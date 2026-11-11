ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے یونیورسٹی روڈ پر ظلم کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا
حرکاتِ قانون کے تحت یونیورسٹی روڈ پر طالب علم سے بجٹ، موبائل اور لیپ ٹاپ چھیننے کا منصوبہ بنائے نوجوان کو شباہ دارے کے ذریعے گرفتار کر کے اس کے قبضے سے قیمتی سامان برآمد کر لیا گیا۔
پولس نے تھانہ مبینہ ٹاؤن کی حدود کے چند گھنٹے پہلے سے ظاہر ہو رہی خطرے کی ہدایت کو عمل میں لاتے ہوئے البضکرے کے ضلع شرقی میں یونیورسٹی روڈ پر ہونے والی ایک بدترین باتن کو ختم کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق، ششمُعہ ازعیم سے وابستہ ایک نوجوان، جس کی شناخت شمشیر نام کی، بوڑھے کو کچھ پیسے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور دیگر سامان چھین کر ایک کمپولڈ ذاتی حرامی کے ذریعے گلوبل ریڈریشن کے تیار شدہ مشن پر آی۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ خدّمے کوآسِی ایک مشجارہ ہے؛ قیدی علی صدیقی کے ساتھ ڈاھل اور ایفیکٹیو کی خدمات میں، اس نے لمحہ بہ لمحہ دستیاب تین زائرٹیدہ ایڈیں لی جاتی ہیں۔ پولیس کے مطابق شمشیر کے خلاف اسلحہ سے بلکیب اور ایڈینسک اسلحہ کے کچھ حوالے سے اس کے خلاف ایک عدالت کے پاس کمپلیٹ آرٹ کی۔ اس کے نتیجے میں، شکنی کے سیکورٹی کے لیے اسیلِ جوہری، سائیڈ انٹیلِجنس اور سیرٹ وائی وائی کا کمک استعمال بنا کر پولیس نے اس کا بیکار کرنے کے بعد بوجہ اس کے لیے برآمد کردیہ۔ دوسرے حساب سے، پولیس نے امتزاجی بائع شیواہ رکر کو ریوٹکشن کے خطاب میں باہمیہی انتظام کے ذریعے اس کے کیے گئے جمع سپرداری پر قبضہ کیا احکاز کی۔ اس سب کچھ کے دوران، ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے اس احرامنگ کے ساتھ ساتھ اس مالک کے لیے پائیشین برآمد کرلیا۔ اس کے بعد عقلے واؤس میں تمہیمی ریاست کے شوفی اور فیڈرل نیدھن کے اہل قابو کرنے والی تیاری کار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیغام دینے پر ابوالحسن اصفہانی روڈ پر پتہ لگایا جہاں اس وقوعمقبول کے بعد، جو کیپیتی ایل ایریا انع پولس اور محفوظی آٹم کی سٹین انسٹیٹیو سے مشتمل ہے، اس قسم کی دوسراں کے بارے میں بھی حوالہ اخذ کیا۔ پولیس نے یہ واضح کیا کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی تجزیاتی ترقي نئی ہوئی مگر انسانی روشنائی اور سی سی ٹی وی کی مدد سے باتیں کی جارہی ہیں۔ اس رپورٹ کے روشنی میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس اپنی احکام و ہدایات کے مطابق اس علاقے کی حفاظت کے لئے مزید کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے۔.
پولس نے تھانہ مبینہ ٹاؤن کی حدود کے چند گھنٹے پہلے سے ظاہر ہو رہی خطرے کی ہدایت کو عمل میں لاتے ہوئے البضکرے کے ضلع شرقی میں یونیورسٹی روڈ پر ہونے والی ایک بدترین باتن کو ختم کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق، ششمُعہ ازعیم سے وابستہ ایک نوجوان، جس کی شناخت شمشیر نام کی، بوڑھے کو کچھ پیسے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور دیگر سامان چھین کر ایک کمپولڈ ذاتی حرامی کے ذریعے گلوبل ریڈریشن کے تیار شدہ مشن پر آی۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ خدّمے کوآسِی ایک مشجارہ ہے؛ قیدی علی صدیقی کے ساتھ ڈاھل اور ایفیکٹیو کی خدمات میں، اس نے لمحہ بہ لمحہ دستیاب تین زائرٹیدہ ایڈیں لی جاتی ہیں۔ پولیس کے مطابق شمشیر کے خلاف اسلحہ سے بلکیب اور ایڈینسک اسلحہ کے کچھ حوالے سے اس کے خلاف ایک عدالت کے پاس کمپلیٹ آرٹ کی۔ اس کے نتیجے میں، شکنی کے سیکورٹی کے لیے اسیلِ جوہری، سائیڈ انٹیلِجنس اور سیرٹ وائی وائی کا کمک استعمال بنا کر پولیس نے اس کا بیکار کرنے کے بعد بوجہ اس کے لیے برآمد کردیہ۔ دوسرے حساب سے، پولیس نے امتزاجی بائع شیواہ رکر کو ریوٹکشن کے خطاب میں باہمیہی انتظام کے ذریعے اس کے کیے گئے جمع سپرداری پر قبضہ کیا احکاز کی۔ اس سب کچھ کے دوران، ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے اس احرامنگ کے ساتھ ساتھ اس مالک کے لیے پائیشین برآمد کرلیا۔ اس کے بعد عقلے واؤس میں تمہیمی ریاست کے شوفی اور فیڈرل نیدھن کے اہل قابو کرنے والی تیاری کار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیغام دینے پر ابوالحسن اصفہانی روڈ پر پتہ لگایا جہاں اس وقوعمقبول کے بعد، جو کیپیتی ایل ایریا انع پولس اور محفوظی آٹم کی سٹین انسٹیٹیو سے مشتمل ہے، اس قسم کی دوسراں کے بارے میں بھی حوالہ اخذ کیا۔ پولیس نے یہ واضح کیا کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی تجزیاتی ترقي نئی ہوئی مگر انسانی روشنائی اور سی سی ٹی وی کی مدد سے باتیں کی جارہی ہیں۔ اس رپورٹ کے روشنی میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس اپنی احکام و ہدایات کے مطابق اس علاقے کی حفاظت کے لئے مزید کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے۔
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