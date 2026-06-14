ڈان 3 کی ٹوٹ پھوٹ: صنعت کے معاہدات اور تاریخی تنازعات کا تانا بانا

بالی وُڈ کی مشہور ڈان فرنچائز کے پیچھے کی جدوجہد، رنویر سنگھ اور فرحان اختر کے حالیہ تنازع، اور اس کی تاریخی جڑیں جو 1970 کی دہائی سے شروع ہوئیں۔
فلم ڈان 3 کے پس پردہ جھگڑے صرف رنویر سنگھ اور ہدایت کار فرحان اختر کے درمیان محدود نہیں رہ گئے؛ یہ معاملہ بالعموم بالی وُڈ کے معاہداتی نظام، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور صنعت کی جوابدہی پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اب ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ تنازع کس سمت میں جائے گا اور اس کا اثر مستقبل کی بڑی فرنچائزز پر کیسے پڑے گا۔ ڈان سیریز ایک تاریخی کامیابی کی مثال ہے، مگر اس کی شروعات ہی سانحات اور مالی بحران سے بھری ہوئی تھی۔ 1974 میں جب منوج کمار 'روٹی، کپڑا اور مکان' کی پیشگیمصروفیات میں مصروف تھے تو انہوں نے نریمن ایرانی کو مالی مشکلات کے باعث مدد کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں ایمیتابھ بچن، زینت امان اور پران جیسے بڑے نام شامل ہوئے اور اس کی ہدایت کاری منوج کمار کے معاون چاندَر باروٹ کو سونپی گئی۔ نئی فلم کا نام ''ڈان'' رکھا گیا اور یہ انتہائی کم بجٹ کے ساتھ شروع ہوئی۔ لیکن فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک ہادسا پیش آیا جب دیوار ڈھانپنے کے دوران نریمن ایرانی اس حادثے میں جان سے لُہ غنق ہو گئے۔ ٹیم نے اُن کی یاد میں فلم مکمل کرنے کا عزم کیا اور 12 مئی 1978 کو ''ڈان'' ریلیز ہوا، جو ایمیتابھ بچن کی پہلی سولو بلاک بسٹر بن گیا۔ اس کامیابی کے باوجود اس کے بانی کی موت نے اس فرنچائز کے ساتھ ایک سیاہ سایہ ڈال دیا۔ کچھ دہائیاں گزرنے کے بعد ڈان 2 نے 2011 میں شاندار کامیابی حاصل کی اور شاہ رخ خان کے لیے اس کا مطلب تھا کہ وہ فرنچائز کی آئندہ قسطوں میں بھی حصہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن فرحان اختر کی بڑھتی ہوئی اداکاری کی مصروفیات نے اس کی ہدایت کاری کے منصوبے کو مؤخر کر دیا۔ اسی دوران شاہ رخ خان کی دیگر فلمیں باکس آفس پر توقع کے مطابق کامیاب نہ ہو سکی؛ اس سے فرنچائز کے مستقبل پر تحفظات بڑھ گئے۔ 2011 میں ''زندگی نہ ملے گی دوبارہ'' اور ''بھاگ ملکھا بھاگ'' میں فرحان اختر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ڈان 3 کی سکرپٹ پر کام کئی سالوں تک سست ہوا۔ اس وقفے کے دوران شائقین کے دل میں انتطاری اور بےچینی بڑھتی گئی، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کامیاب سلسلے کی تیسری قسط کس شکل میں سامنے آئے گی۔ آج ڈان 3 ایک بار پھر بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کی جڑیں اس وقت تک جاتی ہیں جب پہلی بار اس فرنچائز میں بڑے اختلافات سامنے آئے۔ رنویر سنگھ کے اس منصوبے سے الگ ہونے کے پیچھے مالی، تخلیقی اور ذاتی عوامل شامل ہیں۔ اس تنازع کے حل کے لیے صنعت کے اندر اور باہر کے ماہرین کے درمیان گفتگو جاری ہے، اور اس کا نتیجہ نہ صرف ڈان 3 کی کامیابی یا ناکامی پر اثر انداز ہوگا بلکہ بالی وُڈ کی مستقبل کی فرنچائز حکمت عملیوں پر بھی گہرا اثر ڈالے گا۔ اس تمام جدوجہد کے دوران، یہ واضح ہے کہ ڈان کی تاریخ سنگین آزمائشوں اور دل دہلا دینے والی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی آئندہ قسطیں اس کے تاریخی ورثے کو مزید مستحکم یا بکھرنے کا فیصلہ کریں گی.
