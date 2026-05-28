ڈاکٹروں کا مشورہ: روزانہ پانچ پیسوں پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں

ڈاکٹروں نےgood health کیلئے روزانہ پانچ پیسوں پھل اور سبزیوں کا استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ ایک پھل کی سالاد کا ریسیپ پیش کیا گیا ہے جس میں ایک سینگ میں سات مختلف پھلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر پھل کی مقدار دستیابی اور پسندیدگی کے مطابق تبدیل کی جا سکتی ہے۔ ہر پھل میں مختلف غذائی اجزاء، جیسے وٹامینز اور مینیریلز، موجود ہیں جو دیگر انواع میں نہیں پائے جا سکتے ہیں۔ مخلوط پھل کی سالاد کا فائدہ اس میں ہے کہ اس میں انتاکسیدینز، غذائی فیبر اور دیگر قدرتی غذائی اجزاء کا مرکب موجود ہے۔ اجزاء کے مطابق سیزن کے مطابق تبدیل یا تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ تیاری کا آغاز پھلوں کو صاف کرنے اور مناسب پیسوں میں کاٹنے سے ہوتا ہے۔ پہلے کیوی کی پتلی پتلی چھلک دی جاتی ہے یا اس کی پتلی چھلک نہیں چھوڑی جاتی ہے، پھر اسے سینگ میں رکھا جاتا ہے اور ملون کاٹا جاتا ہے۔ مانگو کاٹا جاتا ہے اور اس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آنناس کا پتلا چھلکا جاتا ہے، مرکز ہٹا جاتا ہے اور اس کا پیسوں میں کاٹا جاتا ہے اور سینگ میں شامل کیا جاتا ہے۔ انگوروں کو نصف کرا جاتا ہے اور باقی پھلوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، پھر بریوں اور کاٹے ہوئے مچھلیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ نارنجی کے حصے ہٹا کر اندرونی ممبرینز ہٹا دی جاتی ہیں اور اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، ساتھ ہی اس کا ریٹا بھی ملا جاتا ہے۔ اگر چاہے ہو تو میٹھی چینی کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میکس کاٹا جاتا ہے اور اگر وقت ہو تو تقریباً 30 منٹ کے لیے چلڈ کیا جاتا ہے۔ سالاد کو تازہ مینٹ لیف اور پمگرنٹ سیڈز یا دستیاب ہو تو ٹکڑے ہوئے نٹس سے سجایا جا سکتا ہے.
