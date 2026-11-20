ڈان نیوز بندش: اسلم سلطان کی کہانی اور پاکستان میڈیا کا معاشی بحران
ڈان نیوز کی بندش سے متاثرہ صحافی اسلم سلطان کی کہانی اور پاکستان میڈیا انڈسٹری میں بڑھتے بے روزگاری کے عمل کا تفصیلی جائزہ۔
ڈان نیوز کی اردو ویب سائٹ کی بندش نے 21 سالہ صحافتی سفر رکنے پر مجبور کردیا۔ اسلم سلطان جیسے سینئر صحافی کو اپنا گھر بیچ کر چھوٹا کاروبار شروع کرنا پڑا۔
ڈان نیوز بندش کی حقیقت اور صحافیوں کی حالت
ڈان نیوز کی اردو ویب سائٹ کی بندش سے 12 صحافی متاثر ہوئے۔ اس میں سے صرف 3 صحافی اب دوبارہ صحافت سے وابستہ ہو سکے۔ باقی نوجوان صحافی اپنا گھر کا چولہا جلائے رکھنے کے لیے دوسرے شعبوں میں روزگار تلاش کر رہے ہیں۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
اسلم سلطان تقریباً دو دہائیوں تک مختلف اخبارات سے جڑے رہے۔ ڈان نیوز میں انہوں نے ڈھائی سال کام کیا۔ ویب سائٹ بند ہونے کے بعد انہیں کئی پیشکشیں ملیں۔ انہوں نے تنخواہوں کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ان پیشکشوں کو مسترد کیا۔
میڈیا شعبے میں روزگار کا عدم تحفظ
پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے تحقیقی رپورٹ کے مطابق 2002 میں میڈیا سیکٹر سے دو ہزار افراد وابستہ تھے۔ 2018 تک یہ تعداد ڈھائی لاکھ تک بڑھ گئی۔ اس رپورٹ میں 2018 میں ورکنگ جرنلسٹس کی تعداد تقریباً 18 ہزار بتائی گئی۔
پائیڈ کی ایک دوسری تحقیق میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے حوالے سے 7,500 صحافیوں کے بے روزگار ہونے کا ذکر ہے۔ یہ ڈیٹا صرف دو برس کا ہے۔ 2025 میں بھی مختلف اداروں میں بڑے پیمانے پر برطرفیاں رپورٹ ہوئیں۔
میڈیا برطرفیوں کا تازہ ترین جائزہ
24 مئی 2025 کو جنگ راولپنڈی اور دی نیوز سے 80 ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ 21 جون کو 137 میڈیا ورکرز کی ملازمتیں ختم کیں۔ روزنامہ آواز بھی اسی دوران بند ہوا۔ نومبر میں نکتہ سے 37 صحافیوں کو نکالا گیا۔
نومبر میں جی ٹی وی سے 50 ملازمین کی برطرفی رپورٹ ہوئی۔ اگست 2025 میں ڈان گروپ کے ماہنامہ اورورا کی اشاعت بند ہوئی۔ مارچ 2026 میں ابتک نیوز سے 8 صحافیوں کو نکالا گیا۔ آج نیوز نے 50 سے زائد ملازمین کو برطرف کیا۔
مئی میں سنو نیوز سے 170 ملازمین کو نکالا گیا۔ وزیر اطلاعات نے اشتہارات روکنے کا اعلان کیا۔ انتظامیہ کے وعدے کے بعد اشتہارات بحال ہوئے۔ جون 2026 میں اے ٹی وی کی بندش سے 300 سے زائد افراد بے روزگار ہوئے۔
معاشی دباؤ اور صحافیوں کا طرز زندگی
اسلم سلطان نے اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کے لیے موٹر سائیکل پر رائیڈ سروس شروع کی۔ انہوں نے اپنا گھر فروخت کرکے چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ ان کا خیال ہے کہ فل ٹائم صحافت سے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔
کراچی یونین آف جرنلسٹس کے جوائنٹ سیکریٹری عمران جونیئر کے مطابق صحافیوں کو کم تنخواہوں کا سامنا ہے۔ انہیں سالانہ انکریمنٹ اور میڈیکل انشورنس جیسی سہولیات نہیں مل رہیں۔ صحافتی آزادی اور معاشی بحران پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
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