چین نے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں سفارتی حل کی حمایت کی ہے۔ چینی سفیر نے تمام فریقین سے سفارتی ذرائع پر واپس آنے کا مطالبہ کیا اور آبنائے ہرمز کی عالمی اہمیت پر زور دیا۔
چین نے ایران ، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں سفارتی حل کے لیے مضبوط حمایت کا اظہار کیا ہے۔ چین ی سفارتی بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ چین نے امریکی جنگ بندی کی پہل کی حمایت میں تعمیری کردار ادا کیا ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے۔ ایران نے پاکستان کی سفارتی مصروفیات کو بھی سراہا ہے، خاص طور پر کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی حوصلہ افزائی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں۔ ان ثالثی کی کوششوں کو وسیع تر علاقائی اقدامات کا حصہ سمجھا جا رہا ہے جن کا مقصد مزید کشیدگی کو روکنا اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ چین کے سفیر برائے ایران ، کانگ پیوو نے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہیں اور تمام فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ سفارتی ذرائع کی طرف واپس لوٹیں۔ انہوں نے کہا کہ چین خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے تعمیری کوششیں جاری رکھے گا۔ سفیر کے مطابق، چین کا خطے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور وہ امن کی تعمیر کے اقدامات کو آسان بنانے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی، اسے عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سلامتی اور کھلا پن نہ صرف ایک علاقائی مسئلہ ہے بلکہ ایک عالمی ضرورت ہے۔ چین کے اس موقف کو بین الاقوامی برادری میں سراہا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی ثالثی کی کوششیں خطے میں استحکام لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ چین نے ہمیشہ سفارتی طریقوں اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور دیا ہے، اور اس بار بھی وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چین کی طرف سے امن کی یہ کوششیں عالمی سطح پر ایک مثالی مثال کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں، جہاں طاقت کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے.
چین نے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں سفارتی حل کے لیے مضبوط حمایت کا اظہار کیا ہے۔ چینی سفارتی بیانات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ چین نے امریکی جنگ بندی کی پہل کی حمایت میں تعمیری کردار ادا کیا ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے۔ ایران نے پاکستان کی سفارتی مصروفیات کو بھی سراہا ہے، خاص طور پر کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی حوصلہ افزائی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں۔ ان ثالثی کی کوششوں کو وسیع تر علاقائی اقدامات کا حصہ سمجھا جا رہا ہے جن کا مقصد مزید کشیدگی کو روکنا اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ چین کے سفیر برائے ایران، کانگ پیوو نے اس بات پر زور دیا کہ تنازعات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہیں اور تمام فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ سفارتی ذرائع کی طرف واپس لوٹیں۔ انہوں نے کہا کہ چین خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے تعمیری کوششیں جاری رکھے گا۔ سفیر کے مطابق، چین کا خطے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور وہ امن کی تعمیر کے اقدامات کو آسان بنانے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی، اسے عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سلامتی اور کھلا پن نہ صرف ایک علاقائی مسئلہ ہے بلکہ ایک عالمی ضرورت ہے۔ چین کے اس موقف کو بین الاقوامی برادری میں سراہا جا رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عروج پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی ثالثی کی کوششیں خطے میں استحکام لانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ چین نے ہمیشہ سفارتی طریقوں اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور دیا ہے، اور اس بار بھی وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چین کی طرف سے امن کی یہ کوششیں عالمی سطح پر ایک مثالی مثال کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں، جہاں طاقت کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے
چین ایران امریکہ اسرائیل سفارتی حل