ڈاکٹر مہ نور کا تیزاب حملے کے بعد علاج شروع، حالت مستحکم

کوئٹہ میں تیزاب حملے میں زخمی ڈاکٹر مہ نور کا آغا خان ہسپتال میں علاج شروع ہو گیا ہے، ان کے جسم پر 13 فیصد جلنے کے زخم ہیں لیکن بینائی محفوظ ہے۔
کوئٹہ میں تیزاب حملے میں زخمی ہونے والی ڈاکٹر مہ نور کا علاج آغا خان ہسپتال میں شروع ہو گیا ہے جہاں ڈاکٹر اس کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہ نور کے جسم کے تقریباً 13 فیصد حصے پر جلنے کے زخم ہیں۔ حملے میں اس کی دونوں آنکھوں کے اطراف کے حصے متاثر ہوئے تاہم اس کی بینائی برقرار ہے۔ ذرائع نے کہا کہ پلاسٹک سرجری اور چشم پزشکی کے ماہرین نے مریض کا تفصیلی معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے چہرے، پیٹ، ٹانگوں اور دائیں ہاتھ پر جلنے کے زخم پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مہ نور کو مزید علاج اور نگرانی کے لیے ہسپتال کے اسپیشل کیئر یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کے ذرائع نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے بعد ایک اور طبی معائنہ کیا جائے گا تاکہ اس کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے اور علاج کا اگلا مرحلہ طے کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق مریض کی حالت فی الحال تسلی بخش ہے۔ ہسپتال کے حکام نے اس کی صحت یابی پر امید ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ڈاکٹر مہ نور جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ تیزاب حملے کے اس واقعے نے خاصی توجہ حاصل کی ہے اور طبی ٹیمیں زخمی ڈاکٹر کی بہترین دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر مہ نور کی حالت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور ہسپتال کی انتظامیہ نے ان کی صحت یابی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے ماہرین نے زخموں کی صفائی اور ڈریسنگ کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ آنکھوں کے ماہرین نے بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی علاج تجویز کیا ہے۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہ نور کو ذہنی طور پر مضبوط رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور انہیں نفسیاتی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ خاندان کے افراد کو بھی ان کی دیکھ بھال میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ جلد از جلد معمول کی زندگی میں واپس آ سکیں۔ یہ واقعہ کوئٹہ میں خواتین ڈاکٹروں کی حفاظت کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف طبی برادری بلکہ پوری قوم کو غمزدہ کر دیا ہے۔ حکومتی اور سماجی حلقوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور مجرموں کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات پیشہ ور خواتین کے لیے خطرات کو ظاہر کرتے ہیں اور معاشرے میں تحفظ کے احساس کو کمزور کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر مہ نور جلد صحت یاب ہوں گی اور ان کا علاج کامیاب رہے گا.
کوئٹہ میں تیزاب حملے میں زخمی ہونے والی ڈاکٹر مہ نور کا علاج آغا خان ہسپتال میں شروع ہو گیا ہے جہاں ڈاکٹر اس کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہ نور کے جسم کے تقریباً 13 فیصد حصے پر جلنے کے زخم ہیں۔ حملے میں اس کی دونوں آنکھوں کے اطراف کے حصے متاثر ہوئے تاہم اس کی بینائی برقرار ہے۔ ذرائع نے کہا کہ پلاسٹک سرجری اور چشم پزشکی کے ماہرین نے مریض کا تفصیلی معائنہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کے چہرے، پیٹ، ٹانگوں اور دائیں ہاتھ پر جلنے کے زخم پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مہ نور کو مزید علاج اور نگرانی کے لیے ہسپتال کے اسپیشل کیئر یونٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال کے ذرائع نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے بعد ایک اور طبی معائنہ کیا جائے گا تاکہ اس کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے اور علاج کا اگلا مرحلہ طے کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق مریض کی حالت فی الحال تسلی بخش ہے۔ ہسپتال کے حکام نے اس کی صحت یابی پر امید ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ڈاکٹر مہ نور جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ تیزاب حملے کے اس واقعے نے خاصی توجہ حاصل کی ہے اور طبی ٹیمیں زخمی ڈاکٹر کی بہترین دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر مہ نور کی حالت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور ہسپتال کی انتظامیہ نے ان کی صحت یابی کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے ماہرین نے زخموں کی صفائی اور ڈریسنگ کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ آنکھوں کے ماہرین نے بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی علاج تجویز کیا ہے۔ ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مہ نور کو ذہنی طور پر مضبوط رکھنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور انہیں نفسیاتی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ خاندان کے افراد کو بھی ان کی دیکھ بھال میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ جلد از جلد معمول کی زندگی میں واپس آ سکیں۔ یہ واقعہ کوئٹہ میں خواتین ڈاکٹروں کی حفاظت کے حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے۔ اس حملے نے نہ صرف طبی برادری بلکہ پوری قوم کو غمزدہ کر دیا ہے۔ حکومتی اور سماجی حلقوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور مجرموں کو جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات پیشہ ور خواتین کے لیے خطرات کو ظاہر کرتے ہیں اور معاشرے میں تحفظ کے احساس کو کمزور کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر مہ نور جلد صحت یاب ہوں گی اور ان کا علاج کامیاب رہے گا
تیزاب حملہ ڈاکٹر مہ نور کوئٹہ آغا خان ہسپتال صحت
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