ڈونالڈ ٹرمپ کا اعلان: ریاستہائے متحدہ اور ایران کے مابین جنگ کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ دستخط ہو چکا ہے

ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل کے دن اعلان کیا کہ ریاستہائے متحدہ اور ایران کے مابین جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک پیشتر یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں, حالانکہ اس کا جزئیہ ابھی تک عوام کے لیے کھولا نہیں گیا ہے اور دونوں ممالک نے کہا ہے کہ مستقل امن کے لیے ابھی بھی مذاکرات کرنا باقی ہے. یہ معاہدہ اپریل میں اعلان کردہ نازک امن معاہدے کو 60 دنوں کے لیے بڑھائے گا اور ایران نے فروری میں ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد سے مؤثر طریقے سے بند کردہ ہرمز تنگہ کو دوبارہ کھولاگا. مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ایران کے قدرتی گیس پروگرام اور دیگر دشوار مسائل کا حوالہ دیا جائے گا.
ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل کے دن اعلان کیا کہ ریاستہائے متحدہ اور ایران کے مابین جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک پیشتر یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں، حالانکہ اس کا جزئیہ ابھی تک عوام کے لیے کھولا نہیں گیا ہے اور دونوں ممالک نے کہا ہے کہ مستقل امن کے لیے ابھی بھی مذاکرات کرنا باقی ہے.
یہ معاہدہ اپریل میں اعلان کردہ نازک امن معاہدے کو 60 دنوں کے لیے بڑھائے گا اور ایران نے فروری میں ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد سے مؤثر طریقے سے بند کردہ ہرمز تنگہ کو دوبارہ کھولاگا. مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ایران کے قدرتی گیس پروگرام اور دیگر دشوار مسائل کا حوالہ دیا جائے گا.
ٹرمپ نے فرانس میں جی7 کے بڑے معیشتی گروپ کے اجلاس کے لیے روانگی کے بعد کہا کہ 'معاہدہ مکمل طور پر دستخط ہو چکا ہے'. وہ نے کہا کہ نائب صدر جے ڈی ونس نے جنوری 12 کو جنیوا میں رسمی دستخط تقریب میں شرکت کریں گے. اس معاہدے سے عالمی توانائی بازاروں کو اس کے حملے کے بعد مارچ 10 سے پہلے کی سطح پر پہنچنے کا امکان ہے.
اس معاہدہ سے جنگ میں مارے گئے کم سے کم 7000 افراد کی جان بچ سکتی ہے, خاص طور پر ایران اور لبنان میں, اور عالمی توانائی بازاروں کو اس کے حملے کے بعد مارچ 10 سے پہلے کی سطح پر پہنچنے کا امکان ہے. ایران کے صدر مسعود پزیشکین نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ریاستہائے متحدہ-ایران یادداشت 'جنگ کو روکنے کے لیے اہم قدم' ہے لیکن مستقل امن کے لیے 'مقام نہیں بنائی گئی ہے'.
ونس نے سی این این سے کہا کہ دستخط شدہ یادداشت 'بہت عام' ہے اور صرف 1.5 صفحات پر ہے. ریاستہائے متحدہ اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایران کو معاشی فائدے پہنچا سکتا ہے, خاص طور پر ریاستہائے متحدہ کی جانب سے پابندیوں کو ختم کرنا, غیر ملکی اثاثے کو بریخے کرنا اور 300 بلین ڈالر کے بحالی فنڈ کا قیام.
ریاستہائے متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ایران کو اس فائدے کے لیے ریاستہائے متحدہ کے مطالبات کو پورا کرنا ہوگا, خاص طور پر اس کے بالستیک میسائل پروگرام کو ختم کرنا اور لبنان میں ہیزبرہہ اور دیگر گروہوں کی حمایت سے ہاتھ دور کرنا. ایران نے 2015 میں ریاستہائے متحدہ اور دیگر ممالک کے ساتھ دستخط کیے گئے معاہدے کے تحت اپنے قدرتی گیس پروگرام کو شدید محدود کیا تھا.
ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت کے دوران اس معاہدے سے دستبرداری کی تھی. اس معاہدہ نے ایران کو اپنے فریزن اثاثے کو واپس حاصل کرنے کی اجازت دی, جسے ٹرمپ نے 'ایران کو پیالوں میں نقدی بھیجنا' کہا ہے.
ٹرمپ کے حملے کے بعد سے ایران کی تھیوکریٹک حکومت ابھی بھی موجود ہے, جبکہ اس کے مطالبات کے لیے کہ ایران اپنے بالستیک میسائل پروگرام کو ختم کرے اور علاقائی گروہوں کی حمایت سے ہاتھ دور کرے, ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. نئے معاہدہ میں ایران کے قدرتی گیس کے ذخائر کا سوال ابھی تک حل نہیں ہوا ہے.
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قدرتی گیس پروگرام کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑے ہیں. جبکہ ریاستہائے متحدہ کا کہنا ہے کہ ہرمز تنگہ 60 دن کے لیے مفت کھولا جائے گا اور اس کا انتظار اس کے لیے امن کو یقینی بنائے جانے کا ہے. لبنان میں اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ کا مسئلہ ابھی بھی حل نہیں ہوا ہے.
ایران کا کہنا ہے کہ معاہدہ لبنان میں مکمل جنگ بندی کی ضرورت ہے, لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم بینجمن نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنی فورسز کو برقرار رکھے گا اور ہیزبرہہ حملوں کے لیے جواب دینے کا حق برقرار رکھے گا. اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان سے اسرائیل کا دستبرداری معاہدے کا شرط نہیں تھا. لبنان میں امن کے لیے مذاکرات میں اسرائیل کی شرکت نہیں ہوئی ہے.
مذاکرات کے لیے ریاستہائے متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان سے دستبرداری کرنا معاہدے کا شرط نہیں تھا. اپریل کے امن معاہدے کے اعلان کے بعد بھی جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی. لبنان کی ریاستی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کا ڈرون جنوبی لبنان کے قصبہ کفر تبنیت میں ایک کار کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں ڈرائیور کا قتل ہو گیا.
نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے 'ملیٹنٹ' کو مار ڈالا. اسرائیلی حکام کا نجی طور پر معاہدے کے بارے میں اندازہ ہے کہ منفی ہے
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