ڈاکٹر علی شریعتی کا کہنا ہے کہ مظلوم خود پر ظلم کرتے ہیں
ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب روشن خیال مفکرین کے نام میں ان کا مشہور دعویٰ کہ دنیا کے محکوم طبقات پر سب سے بڑا ظلم وہ خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔
ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی مشہور تصنیف روشن خیال مفکرین کے نام میں ایک ایسا پیغام دیا ہے جو آج کی جدید دنیا میں محکوم انسانوں کو گہری سوچ پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کے پسے ہوئے طبقات پر سب سے بڑا ظلم کوئی عالمی سپر پاور یا جابر حکمران نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ تحریر دراصل سورۃ روم کا ایک ایسا تجزیہ ہے جو روایتی مذہبی بحث کی سرحدوں کو پار کر کے آج کی جیو پالیٹکس اور نو آبادیاتی نظام کو ننگا کر دیتا ہے۔ ساتویں صدی کے اس کلام میں پوشیدہ راز آج کے غلام انسانوں کی نفسیات کو جھنجوڑنے کے لیے کافی ہے۔
رومی اور ایرانی سلطنت کا تاریخی پس منظر
اس حیران کن دعوے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہوگا جس پر شریعتی بات کر رہے ہیں۔ وہ رومی اور ایرانی سلطنت والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب سورۃ روم کا نزول ہوا۔ اس دور میں دو سب سے بڑی گلوبل سپر پاور یعنی رومی سلطنت اور ساسانی سلطنت ایک دوسرے کے مدمقابل تھیں۔ رومیوں کو ایک فیصلہ کن شکست ہوئی تھی اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کا زوال اب حتمی ہے۔ لیکن اس وقت پیغمبرؐ کی پیش گوئی نے منظر نامہ بدل دیا کہ دس سال بعد رومی دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ شریعتی یہاں ہمیں محض قدیم تاریخ نہیں پڑھا رہے بلکہ اس تاریخی ٹکراؤ کو ایک وسیع تر استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
کھنڈرات اور طاقت کا عارضی ہونا
شریعتی اپنے دور کی مشرقی و مغربی طاقتوں پر تنقید کرتے ہوئے بیداری کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ دانشوروں سے کہتے ہیں کہ دنیا کو صرف اپنے اردگرد کے جغرافیائی دائروں تک مت دیکھو بلکہ زمین پر سفر کرو اور ان عظیم طاقتوں کے انجام پر غور کرو جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی یہ طاقتیں آج کی جدید سپر پاور سے بھی زیادہ مضبوط تھیں۔ انھوں نے پہاڑ تراشے تھے لیکن آج وہ کھنڈرات بن چکے ہیں۔ جب کوئی قوم مسلسل غلامی یا پسماندگی کا شکار ہوتی ہے تو اس کی نفسیات میں شدید احساس کمتری جڑ پکڑ لیتا ہے۔ انھیں لگنے لگتا ہے کہ طاقتیں ابدی اور ناقابل تسخیر ہیں۔
کھنڈرات کا مشاہدہ اس طلسم کو توڑتا ہے۔ جب ان طاقتوں کے محلات کو مٹی میں ملتا ہوا دیکھتے ہیں جنھوں نے کبھی پوری دنیا پر حکمرانی کی تھی تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ شریعتی یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ طاقت کا توازن بہت عارضی ہے۔ ان کا مشہور جملہ ہے کہ تاریخ ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ جو لہر آج سب سے اونچی ہے کل اس کا ٹوٹ کا بکھرنا یقینی ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جو ایک محکوم ذہن میں مزاحمت کی پہلی چنگاری پیدا کرتا ہے۔
مظلوم کی ذمہ داری اور خود غلامی
اگر تاریخ کا پہیہ اتنی بے رحمی سے گھومتا ہے تو ایک غریب قوم صدیوں تک غلامی کیوں سہتی ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ شریعتی اپنی تحریر کا رخ سماج سے ہٹا کر سیدھا فرد کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ متن میں ذکر ہے کہ جب تاریکی عروج پر تھی تو پیغمبروں نے واضح دلائل یعنی بینات پیش کیے۔ لیکن شریعتی وہ بات کہتے ہیں جس نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان قوموں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ مظلوم کو ہی ذمے دار ٹھہرانے والی بات نہیں بلکہ مظلوم کو بااختیار بنانے کی سب سے موثر شکل ہے۔
ظلم کے نظام کی بقاء صرف ظالم کی طاقت پر نہیں ہوتی۔ اس میں مظلوم کی رضامندی، اس کی خاموشی اور اس جبر کو اپنی تقدیر سمجھ کر قبول کر لینے کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ مظلوم کا اپنا رویہ اور آنکھیں بند رکھنے کا اندھا پن اس کے اپنا کردار ہے۔ ظاہر ہے اس شخص پر ذمہ داری ہے جو ظلم کو قسمت کا لکھا سمجھ کر سہہ لیتا ہے۔ وہ نادانستہ طور پر ظالم کے نظام کا ایک پرزہ بن جاتا ہے۔
آزادی کا ارادہ اور سپر پاورز کا بھروسہ
شریعتی کے نزدیک اللہ اس وقت تک کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا جب تک کہ مظلوم خود اپنے اندر سے آزادی کا ارادہ نہ کر لے۔ جب تک آپ خود کو بے بس سمجھیں گے آپ بے بس ہی رہیں گے۔ اس لیے شریعتی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ انسان کو کس چیز پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ منع کرتے ہیں کہ ان سپر پاورز کو اپنا نجات دہندہ مت سمجھو کیونکہ یہ طاقتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جب یہ طاقتیں منظر سے ہٹتی ہیں تو ان کے بھروسے پر جینے والی قومیں کٹھ پتلیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔
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