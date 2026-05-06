چین کی ’ٹی پاٹ ریفائنریز‘: پابندیوں کے تحت تیل کی عالمی منڈی میں ایک نئی طاقت

چین کی چھوٹی نجی ریفائنریز، ’ٹی پاٹس‘، پابندیوں کے تحت ایران، روس اور وینزویلا سے خام تیل خرید کر عالمی تیل منڈی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ ریفائنریز سرکاری تیل کمپنیوں سے آزاد ہیں اور ڈالر پر مبنی مالیاتی نظام سے الگ کام کرتی ہیں، جس سے انھیں پابندیوں کا شکار تیل خریدنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔
ٹی پاٹ یا چائے کی کیتلی جیسی ریفائنریاں ایران کے تیل کو صاف کرتی ہیں اور یہ ایسے نیم خودمختار کارخانے ہیں جو بڑے سرکاری کارخانوں کے متبادل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تیل کی ایک ایسی منڈی موجود ہے جو عالمی پابندیوں، اوپیک جیسے بین الاقوامی اداروں اور عالمی بینکاری نظام سے باہر کام کرتی ہے۔ یہ چین کی ’ ٹی پاٹ ریفائنریز ‘ ہیں جو صوبہ شانڈونگ میں بڑی تعداد میں قائم ہیں اور رعایتی قیمت پر دستیاب پابندی کا شکار خام تیل کو موقع پر خریدنے والے خریدار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ان کے بغیر روس، ایران اور وینزویلا سے آنے والے رعایتی بیرلز کو عالمی منڈی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی، بنیادی نوعیت کی تنصیبات چین کی سرکاری تیل کمپنیوں ’دی بگ تھری‘ سے الگ ہیں۔ ان میں نسبتاً زیادہ منافعے کا امکان ہوتا ہے اور بیورو کریسی سے آزاد ہیں۔ درحقیقت ’ٹی پاٹ‘ کی اصطلاح 1990 کی دہادی میں نجی ریفائنریز کے لیے استعمال ہونے لگی، جو پرانی ٹیکنالوجی پر چلتی تھیں اور ان کی پروسیسنگ صلاحیت بہت محدود تھی۔ بنیادی طور پر یہ بڑی سرکاری ریفائنریز کے مقابلے میں چھوٹے ’پریشر کُکرز‘ جیسی تھیں۔ کئی دہادیوں تک یہ ایندھن کے فضلات کو پراسیس کر کے اور قانونی سائے میں کام کرتے ہوئے زندہ رہیں۔ 2015 میں سب کچھ بدل گیا، جب چین ی حکومت نے ایک سٹریٹیجک فیصلے کے تحت انھیں براہِ راست خام تیل درآمد کرنے کے لائسنس دے دیے۔ 2016 کے آخر تک 19 ریفائنریز کو مجموعی طور پر یومیہ 14 لاکھ 80 ہزار بیرل کے کوٹے مل چکے تھے، جو سپین جیسے ملک کی تیل درآمدات سے بھی زیادہ ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ’سینٹر آن گلوبل انرجی پالیسی‘ کی محقق ایریکا ڈاؤنس کہتی ہیں کہ چین ی حکومت نے دو دہادیوں تک ان تنصیبات کو بند کرنے کی کوششوں کے بعد کئی سٹریٹجک وجوہات کی بنا پر انھیں باضابطہ طور پر نظام میں ضم کیا۔ رپورٹ کے مطابق بنیادی وجہ یہ تھی کہ صدر شی جن پنگ بڑی سرکاری تیل کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانا چاہتے تھے، اس لیے اُنھوں نے مقامی منڈی میں مسابقت بڑھائی۔ ایس اینڈ پی گلوبل کے اعداد و شمار کے مطابق، یہ چھوٹی آزاد ریفائنریز یومیہ 40 ہزار سے دو لاکھ 14 ہزار بیرل تک ریفائننگ صلاحیت رکھتی ہیں۔ پابندی کا شکار خام تیل اور اس کا کاروبار وینزویلا یا ایران کے لیے پابندیوں کے تحت تیل فروخت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ بہت کم خریدار اسے خریدنے کی ہمت کرتے ہیں، اس لیے انھیں یورپ میں حوالہ جاتی قیمت برینٹ کے مقابلے میں فی بیرل 30 امریکی ڈالر تک کی بھاری رعایت دینا پڑتی ہے۔ ’ایس اینڈ پی گلوبل کموڈیٹی انسائٹس‘ کے مطابق سنہ 2023 میں چھوٹی آزاد ریفائنریز کی خام مال کی درآمدات کا 98 فیصد روس، وینزویلا اور ایران سے آیا۔ اس خام تیل کے استعمال سے ان ریفائنریز کو اسی برس مارچ میں 1500 یوان فی ٹن (28 ڈالر فی بیرل) تک منافع حاصل ہوا۔ ڈاؤنس کہتی ہیں کہ ’ ٹی پاٹ ریفائنریز کو ملنے والی رعایتیں ہی وہ عنصر تھیں جنھوں نے انھیں پابندی کے شکار خام تیل کا سب سے بڑا خریدار بنا دیا۔ یہ انھیں اپنا منافع بڑھانے کی اجازت دیتی ہیں۔‘ ان میں سے بڑی تعداد نجی پائپ لائنوں کے ذریعے آپس میں جڑی ہوئی ہے اور لاجسٹکس شیئر کرتی ہے جس سے اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے نزدیک ’ ٹی پاٹ ریفائنریز ‘ جغرافیائی سیاسی اوزار ہیں جو چین کو سستی توانائی کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈاؤنس کہتی ہیں کہ یہ چین ی سرکاری تیل کمپنیوں کے مقابلے میں خطرے کو زیادہ برداشت کرتی ہیں، کیونکہ ڈالر پر مبنی امریکی مالیاتی نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی کانگریس کی یو ایس-چائنا اکنامک اینڈ سکیورٹی ریویو کمیشن کی گذشتہ مارچ کی رپورٹ کے مطابق، ٹی پاٹ ریفائنریز جان بوجھ کر عالمی مالیاتی نظام سے الگ رکھی گئی ہیں تاکہ واشنگٹن کی جانب سے ایران، وینزویلا یا روس پر عائد پابندیوں کی زد میں نہ آئیں۔ ڈالر بینکاری نظام سے اخراج ڈاؤنس کہتی ہیں کہ چین کی بڑی تیل کمپنیاں ایرانی خام تیل درآمد نہیں کرتیں، کیونکہ اس سے پابندیوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ تاہم چھوٹی کمپنیاں اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتیں اور اس طرح یہ ایک ’سیفٹی وال‘ کے طور پر کام کرتی ہیں جنھیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چین کی بڑی آئل کمپنیاں ’سی این او او سی‘، ’پیٹرو چائنا‘ اور ’سائنو پیک‘ کے دُنیا میں کاروبار ہیں اور یہ سٹاک مارکیٹ میں درج ہیں اور عالمی مالیاتی نظام استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے انھیں امریکی پابندیوں کا خوف رہتا ہے۔ اگر وہ پابندی کا شکار تیل خریدیں تو ڈالر پر چلنے والے بینکاری نظام سے نکالے جانے کا خطرہ مول لیتی ہیں۔ اس کے برعکس ٹی پاٹس مقامی، نجی کمپنیاں ہیں جن کی بین الاقوامی رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے امریکہ میں اثاثے نہیں اور نہ ہی انھیں مغربی بینکوں کی ضرورت ہے اور اسی لیے یہ ایرانی تیل کی بہترین منزل ہیں۔ ٹی پاٹس ایک بڑے تجارتی بلاک کے طور پر کام کرتی ہیں جو برینٹ کی قیمت پر براہِ راست اثر ڈالتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین ی کسٹمز حکام ان درآمدات کو سرکاری طور پر ایرانی ظاہر نہیں کرتے، بلکہ انھیں غلط طور پر ملائیشیا، عمان یا متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے منسوب کر دیتے ہیں۔ وینزویلا یا روس سے روانہ ہونے والے جہازوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے.
