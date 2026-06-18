چین: سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیسے مانگنے والا روبوٹ وائرل ہو

چین کے صوبے سچوان میں ایک ہیومنائیڈ روبوٹ کو سڑک کے کنارے بیٹھ کر شہریوں سے خیرات کا پیسہ مانگتے دیکھا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ روبوٹ کے ساتھ خیراتی کٹورا اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے کیو آر کوڈ1885 کلب تھا جبکہ ایک بورڈ پر 'بجلی کی فیس کے لیے مدد' مانگنا لکھا تھا۔ ماہرین نے اسے یونی ٹری روبوٹکس کی manufacturing Diploma ں 'یونی ٹری جی ون' ماڈل کی شناخت کی۔ یہ واقعہ چینی روبوٹکس ٹیکنالوجی پر تنقید کے باوجود سامنے آیا، گزشتہ ماہ میں由一个Half میراتھن میں روبوٹس کی بھتّی ہوئی کارکردگی نے انٹرنیٹ پر مذاق پیدا کیا تھا۔
چین کے صوبے سچوان میں ایک ہیومنائیڈ روبوٹ کو سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شہریوں سے پیسے مانگتے دیکھا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو چین ی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق روبوٹ کے سامنے ایک خیراتی کٹورا اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے کیو آر کوڈ رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک بورڈ پر لکھا تھا کہ 'میرے پاس ری چارجنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، براہ کرم بجلی کی فیس کے لیے میری مدد کریں۔' ماہرین نے اس روبوٹ کی شناخت چین ی روبوٹکس کمپنی 'یونی ٹری روبوٹکس' کے 'یونی ٹری جی ون' ماڈل کے طور پر کی ہے۔ اس ویڈیو نے چین ی سوشل میڈیا پر مختلف ردعمل پیدا کیا، کچھ نے اسے روبوٹکس کی دنیا اور بڑھتے معاشی دباؤ پر طنز سمجھا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا کہ چین ی روبوٹکس ٹیکنالوجی کو شدید تنقید کا سامنا ہے؛ اپریل میں بیجنگ یژوانگ ہاف میراتھن میں 300 سے زائد ہیومنائیڈ روبوٹس نے حصہ لیا لیکن ریس شروع ہوتے ہی کئی روبوٹس گرے، ٹکرائے یا رکاوٹوں میں جاگئے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر ان کا مذاق اڑایا گیا.
چین کے صوبے سچوان میں ایک ہیومنائیڈ روبوٹ کو سڑک کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شہریوں سے پیسے مانگتے دیکھا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق روبوٹ کے سامنے ایک خیراتی کٹورا اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے لیے کیو آر کوڈ رکھا گیا تھا، اس کے ساتھ ایک بورڈ پر لکھا تھا کہ 'میرے پاس ری چارجنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں، براہ کرم بجلی کی فیس کے لیے میری مدد کریں۔' ماہرین نے اس روبوٹ کی شناخت چینی روبوٹکس کمپنی 'یونی ٹری روبوٹکس' کے 'یونی ٹری جی ون' ماڈل کے طور پر کی ہے۔ اس ویڈیو نے چینی سوشل میڈیا پر مختلف ردعمل پیدا کیا، کچھ نے اسے روبوٹکس کی دنیا اور بڑھتے معاشی دباؤ پر طنز سمجھا۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا کہ چینی روبوٹکس ٹیکنالوجی کو شدید تنقید کا سامنا ہے؛ اپریل میں بیجنگ یژوانگ ہاف میراتھن میں 300 سے زائد ہیومنائیڈ روبوٹس نے حصہ لیا لیکن ریس شروع ہوتے ہی کئی روبوٹس گرے، ٹکرائے یا رکاوٹوں میں جاگئے، جس کے بعد انٹرنیٹ پر ان کا مذاق اڑایا گیا
چین روبٹ سچوان وائرل ویڈیو یونی ٹری روبٹکس
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