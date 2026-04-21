ڈریپ کا بڑا اقدام: ملک بھر میں غیر قانونی آن لائن ادویات کی فروخت روکنے کے لیے پی ٹی اے سے رجوع

ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے غیر قانونی طور پر آن لائن ادویات فروخت کرنے والی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز کو بند کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو باقاعدہ مراسلہ لکھ دیا ہے۔
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یعنی ڈریپ نے ملک بھر میں ادویات کی غیر قانونی آن لائن فروخت اور تشہیر کا سخت نوٹس لیتے ہوئے عوامی صحت کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اتھارٹی نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ ایسی تمام ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پیجز کو فوری طور پر بلاک کیا جائے جو بغیر کسی قانونی اجازت کے فارماسیوٹیکل مصنوعات کی تشہیر اور فروخت میں ملوث ہیں۔ ڈریپ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں واضح کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود متعدد ایسے پلیٹ
فارمز کی نشاندہی کی گئی ہے جو کسی بھی قسم کے طبی لائسنس کے بغیر شہریوں کو ادویات فراہم کر رہے ہیں جو کہ موجودہ قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ ہوشربا انکشاف ہوا ہے کہ آن لائن فروخت کی جانے والی بہت سی ادویات غیر قانونی طور پر بھارت اور ایران سے اسمگل ہو کر پاکستان پہنچ رہی ہیں، جن کے معیار اور اجزاء کے بارے میں کوئی تصدیق موجود نہیں۔ ڈریپ حکام کے مطابق یہ اسمگل شدہ اور غیر رجسٹرڈ ادویات عوام کی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہیں۔ خاص طور پر جنسی صحت، وزن کم کرنے والی ادویات اور ذہنی امراض سے متعلق دوائیں بغیر کسی ڈاکٹر کے نسخے کے آن لائن فروخت کی جا رہی ہیں، جس سے خود علاج کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی بلا تحقیق ادویات کا استعمال انسانی جان کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے مضر اثرات گردے، جگر اور دیگر اعضاء کی ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈریپ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی دوا کی تشہیر کے لیے ڈریپ سے پیشگی اجازت حاصل کرنا قانوناً لازمی ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی، مصنوعات کی ضبطی اور جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اتھارٹی نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایسی تمام غیر قانونی پوسٹس اور پیجز کو ڈیجیٹل دنیا سے مکمل طور پر ہٹانے میں تعاون کرے۔ اس کے علاوہ، ڈریپ نے عوام الناس کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر تصدیق شدہ آن لائن ذرائع سے ادویات خریدنے کی غلطی نہ کریں اور صرف لائسنس یافتہ میڈیکل اسٹورز یا مستند فارمیسیوں سے ہی ادویات حاصل کریں۔ حکومت کا یہ اقدام جہاں ایک طرف غیر قانونی کاروبار کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگا، وہیں دوسری طرف عام شہریوں کو جعلی اور مضرِ صحت ادویات کے جان لیوا نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مضبوط ڈھال ثابت ہوگا۔ ڈریپ اس معاملے پر اپنی نگرانی مزید سخت کرے گی تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ادارہ یا فرد قانون کو ہاتھ میں نہ لے سکے
