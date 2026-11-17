ڈوئچے بینک کی 15 ملین دستاویزات افشا، ٹرمپ اور ایپسٹین سے منسلک انکشافات
ڈوئچے بینک کی 15 ملین سے زائد افشا ہونے والی دستاویزات میں ڈونلڈ ٹرمپ، جیفری ایپسٹین اور روسی ارب پتیوں کے مالی معاملات کے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں۔
جرمنی کی سب سے بڑی مالیاتی ادارے ڈوئچے بینک کی 15 ملین سے زائد اندرونی دستاویزات کے افشا ہونے کے بعد عالمی مالیاتی منظر نامے میں بڑی ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ خفیہ دستاویزات جن میں ای میلز، بورڈ میٹنگز اور مالی تحقیقات ریکارڈ شامل ہیں، میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ، جنسی جرائم میں سزا یافتہ جیفری ایپسٹین اور روسی ارب پتیوں سے منسلک اہم مالی معاملات کے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں۔
ڈوئچے بینک کی افشا شدہ دستاویزات کا بنیادی انکشاف
فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق دو مستند ذرائع نے بینک کے اندرونی ریکارڈ کو صحافیوں کو فراہم کیا جسے دنیا بھر کے 50 سے زائد ذرائع ابلاغ کے 200 سے زیادہ صحافیوں نے کئی ماہ تک گہرائی سے تجزیہ کیا۔ ان دستاویزات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بینک کے سربراہ کرسیچن سیونگ کی قیادت میں کچھ مواقع پر قواعد کی پابندی سے متعلق خدشات کے باوجود بینک نے روس میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کی۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
تحقیقی رپورٹ میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ ڈوئچے بینک نے بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے منسلک تقریباً 60 کروڑ ڈالر کی مشتبہ ادائیگیوں پر کارروائی کی تھی۔ اگرچہ یہ رقم بذاتِ خود کسی جرم کا براہِ راست ثبوت نہیں مانی جاتی، تاہم ان لین دین کے انکشاف نے بینک کے اندرونی مالی نگرانی کے نظام پر شدید سوالات اٹھائے ہیں اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ادارہ کس حد تک شفاف تھا۔
ٹرمپ کے مالی ڈیٹا کا رسک اور ادارے کا رویہ
ڈوئچے بینک کی افشا شدہ دستاویزات کے ایک اور اہم پہلو میں یہ انکشاف شامل ہے کہ 2017 میں بینک کے ایک ملازم سے غلطی کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 1586 دیگر صارفین کی ذاتی اور مالی معلومات پر مشتمل لنک ایک بیرونی غیر ملکی شخص تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ڈیٹا لییک سنگین انٹیلی جنسی اور پرائیویسی کے مسئلے کی عکاسی کرتا ہے جس نے بینک کی ساکھ کو متاثر کیا۔
بینک کی انتظامیہ نے اس خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور متعلقہ امریکی ادارے یعنی وائٹ ہاؤس کو اس بات سے آگاہ کرنے سے گریز کیا۔ اس خاموشی اور غیر شفاف رویے نے نہ صرف حقائق کو چھپانے کے الزامات کو جنم دیا بلکہ یہ بھی ظاہر کیا کہ بینک کے اندرونی حکمت عملی میں احتساب کا عمل کس حد تک کمزور تھا۔
مارکیٹ پر اثرات اور بینک کا دفاعی موقف
ان تمام سنگین انکشافات کے بعد ڈوئچے بینک کے حصص کی قیمتوں میں فوری اور نمایاں گراوٹ دیکھنے کو ملی، جس میں کاروباری اوقات کے دوران تقریباً 6 فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس مالیاتی نقصان کی وجہ سرمایہ کاروں میں بھروسے کی کمی اور مستقبل کی مالیاتی عدم استحکام کے خدشات تھے، جو اس قسم کی بڑے پیمانے پر نگرانی کی ناکامیوں کے لیے عام ردعمل ہے۔
اس تنازعے کا سامنا کرتے ہوئے ڈوئچے بینک کی انتظامیہ نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ سامنے آنے والے تمام معاملات کئی برس پرانے ہیں اور اب یہ موجودہ صورتحال کی عکاسی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ، بینک نے یہ بھی وضاحت کی کہ 2019 سے 2025 کے دوران اس نے اپنی نگرانی کے نظام اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے پر کل 7 ارب یورو خرچ کیے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسی کسی بھی لاپرواہی سے بچا جا سکے۔
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