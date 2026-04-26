کینیڈا میں پیش آنے والے دلخراش فائرنگ کے واقعے کے بعد اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیم آلٹمین نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی کمپنی کو حملہ آور کی مشتبہ سرگرمیوں سے متعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بروقت آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراف اس وقت سامنے آیا ہے جب برٹش کولمبیا کے وزیر اعلیٰ ڈیوڈ ای بے اور مقامی حکام نے اس معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور کمپنی سے وضاحت طلب کی تھی۔ 18 سالہ جیسی وان نے 10 فروری کو ٹمبلر رڈج میں فائرنگ کر کے 8 افراد کو شہید کر دیا تھا، جن میں اس کی والدہ، سوتیلا بھائی اور ایک اسکول کے طلبہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد حملہ آور نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اوپن اے آئی کے مطابق، حملہ آور کا چیٹ جی پی ٹی اکاؤنٹ گزشتہ سال جون میں ہی مشتبہ سرگرمیوں کے باعث معطل کر دیا گیا تھا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی سرگرمیاں پرتشدد مقاصد سے منسلک پائی گئیں تھیں۔ تاہم، اس وقت اوپن اے آئی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بارے میں مطلع نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سرگرمیاں فوری خطرے کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ سیم آلٹمین نے ایک خط میں لکھا ہے کہ “ہمیں اس اکاؤنٹ کی معطلی کے بارے میں حکام کو اطلاع دینی چاہیے تھی، اور اس پر ہمیں گہرا افسوس ہے۔” انہوں نے اس المناک واقعہ پر متاثرہ کمیونٹی سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ اس اعتراف کے بعد، ٹیکنالوجی کمپنیوں کی ذمہ داری، صارفین کی نگرانی اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence) کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچائے۔ اوپن اے آئی کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کمپنیوں کو خطرے کی سطح کا اندازہ لگانے اور اس کے مطابق کارروائی کرنے کے لیے مزید واضح رہنما اصولوں کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ مصنوعی ذہانت کے اخلاقی اور قانونی پہلوؤں پر بھی سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا کمپنیوں کو صرف اس صورت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کرنا چاہیے جب کوئی واضح اور فوری خطرہ ہو؟
یا انہیں مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹنگ کرنے کی زیادہ فعال ذمہ داری نبھانی چاہیے؟
اس سوال کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ، یہ واقعہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کو اپنے پلیٹ فارمز پر مواد کی نگرانی کے لیے مضبوط نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے بڑے لینگویج ماڈلز (Large Language Models) کا استعمال غلط معلومات پھیلانے، نفرت انگیز تقاریر کو فروغ دینے اور تشدد کو اکسانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کمپنیوں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پلیٹ فارمز کا استعمال کسی بھی غیر قانونی یا نقصان دہ سرگرمی کے لیے نہ ہو۔ یہ واقعہ ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ طاقت ذمہ داری لے کر آتی ہے، اور کمپنیوں کو اپنے صارفین اور معاشرے کی حفاظت کے لیے فعال اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس واقعہ پر گہری تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے
