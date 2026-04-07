ڈاکٹر عمر عادل کا ریشم سے معافی، ‘بہن جیسا’ رشتہ قرار

ڈاکٹر عمر عادل نے اداکارہ ریشم سے اپنے ماضی کے تبصروں پر معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے ریشم کے ساتھ اپنے تعلقات کو واضح کیا اور انہیں ‘بہن جیسا’ قرار دیا۔ یہ معافی ایک پوڈ کاسٹ میں ان کے تبصروں پر ردعمل کے بعد سامنے آئی ہے۔
ڈاکٹر عمر عادل نے عوامی معافی مانگ لی ہے، ریشم کو ‘بہن جیسا’ قرار دیا۔ شائع کردہ: 09:07 AM, 7 اپریل، 2026 ایک ڈرامائی موڑ میں، ڈاکٹر عمر عادل نے معروف اداکارہ ریشم سے سرعام معافی مانگ لی ہے، اپنے ماضی کے تبصروں کو نامناسب قرار دیتے ہوئے اور گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ اب آن لائن گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں، ڈاکٹر عمر نے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے خود آگاہی کی اہمیت پر زور دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر سکتا
وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اپنے ابتدائی تبصروں پر غور کرتے ہوئے، انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک معمولی مسئلے پر غیر ضروری طور پر سخت الفاظ استعمال کیے تھے، جس پر اب انہیں گہرا افسوس ہے۔ ریشم کے ساتھ اپنے تعلقات کی وضاحت کرتے ہوئے، ڈاکٹر عمر نے انہیں ایک ایسی شخص کے طور پر بیان کیا جسے انہوں نے ہمیشہ ایک چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیشہ انہیں عزت دی ہے اور کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی یا شادی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ گلیکسی لالی ووڈ (@galaxylollywood) کے ذریعے شیئر کی گئی ایک پوسٹ اس کے برعکس، انہوں نے مشکل وقت میں ان کی حمایت کو تسلیم کیا، خاص طور پر اپنے گھرانے میں ہم آہنگی برقرار رکھنے میں، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ شکر گزار ہیں۔ یہ معافی ایک شدید تنازع کے بعد سامنے آئی ہے جو ڈاکٹر عمر کی ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کے بعد شروع ہوا، جہاں انہوں نے اداکارہ کے بارے میں سخت الفاظ اور ذاتی تبصرے کیے تھے۔ ان کے تبصروں، جن میں ان کے سنگل سٹیٹس پر تنقید اور ان کی فلاحی کوششوں کے بارے میں حقارت آمیز بیانات شامل تھے، کو بڑے پیمانے پر غیر مہذب اور توہین آمیز قرار دیا گیا۔ اس بحث کے دوران استعمال ہونے والے لہجے اور زبان نے کافی ردعمل کو جنم دیا، بہت سے لوگوں نے تبصروں کو نامناسب قرار دیا۔ ریشم، جو پاکستان کی تفریحی صنعت کی ایک سینئر شخصیت ہیں، نہ صرف اپنے اداکاری کی کیریئر بلکہ اپنے انسانی ہمدردی کے کام اور وقار والے عوامی امیج کے لیے بھی بڑے پیمانے پر احترام کی جاتی ہیں۔ برسوں سے، انہوں نے صنعت میں خوشگوار تعلقات برقرار رکھے ہیں، بشمول ڈاکٹر عمر کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ تنازع بہت سے مبصرین کے لیے اور بھی حیران کن رہا
