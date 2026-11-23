ڈاکٹر نमत علی جاوید اور ٹیئر علی جاوید: سائنس سے سیاست تک کا سفر
ڈاکٹر نمنت علی جاوید کے سائنسی خدمات اور ان کے بیٹے ڈاکٹر ٹیئر علی جاوید کی جانب سے ریسکیو 1122 کے قیام کا تفصیلی جائزہ۔
ڈاکٹر نمنت علی جاوید اور ان کے بیٹے ڈاکٹر ٹیئر علی جاوید کا کیریئر پاکستان کی سائنسی، سیاسی اور عوامی خدمت کے میدان میں دو مختلف نسلوں کی کامیابیوں کی داستان ہے۔ ڈاکٹر نمنت علی جاوید جو کہ سٹیٹا اعانت امتیاز کے وصول کنندہ ہیں، بطور سابقہ ایٹمی سائنسدان اور ضلع نارووال کے ناظم رہ چکے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر ٹیئر علی جاوید نے طبی تعلیمات کے ساتھ صوبائی حکومت میں خدمات سرانجام دیں۔ یہ دونوں شخصیات نے اپنے اپنے دائرہ کار میں قومی ترقی اور عوامی بہبود کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔
ڈاکٹر نمنت علی جاوید کی علمی اور عوامی خدمات
ڈاکٹر نمنت علی جاوید کا تعلق پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے منسلک سائنسی طبقے سے ہے، جہاں ان کی خدمات کو سٹیٹا اعانت امتیاز سے سراہا گیا۔ ان کے سائنسی منصوبوں یا دریافتوں کی تفصیلات عوامی ذرائع میں مکمل طور پر دستیاب نہیں ہیں، لیکن ان کا تعلق قومی سطح کی حکمت عملیوں سے رہا ہے۔Also readوزیر داخلہ کا اسلام آباد میں ریسکیو 1122 سروس شروع کرنے اعلان
ضلع نارووال کے ناظم کے طور پر ان کے دور نے مقامی انتظامیہ کی جانب سے عوامی توقعات کو پورا کرنے کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ ان کے دور میں تعلیمی اور طبی زیر بنیاد اداروں کی تعمیر کو یقینی بنایا گیا، خاص طور پر شاہ قارہ کے قریب ترکھانہ میں ڈاکٹر نمنت علی جاوید کیڈٹ کالج اور میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر اس کی مثال ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرويز الہٰي کا دور
ترکھانہ میں قائم کردہ یہ بڑے طبی اور تعلیمی ادارے کا افتتاح پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرويز الہٰي نے جولائی 2003 میں کیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد کم ترقی یافتہ علاقوں میں معیاری تعلیمی مواقع اور طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ یہ منصوبہ مقامی آبادی کی صحت اور تعلیم کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم تھا۔
اس ادارے کی بنیاد کا مقصد علاقے کی آبادی کو جدید طبی اور تعلیمی سہولیات سے منسلک کرنا تھا۔ ڈاکٹر نمنت علی جاوید کی یہ کارگردگی ان کے عوامی خدمات کے جذبے کا ثبوت ہے، جو سائنسی پس منظر سے نکلتے ہوئے مقامی انتظامیہ تک پہنچی۔
ڈاکٹر ٹیئر علی جاوید کی میڈیکل اور سیاسی کارکردگی
ڈاکٹر ٹیئر علی جاوید کی پیدائش 26 اپریل 1965 کو سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1988 میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاستہائے متحدہ میں کینسر، خون کی بیماریوں، اندرونی طب اور ہڈیوں کے medulla کی پیوند کاری جیسی تخصصی تعلیمات حاصل کیں۔
2002 کے عام انتخابات میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ (ق) کے ٹکٹ پر ضلع نارووال سے پنجاب اسمبلی کی نشست جیتی۔ چار جنوری 2003 کو انہیں پنجاب کا صوبائی وزیر صحت مقرر کیا گیا، جہاں وہ 2007 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران صوبے کے صحت کے نظام میں آبادی میں اضافے اور وسائل کی کمی جیسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔
ریسکیو 1122 کا قیام اور طبی خدمات کی توسیع
ڈاکٹر ٹیئر علی جاوید کے دور وزارت صحت کی سب سے بڑی کامیابی پنجاب ایمرجنسی سروس یعنی ریسکیو 1122 کا قیام تھا۔ یہ ادارہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ صوبے میں کوئی منظم ایمرجنسی رسپانس سسٹم موجود نہیں تھا۔ اس نظام نے طبی ہنگامی حالات، آتشزدگی اور دیگر آفات کے دوران فوری مدد فراہم کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کیا۔
ریسکیو 1122 نے محض ایک ٹیلی فون نمبر قائم کرنے تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ ایک ادارہ جاتی خدمت کے طور پر ابھرا۔ اس سسٹم نے ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے جانوں کو بچانے کا ایک مستحکم نظام فراہم کیا، جسے بعد کی حکومتوں نے بھی مزید بہتری کے لیے استعمال کیا۔ انہی کے دور میں خصوصی طبی مرافقات کی جدید کاری بھی یقینی بنائی گئی۔
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