فلم ڈان 3 کے پس پردہ جھگڑے صرف رنویر سنگھ اور ہدایت کار فرحان اختر کے درمیان محدود نہیں رہ گئے؛ یہ معاملہ بالعموم بالی وُڈ کے معاہداتی نظام، پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور صنعت کی جوابدہی پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اب ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ تنازع کس سمت میں جائے گا اور اس کا اثر مستقبل کی بڑی فرنچائزز پر کیسے پڑے گا۔ ڈان سیریز ایک تاریخی کامیابی کی مثال ہے، مگر اس کی شروعات ہی سانحات اور مالی بحران سے بھری ہوئی تھی۔ 1974 میں جب منوج کمار 'روٹی، کپڑا اور مکان' کی پیشگیمصروفیات میں مصروف تھے تو انہوں نے نریمن ایرانی کو مالی مشکلات کے باعث مدد کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں ایمیتابھ بچن، زینت امان اور پران جیسے بڑے نام شامل ہوئے اور اس کی ہدایت کاری منوج کمار کے معاون چاندَر باروٹ کو سونپی گئی۔ نئی فلم کا نام ''ڈان'' رکھا گیا اور یہ انتہائی کم بجٹ کے ساتھ شروع ہوئی۔ لیکن فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک ہادسا پیش آیا جب دیوار ڈھانپنے کے دوران نریمن ایرانی اس حادثے میں جان سے لُہ غنق ہو گئے۔ ٹیم نے اُن کی یاد میں فلم مکمل کرنے کا عزم کیا اور 12 مئی 1978 کو ''ڈان'' ریلیز ہوا، جو ایمیتابھ بچن کی پہلی سولو بلاک بسٹر بن گیا۔ اس کامیابی کے باوجود اس کے بانی کی موت نے اس فرنچائز کے ساتھ ایک سیاہ سایہ ڈال دیا۔ کچھ دہائیاں گزرنے کے بعد ڈان 2 نے 2011 میں شاندار کامیابی حاصل کی اور شاہ رخ خان کے لیے اس کا مطلب تھا کہ وہ فرنچائز کی آئندہ قسطوں میں بھی حصہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن فرحان اختر کی بڑھتی ہوئی اداکاری کی مصروفیات نے اس کی ہدایت کاری کے منصوبے کو مؤخر کر دیا۔ اسی دوران شاہ رخ خان کی دیگر فلمیں باکس آفس پر توقع کے مطابق کامیاب نہ ہو سکی؛ اس سے فرنچائز کے مستقبل پر تحفظات بڑھ گئے۔ 2011 میں ''زندگی نہ ملے گی دوبارہ'' اور ''بھاگ ملکھا بھاگ'' میں فرحان اختر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں ڈان 3 کی سکرپٹ پر کام کئی سالوں تک سست ہوا۔ اس وقفے کے دوران شائقین کے دل میں انتطاری اور بےچینی بڑھتی گئی، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کامیاب سلسلے کی تیسری قسط کس شکل میں سامنے آئے گی۔ آج ڈان 3 ایک بار پھر بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کی جڑیں اس وقت تک جاتی ہیں جب پہلی بار اس فرنچائز میں بڑے اختلافات سامنے آئے۔ رنویر سنگھ کے اس منصوبے سے الگ ہونے کے پیچھے مالی، تخلیقی اور ذاتی عوامل شامل ہیں۔ اس تنازع کے حل کے لیے صنعت کے اندر اور باہر کے ماہرین کے درمیان گفتگو جاری ہے، اور اس کا نتیجہ نہ صرف ڈان 3 کی کامیابی یا ناکامی پر اثر انداز ہوگا بلکہ بالی وُڈ کی مستقبل کی فرنچائز حکمت عملیوں پر بھی گہرا اثر ڈالے گا۔ اس تمام جدوجہد کے دوران، یہ واضح ہے کہ ڈان کی تاریخ سنگین آزمائشوں اور دل دہلا دینے والی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی آئندہ قسطیں اس کے تاریخی ورثے کو مزید مستحکم یا بکھرنے کا فیصلہ کریں گی
ڈان 3 بالی وُڈ صنعتی معاہدات فلمی تنازع فرنچائز تاریخ
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