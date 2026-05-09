ڈالمیا روڈ پر سابق ایکسائز آفیسر پر قاتلانہ حملہ ناکام

سابق ایکسائز افسر شمس بلوچ پر موٹر سائیکل سوار نے گولی چلانے کی کوشش کی لیکن پستول میں گولی پھنسنے کی وجہ سے وہ محفوظ رہے اور ملزم فرار ہو گیا۔
کراچی کے مصروف علاقے ڈالمیا روڈ پر ایک انتہائی خوفناک مگر ناکام واردات پیش آئی جہاں ایک سابق ایکسائز آفیسر شمس بلوچ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شمس بلوچ ایک دکان کے باہر کھڑے ہو کر کسی شخص سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے شاید اندازہ بھی نہیں لگایا ہوگا کہ کوئی ان کی زندگی لینے کے ارادے سے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ حملہ آور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھا جس نے اپنا چہرہ ہلمٹ کے ذریعے چھپایا ہوا تھا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ جیسے ہی شمس بلوچ دکان کے اندر داخل ہونے لگے اور ان کی پشت حملہ آور کی جانب تھی، موٹر سائیکل سوار نے اچانک پستول نکالا اور ان پر گولی چلانے کی کوشش کی۔ تاہم، تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا اور عین اسی لمحے پستول میں گولی پھنس گئی، جس کے باعث یہ قاتلانہ حملہ ناکام ہو گیا اور شمس بلوچ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ اس واقعے کی تمام تفصیلات سی سی ٹی وی کیمروں میں محفوظ ہو گئیں، جس کی ایک ویڈیو اب سوشل میڈیا اور میڈیا رپورٹس میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نے جلد بازی نہیں دکھائی بلکہ اس نے پہلے علاقے کا مکمل جائزہ لیا تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ وہاں کتنے لوگ موجود ہیں اور فرار ہونے کے لیے بہترین راستہ کون سا ہے۔ ویڈیو میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی ملزم نے ٹرگر دبایا، پستول سے گولی خارج نہیں ہوئی، جس پر ملزم پریشان ہو گیا اور اس نے پستول کو دوبارہ لوڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ چند سیکنڈز کی تاخیر شمس بلوچ کی زندگی بچانے میں کلیدی ثابت ہوئی کیونکہ اس دوران ملزم کو احساس ہو گیا کہ وہ اب پکڑے جانے کے خطرے میں ہے، چنانچہ وہ فوراً اپنی موٹر سائیکل موڑ کر گلیوں میں فرار ہو گیا۔ واقعے کے بعد شارع فیصل پولیس نے فوری طور پر کارروائی شروع کی۔ ریٹائرڈ ایکسائز آفیسر شمس بلوچ کی درخواست پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار کے خلاف مقدمہ نمبر 413 سال 2016 درج کیا گیا ہے، جس میں دفعہ 324 کے تحت قتل کی کوشش کا جرم عائد کیا گیا ہے۔ پولیس نے کیس انویسٹی گیشن کے حوالے کر دیا ہے اور تفتیشی officers سی سی ٹی وی فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ملزم کے حلیے اور موٹر سائیکل کے نمبر کی شناخت کی جا سکے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر شہر میں سابق سرکاری افسران کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد افسران اپنے گھروں اور باہر کے راستوں پر غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر جرائم پیشہ عناصر انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ شمس بلوچ کی زندگی میں واپسی کو ایک معجزہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ حملہ آور ان کے بالکل قریب تھا اور اگر پستول ٹھیک کام کر رہا ہوتا تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اس طرح کے واقعات شہر میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر قانون ہاتھ میں لینے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ڈالمیا روڈ کے رہائشیوں اور دکانداروں نے بتایا کہ اس علاقے میں اکثر رش رہتا ہے، لیکن حملہ آور نے بڑی مہارت سے وقت کا انتخاب کیا۔ پولیس اب اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ کسی منظم گینگ کا کام ہے یا کوئی ذاتی دشمنی اس کے پیچھے ہے۔ تفتیشی ٹیم نے علاقے کے دیگر کیمروں کی فوٹیج بھی حاصل کی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ملزم کہاں سے آیا اور کس سمت میں گیا ہے۔ اس دوران شمس بلوچ کے خاندان میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، تاہم وہ پولیس کی کارروائی پر اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق، دفعہ 324 کے تحت درج مقدمہ ایک سنگین جرم ہے جس میں سخت سزا کی گنجائش موجود ہے۔ پولیس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ تمام ممکنہ سراغوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور ملزم کے ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں سی سی ٹی وی نیٹ ورک کو مزید بہتر بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے تاکہ ایسے مجرموں کو آسانی سے ٹریس کیا جا سکے.
