو ترقی اور استحکام کے درست راستے پر واپس لانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے اس وزیر نے یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت کے تمام اقدامات عوامی بہبود اور ملک کی معاشی اور تکنیکی ترقی کے لیے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی تعاون سے نہ صرف خلائی شعبے میں بلکہ دیگر فنی و تکنیکی میدانوں میں بھی پاکستان کو قابلِ قدر فائدہ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ یہ تعلقات آئندہ بھی مستحکم رہیں گے اور دونوں ممالک مل کر بین الاقوامی سطح پر مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔
خلائی تعاون کے مثبت اثرات
اس نئے دور کے آغاز سے امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی خلائی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوگا اور نئی نسل کے لیے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین کا یہ قدم پاکستان کو عالمی خلائی مقابلے میں ایک فعال رکن بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس شراکت داری سے نہ صرف دفاعی شعبے بلکہ سائبر سیکیورٹی اور مواصلاتی نظام میں بھی بہتری آئے گی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مشترکہ پروگرامیں دونوں ممالک کے سائنسدانوں کے درمیان علم اور تجربے کے تبادلے کا باعث بنیں گے۔ یہ اقدام پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کے عالمی مرکز سے جوڑنے میں مدد دے گا۔ ایسے مواقع پر عوام کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو کر ملکی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔
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