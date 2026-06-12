ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب حملے کے خلاف ڈاکٹروں کا احتجاج

بلوچستان میں ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب حملے کے خلاف ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ہے۔ ان پر تیزاب حملے کے واقعے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 23 ڈاکٹروں کو معطل کیا گیا ہے جبکہ 25 کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔
بلوچستان میں ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب حملے کے خلاف ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ہے۔ ان پر تیزاب حملے کے واقعے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 23 ڈاکٹروں کو معطل کیا گیا ہے جبکہ 25 کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ تیزاب پھینکنے کے واقعے کے کچھ دیر بعد ملزم ہمایوں شاہ پولیس کی مبینہ جوابی کارروائی میں مارا گیا تھا۔ متاثرہ ڈاکٹر ماہ نور کو بہتر علاج معالجے کے لیے کراچی منتقل کیا گیا لیکن اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز احتجاج پر ہیں۔ جہاں نوجوان اور سینیئر ڈاکٹرز ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی سکیورٹی کے لیے ہونے والے انتظامات سے مطمئن نہیں وہیں وہ ملزم کی ہلاکت کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ملزم کی ہلاکت کے باعث یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ آیا یہ ان کا انفرادی عمل تھا یا اس کے پیچھے اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ تاہم ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عمران شوکت کا کہنا ہے کہ تیزاب پھینکنا ملزم کا 'انفرادی فعل تھا' اور ان کی پولیس کی جوابی کارروائی میں ہلاکت کے پیچھے 'کوئی محرک کارفرما نہیں'۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے معاون برائے میں بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ملزم کی ہلاکت اور خاتون ڈاکٹر کے علاج معالجے کے لیے بروقت کارروائی کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تیزاب پھینکنے کے واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹروں نے سول ہسپتال کوئٹہ میں احتجاجی کیمپ قائم کیا وہیں سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی کے سوا باقی سروسز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدے پر دستخط کا عندیہ: جب تک تمام نکات پر اتفاق نہ ہو جائے، دستخط کی باتیں بے معنی ہیں، ایرانی وزارتِ خارجہ راولاکوٹ میں 8 سے 10 ہزار مظاہرین کو منتشر کرنے کا حکومتی دعویٰ، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان 'بیوی، بچے بضد تھے کہ مری دیکھنا ہے': وین حادثے میں پانچ بچوں، اہلیہ اور والدہ کو کھونے والے ملتان کے کاشف علی کی کہانی اس پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ صحت حکومت بلوچستان نے 23 ڈاکٹروں کو معطل کرنے اور 25 کو شوکاز نوٹسز جاری کرنے کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ تربیتی پروگرام سے وابستہ پانچ ٹرینی ڈاکٹروں کی پوسٹ گریجویٹ تربیتی رجسٹریشن بھی معطل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون برائے میڈیا شاہد رند کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے احکامات کے مطابق انسانی جانوں اور صحت سے متعلق اداروں میں ہڑتال، کام کی بندش اور عوامی خدمات میں تعطل پیدا کرنا غیر قانونی اقدام ہے جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک بیان میں انھوں نے کہا کہ محکمہ صحت بلوچستان نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، ہڑتال، خلافِ ضابطہ سرگرمیوں اور محکمہ جاتی نظم و ضبط کی پامالی کی بنیاد پر ان ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لازمی سروسز سے غیر حاضر رہنے والے ملازمین کے خلاف قانون اور سروس رولز کے مطابق تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاپتہ بیٹی، گمنام کال اور تین ملزمان کی گرفتاری: جھنگ میں پُراسرار حالات میں ہلاک ہونے والی 17 سالہ ایشال فاطم.
بلوچستان میں ڈاکٹر ماہ نور پر تیزاب حملے کے خلاف ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ہے۔ ان پر تیزاب حملے کے واقعے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 23 ڈاکٹروں کو معطل کیا گیا ہے جبکہ 25 کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ تیزاب پھینکنے کے واقعے کے کچھ دیر بعد ملزم ہمایوں شاہ پولیس کی مبینہ جوابی کارروائی میں مارا گیا تھا۔ متاثرہ ڈاکٹر ماہ نور کو بہتر علاج معالجے کے لیے کراچی منتقل کیا گیا لیکن اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز احتجاج پر ہیں۔ جہاں نوجوان اور سینیئر ڈاکٹرز ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی سکیورٹی کے لیے ہونے والے انتظامات سے مطمئن نہیں وہیں وہ ملزم کی ہلاکت کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ملزم کی ہلاکت کے باعث یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ آیا یہ ان کا انفرادی عمل تھا یا اس کے پیچھے اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ تاہم ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عمران شوکت کا کہنا ہے کہ تیزاب پھینکنا ملزم کا 'انفرادی فعل تھا' اور ان کی پولیس کی جوابی کارروائی میں ہلاکت کے پیچھے 'کوئی محرک کارفرما نہیں'۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے معاون برائے میں بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ملزم کی ہلاکت اور خاتون ڈاکٹر کے علاج معالجے کے لیے بروقت کارروائی کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تیزاب پھینکنے کے واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹروں نے سول ہسپتال کوئٹہ میں احتجاجی کیمپ قائم کیا وہیں سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی کے سوا باقی سروسز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدے پر دستخط کا عندیہ: جب تک تمام نکات پر اتفاق نہ ہو جائے، دستخط کی باتیں بے معنی ہیں، ایرانی وزارتِ خارجہ راولاکوٹ میں 8 سے 10 ہزار مظاہرین کو منتشر کرنے کا حکومتی دعویٰ، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان 'بیوی، بچے بضد تھے کہ مری دیکھنا ہے': وین حادثے میں پانچ بچوں، اہلیہ اور والدہ کو کھونے والے ملتان کے کاشف علی کی کہانی اس پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ صحت حکومت بلوچستان نے 23 ڈاکٹروں کو معطل کرنے اور 25 کو شوکاز نوٹسز جاری کرنے کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ تربیتی پروگرام سے وابستہ پانچ ٹرینی ڈاکٹروں کی پوسٹ گریجویٹ تربیتی رجسٹریشن بھی معطل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون برائے میڈیا شاہد رند کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے احکامات کے مطابق انسانی جانوں اور صحت سے متعلق اداروں میں ہڑتال، کام کی بندش اور عوامی خدمات میں تعطل پیدا کرنا غیر قانونی اقدام ہے جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک بیان میں انھوں نے کہا کہ محکمہ صحت بلوچستان نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، ہڑتال، خلافِ ضابطہ سرگرمیوں اور محکمہ جاتی نظم و ضبط کی پامالی کی بنیاد پر ان ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لازمی سروسز سے غیر حاضر رہنے والے ملازمین کے خلاف قانون اور سروس رولز کے مطابق تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاپتہ بیٹی، گمنام کال اور تین ملزمان کی گرفتاری: جھنگ میں پُراسرار حالات میں ہلاک ہونے والی 17 سالہ ایشال فاطم
ڈاکٹر ماہ نور، تیزاب حملہ، بلوچستان، ڈاکٹروں کا اح
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