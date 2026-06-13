Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

چین نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی جانب سے بلیک لسٹ کرنے کی اقدام پر ناراضگی کا اظہار کیا

خبریں News

چین نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی جانب سے بلیک لسٹ کرنے کی اقدام پر ناراضگی کا اظہار کیا
چینامریکاپینٹاگون
📆13/06/2026 7:20 am
📰ExpressNewsPK
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 53%

چین نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی جانب سے کئی بڑی چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کی اقدام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔

چین نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی جانب سے کئی بڑی چین ی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کی اقدام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے امریکی محکمہ دفاع کی فہرست میں اپ ڈیٹ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں چین ی ای کامرس کمپنی علی بابا، انٹرنیٹ سرچ فراہم کرنے والی کمپنی بیدو اور گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں BYD کے نام شامل ہیں۔ بعدازاں پینٹاگون نے دنیا کی سب سے بڑی سولر پینل بنانے والی کمپنیوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جس میں ٹرینا سولر اور جے اے سولد ٹیکنالوجی شامل ہے۔ چین ی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا، چین امریکا کے اس اقدام سے غیر مطمئن ہے اور اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چین امریکا پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے غلط طرز عمل کو فوری طور پر روکے، متعلقہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لے اور تعمیری تزویراتی اور مستحکم چین -امریکی تعلقات کی تعمیر کے صحیح راستے پر واپس آئے.

چین نے امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی جانب سے کئی بڑی چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کی اقدام پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے امریکی محکمہ دفاع کی فہرست میں اپ ڈیٹ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں چینی ای کامرس کمپنی علی بابا، انٹرنیٹ سرچ فراہم کرنے والی کمپنی بیدو اور گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں BYD کے نام شامل ہیں۔ بعدازاں پینٹاگون نے دنیا کی سب سے بڑی سولر پینل بنانے والی کمپنیوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جس میں ٹرینا سولر اور جے اے سولد ٹیکنالوجی شامل ہے۔ چینی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا، چین امریکا کے اس اقدام سے غیر مطمئن ہے اور اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چین امریکا پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے غلط طرز عمل کو فوری طور پر روکے، متعلقہ اقدامات کو فوری طور پر واپس لے اور تعمیری تزویراتی اور مستحکم چین-امریکی تعلقات کی تعمیر کے صحیح راستے پر واپس آئے

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExpressNewsPK /  🏆 13. in PK

چین امریکا پینٹاگون بلیک لسٹ تعلیمی تزویراتی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-13 10:20:51