چین کا امریکہ کو سخت پیغام: کیوبا کے خلاف عدالتی اور معاشی دباؤ بند کیا جائے

چین نے امریکہ کی جانب سے کیوبا کے سابق رہنما راؤل کاسٹرو پر فرد جرم کی شدید مذمت کرتے ہوئے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کیوبا کی خودمختاری کا احترام کرے اور پابندیوں کا سلسلہ ختم کرے۔
امریکہ کی جانب سے کیوبا کے سابق صدر اور رہنما راؤل کاسٹرو پر قتل کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے نے عالمی سطح پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ 94 سالہ سابق صدر پر یہ الزامات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کیوبا پہلے ہی شدید معاشی بحران اور امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے بدھ کے روز جاری کردہ اس بیان نے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کو گرانے یا اسے شدید کمزور کرنے کی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ یہ مقدمہ دراصل 1996 کے ان واقعات سے متعلق ہے جب کیوبا کی جانب سے دو شہری طیاروں کو گرا دیا گیا تھا جنہیں کاسٹرو مخالف پائلٹس چلا رہے تھے، جس کے نتیجے میں چار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس قانونی کارروائی کو ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے، اگرچہ انہوں نے فی الحال کیوبا کے خلاف مزید براہ راست اقدامات کے امکانات کو کم ظاہر کیا ہے، لیکن ان کا یہ اقدام واضح طور پر ایک سیاسی پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے اس معاملے پر اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے۔ چین ی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکون نے ایک پریس بریفنگ کے دوران واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ کیوبا کے خلاف عدالتی اور پابندیوں کے ہتھیار استعمال کرنا بند کرے اور ہر موڑ پر طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا چھوڑ دے۔ چین نے اس بات پر زور دیا کہ وہ کیوبا کی قومی خودمختاری اور وقار کے تحفظ میں اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ چین ی حکومت کا موقف ہے کہ کسی بھی ملک کے سابق رہنما کو اس طرح کے سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ چین اور کیوبا کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں اور بیجنگ ہمیشہ سے ہی کیوبا کے حق میں عالمی فورمز پر آواز اٹھاتا رہا ہے، خاص طور پر جب بات امریکی پابندیوں کی ہو۔ اس پورے تنازع کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں، کیونکہ راؤل کاسٹرو اپنے بھائی فڈیل کاسٹرو کے ساتھ مل کر 1959 کے کامیاب کمیونسٹ انقلاب کا حصہ تھے۔ فڈیل کاسٹرو دہائیوں تک امریکہ کے لیے ایک بڑے چیلنج کے طور پر سامنے رہے اور انہوں نے کیوبا کو ایک ایسی ریاست میں تبدیل کیا جو امریکی اثر و رسوخ سے آزاد تھی۔ تاہم، اس انقلاب کے بعد سے واشنگٹن اور ہیوانہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں کیوبا کی معیشت انتہائی خراب حالت میں ہے، جس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے تیل کی سپلائی پر عائد سخت بلاکیڈ ہے۔ اس معاشی حبس نے کیوبا کے عوام کی زندگیوں کو شدید متاثر کیا ہے اور ملک میں بنیادی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اب اپنی معاشی پابندیوں کے ساتھ ساتھ قانونی دباؤ کو بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے تاکہ کیوبا کے سیاسی ڈھانچے کو اندر سے کمزور کیا جا سکے۔ چین کی اس حمایت کو عالمی سیاست کے وسیع تر تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں بیجنگ خود کو امریکہ کے مقابلے میں ایک زیادہ متوازن اور عالمی قوانین کا احترام کرنے والی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ چین کا یہ موقف کہ امریکہ کو اپنی عدالتی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، دراصل امریکہ کی اس پالیسی پر تنقید ہے جس کے تحت واشنگٹن دنیا بھر میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے قانونی کارروائیاں کرتا ہے۔ اس صورتحال نے کیریبین خطے میں تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے اور یہ سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ کیا مستقبل میں امریکہ کیوبا کے خلاف کوئی بڑا فوجی یا سیاسی آپریشن کرے گا یا پھر یہ محض ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ کیوبا کی حکومت نے اب تک اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ چین کی حمایت نے انہیں ایک اہم سفارتی سہارا فراہم کیا ہے، جس سے انہیں عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں مدد ملے گی.
