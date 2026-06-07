گیزما گوانگژو نمائش میں پیش کی گئی چینی مشینری کے ذریعے پاکستان کو جدید جوتے بنانے کی ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور ٹریننگ کے مواقع فراہم کئے جا سکتے ہیں۔ محمد یاسین اور گیزما کے نمائندوں کے بیچ جاری مذاکرات نے مستقبل میں مشترکہ نمائش اور صنعتی تعاون کی بنیاد رکھی ہے۔
پاکستان ی صنعتی ماہرین اور چین کے کاروباری حضرات کے درمیان ہدفی مذاکرات کی رپورٹ کے مطابق، چین ی کمپنیاں جو گیزما گوانگژو نمائش میں اپنا حصہ لیتی ہیں، نے پاکستان کو جدید جوتے بنانے کی ٹیکنالوجی موصول کرنے کا مشن دیا ہے، اور صنعتی ترقی میں وسیع تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ محمد یاسین، پاکستان انڈسٹریل سیونگ مشینز امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین، نے گیزما گوانگژو کے صدر zhanming اور متعدد چین ی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے اجلاس میں اس بات کی تصدیق کی کہ وہ پاکستان کو جدید جوتے بنانے والی مشینری، آلات اور معاون ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کے مطابق نمائش میں دکھائی جانے والی مشینری کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ اور ٹیکنالوجی کے معیار عمدہ ہیں، اور یہ توانائیاں پاکستان میں ابھی مقبول نہیں ہیں۔ ایک دوسرے حامی ممالک، جیسے بنگلہ دیش، بھارت اور ویتنام، میں ایسے سسٹمز استعمال میں ہیں اور بہترین نتایج حاصل کر رہے ہیں۔ محمد یاسین نے کہا کہ پاکستان انڈسٹریل سیونگ مشینز اسوسی ایشن اور گیزما کے بیچ پہلے ہی ایک پانچ سالہ تعاون کا معاہدہ موجود ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شروعاتی مذاکرات میں یہ بھی شامل تھا کہ اگلے سال پاکستان میں ایک مماثل نمائش کا اہتمام کیا جائے، جس میں چین ی کمپنیوں کی مکمل شرکت کا اندازہ ہے۔ گیزما کے فورن ٹریڈ مینیجر مسز زوی چو کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ چین ی تنظیمیں پاکستان کی صنعتی بنیاد کو اپ گریڈ کرنے میں مکمل تعاون فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے سے مقامی مینوفیکچررز عالمی معیار کے مصنوعات تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جو براہِ راست برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی کرنسی کی آمدنی کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ انہوں نے آگے کہا کہ پاکستان کی چھوی سائز کی ڈیلےگیٹ نے بین الاقوامی نمائش میں شمولیت اختیار کی اور پھر متعدد چین ی شہروں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صنعتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقاتیں جدید ٹیکنالوجی ٹرانسفر ، ممکنہ سرمایہ کاری اور تعاون کے مواقع پر مرکوز تھیں، بجائے مستقبل میں پاکستان کی ورک فورس کی مہارتوں کی تربیت کے۔ محمد یاسین نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس آفر کو سنجیدگی سے لے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تعاون کو عیش سے استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کے جوتے بنانے کا شعبہ عالمی معیار کو حاصل کر سکے گا اور عالمی مارکیٹوں میں اپنی مسابقتی قوت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری طرف، گیزما کے فورن ٹریڈمینجر مسز زوی چو نے پاکستان ی اور چین ی کمپنیوں کے درمیان طویل مدتی تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ی کاروباروں کو چین کی کمپنیوں کے فراہم کردہ مواقع سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہئے، اور انہوں نے مکمل سپورٹ کی گارنٹی دی.
پاکستانی صنعتی ماہرین اور چین کے کاروباری حضرات کے درمیان ہدفی مذاکرات کی رپورٹ کے مطابق، چینی کمپنیاں جو گیزما گوانگژو نمائش میں اپنا حصہ لیتی ہیں، نے پاکستان کو جدید جوتے بنانے کی ٹیکنالوجی موصول کرنے کا مشن دیا ہے، اور صنعتی ترقی میں وسیع تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ محمد یاسین، پاکستان انڈسٹریل سیونگ مشینز امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین، نے گیزما گوانگژو کے صدر zhanming اور متعدد چینی کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے اجلاس میں اس بات کی تصدیق کی کہ وہ پاکستان کو جدید جوتے بنانے والی مشینری، آلات اور معاون ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کے مطابق نمائش میں دکھائی جانے والی مشینری کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ اور ٹیکنالوجی کے معیار عمدہ ہیں، اور یہ توانائیاں پاکستان میں ابھی مقبول نہیں ہیں۔ ایک دوسرے حامی ممالک، جیسے بنگلہ دیش، بھارت اور ویتنام، میں ایسے سسٹمز استعمال میں ہیں اور بہترین نتایج حاصل کر رہے ہیں۔ محمد یاسین نے کہا کہ پاکستان انڈسٹریل سیونگ مشینز اسوسی ایشن اور گیزما کے بیچ پہلے ہی ایک پانچ سالہ تعاون کا معاہدہ موجود ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ شروعاتی مذاکرات میں یہ بھی شامل تھا کہ اگلے سال پاکستان میں ایک مماثل نمائش کا اہتمام کیا جائے، جس میں چینی کمپنیوں کی مکمل شرکت کا اندازہ ہے۔ گیزما کے فورن ٹریڈ مینیجر مسز زوی چو کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ چینی تنظیمیں پاکستان کی صنعتی بنیاد کو اپ گریڈ کرنے میں مکمل تعاون فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے سے مقامی مینوفیکچررز عالمی معیار کے مصنوعات تیار کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جو براہِ راست برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی کرنسی کی آمدنی کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ انہوں نے آگے کہا کہ پاکستان کی چھوی سائز کی ڈیلےگیٹ نے بین الاقوامی نمائش میں شمولیت اختیار کی اور پھر متعدد چینی شہروں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے صنعتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقاتیں جدید ٹیکنالوجی ٹرانسفر، ممکنہ سرمایہ کاری اور تعاون کے مواقع پر مرکوز تھیں، بجائے مستقبل میں پاکستان کی ورک فورس کی مہارتوں کی تربیت کے۔ محمد یاسین نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس آفر کو سنجیدگی سے لے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تعاون کو عیش سے استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کے جوتے بنانے کا شعبہ عالمی معیار کو حاصل کر سکے گا اور عالمی مارکیٹوں میں اپنی مسابقتی قوت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری طرف، گیزما کے فورن ٹریڈمینجر مسز زوی چو نے پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان طویل مدتی تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کاروباروں کو چین کی کمپنیوں کے فراہم کردہ مواقع سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہئے، اور انہوں نے مکمل سپورٹ کی گارنٹی دی
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