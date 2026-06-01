چین-پاکستان 75 سالہ سفارتی تعلقات: قراقرم ہائی وے جیسی مضبوط، پائیadas دوستی

وقت کے گزرنے اور پہاڑوں اور دریاؤں کی گواہی کے ساتھ، 2026 میں چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہوں گے۔ 75 سال کے طوفان اور بارش میں ساتھ رہنا، 75 سال ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کرنا، چین اور پاکستان نے پہاڑوں اور سمندروں کی رکاوٹیں عبور کیں، نظریاتی اختلافات سے ماورا ہوئے، اور بین الاقوامی حالات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے ایک مستحکم اور پائیدار 'ہر موسم' میں ا سٹریٹجک شراکت داری قائم کی، جس سے ایک ایسی دوستی پروان چڑھی جو کہ 'پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور فولاد کی طرح سخت' ہے۔ 21 اپریل 2015 کو، صدر ژی جن پنگ نے پاکستانی پارلیمنٹ میں ایک اہم تقریر کرتے ہوئے کہا: 'چین اور پاکستان کی روایتی دوستی بالکل اسی طرح پھیلتی جائے گی جیسے قراقرم ہائی وے پھیلا اور وسعت اختیار کرتا ہے۔' یہ جذبات سے بھرپور اور معنی میں گہری بات، چین اور پاکستان کی دوستی کی تاریخی بنیاد اور روحانی جوہر کو درست طور پر بیان کرتی ہے، اور نئے دور میں چین اور پاکستان کی 'ہر موسم' دوستی کو مضبوط اور دیرپا رکھنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ قراقرم ہائی وے ، جو قراقرم پہاڑوں، ہندوکش پہاڑوں، پامیر کے بلند علاقے اور ہمالیہ کے درمیان سرک جاتی ہے، بلند و بالا پہاڑوں سے گزرتی ہے، تیز دھار ندیوں اور دروں کو عبور کرتی ہے، یہ چین اور پاکستان کے عوام کی محنت اور جانفشانی سے مل کر بنائی گئی دوستی کا نشان ہے۔ آدھی صدی سے زیادہ پہلے، بے شمار تعمیراتی مزدوروں نے سردی اور کم آکسیجن کے خوف کے بغیر، مشکلات اور خطرات کو نظرانداز کرتے ہوئے، پہاڑوں میں راستے بنائے، ندیوں پر پل تعمیر کیے، اور دنیا کی چھت پر یہ وہ مرکزی راستہ بنایا جو دونوں ملکوں کو جوڑتا ہے۔ قراقرم ہائی وے نہ صرف جغرافیائی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، بلکہ چین اور پاکستان کے عوام کے دلوں کو جوڑنے اور تقدیر کو مربوط کرنے کا ایک پل بھی ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے، چین اور پاکستان کی دوستی بالکل قراقرم ہائی وے کی طرح ہے: ابتدا سے نکل کر دور تک پھیلا، وقت کے دھوئیں سے مضبوط تر ہوئی، دور حاضر کے امتحانات سے گزری اور ہمیشہ فائدہ مند تعاون اور مشترکہ ترقی کی راہ پر پائیداری سے آگے بڑھتی رہی ہے۔ چین اور پاکستان کے روایتی دوستانہ تعلقات، دل سے dilat تک اعتماد پر مبنی تاریخی انتخاب سے جنم لینے والے، ساتھ چل کر دوستی کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ 21 مئی 1951 کو، چین اور پاکستان نے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے، اور دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کے لیے ایک نیا باب کھولا۔ اْس وقت بین الاقوامی صورتِ حال میں اتار چڑھاؤ تھا، دونوں ممالک نے باہمی احترام اور مساوات پر مبنی اصول کو اپنایا، ایک دوسرے کی خودمختاری کا احترام کیا، داخلی امور میں مداخلت نہیں کی، اور ایک دوسرے کی حمایت کی، اور عالمی سطح پر ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ملک کے قیام کے ابتدائی دنوں سے باہمی سمجھ اور حمایت، اور نازک وقتوں میں ساتھ قدم بڑھانا، چین اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کو قابل اعتماد بھائی اور قابل اعتماد شریک کار سمجھتے رہے۔ چاہے بین الاقوامی حالات کچھ بھی ہوں، چاہے اپنے اپنے ممالک کی ترقی کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو، پاکستان ہمیشہ ایک چین کے اصول کو سختی سے اپناتا ہے، اور چین کے بنیادی مفادات اور اہم امور میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا اور موقف میں مضبوٹ رہتا ہے؛ چین ہمیشہ پاکستان کے قومی خودمختاری، سلامتی اور ترقی کے مفادات کی حمایت کرتا ہے، پاکستان کے آزادانہ ترقیاتی انتخاب کا احترام کرتا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کی سب سے مضبوط پشت پناہی کرتا ہے۔ ایک ملک کے تعلقات عوام کی باہمی محبت پر مبنی ہوتے ہیں، اور عوام کی محبت دل کی ہم آہنگی پر انحصار کرتی ہے۔ 75 سالہ دوستانہ تعلقات نے باہمی دوستی کو عوام میں جڑیں دلائیں اور گہرائی تک پہنچایا، یہ دونوں ممالک کی مشترکہ روحانی دولت بن گئی ہے۔ قراقرم ہائی وے پر چین، پاکستان دوستی کی کہانیوں سے لے کر زلزلہ بچاؤ اور وبائی مرض کے خلاف جدوجہد تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی و موت کی مناسبت میں کھڑے رہے؛ پاکستانی طالب علموں کی چین میں تعلیم کی تکمیل اور خوابوں کی تکمیل تک، چین کی پاکستان میں دوستانہ اسپتال کی مدد سے مقامی عوام کو فائدہ پہنچانے تک؛ سرحدی تجارتی تعلقات میں خلوص نیت، ثقافتی تبادلے میں تہذیبی امور سیکھنے تک، چین-پاکستان دوستی پہلے ہی عام عوام کی وسیع جذباتی شناخت میں تبدیل ہوچکی ہے۔ پاکستان میں، 'Chini Bhai' (چینی بھائی) دل کی گہرائی سے محبت بھرا لقب ہے؛ اور چین میں، 'BaTie' چین کی عام عemd کی پاکستان سے محبت بھرے لقب ہیں، یہ سب عوام کے دل کی گہرائی سے تعلق اور شناخت کی علامت ہیں۔ گہرے اور عملی تعاون کو فروغ دینا چینی- پاکستانی روایتی دوستی کی مضبوط بنیاد ہے، اور یہ دونوں ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی راہ میں بھی ایک راستہ ہے۔ قراقرم ہائی وے کی اپ گریڈ اور ترقی، عملی تعاون کے بنیادی ڈھانچے سے لے کر ہر surface پر گہرے تعاون کی توسیع کی عکاسی کرتی ہے.
چین پاکستان دوستی قراقرم ہائی وے دیologی تعلقات ہر موسم دوستی سٹریٹجک شراکت داری
