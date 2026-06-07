ڈاکٹر محنور ناصر کی طبی حالت میں تیزی سے بہتری

ڈاکٹر محنور ناصر کو کراچی میں طبی معالجہ کے لیے منتقل کرنے کے بعد ان کی طبی حالات میں تیزی سے بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔
ڈاکٹر محنور ناصر کو کراچی لے جانے کے بعد ان کی حالت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، جبکہ پولیس نے حملے کے ذمہ دار پر الزام لگایا ہے۔ کراچی میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر محنور ناصر کو پہنچانے کے بعد ان کی طبی جائزہ لینے کے بعد اسے اسپیشل کیئر یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی حالت کو سٹیبل کہا جا رہا ہے اور ان کی طبی معالجہ جاری ہے۔ کراچی میں ان کی طبی معالجہ کے دوران ان کی طبی حالات میں تیزی سے بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کراچی میں ڈاکٹر محنور ناصر کو طبی معالجہ کے لیے منتقل کرنے کے بعد ان کی طبی حالات میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے.
ڈاکٹر محنور ناصر کو کراچی لے جانے کے بعد ان کی حالت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، جبکہ پولیس نے حملے کے ذمہ دار پر الزام لگایا ہے۔ کراچی میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر محنور ناصر کو پہنچانے کے بعد ان کی طبی جائزہ لینے کے بعد اسے اسپیشل کیئر یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی حالت کو سٹیبل کہا جا رہا ہے اور ان کی طبی معالجہ جاری ہے۔ کراچی میں ان کی طبی معالجہ کے دوران ان کی طبی حالات میں تیزی سے بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کراچی میں ڈاکٹر محنور ناصر کو طبی معالجہ کے لیے منتقل کرنے کے بعد ان کی طبی حالات میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے
ڈاکٹر محنور ناصر کراچی تھرڈ ڈگری ہسپتال ہنگامی سروس