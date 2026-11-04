ڈونلڈ ٹرمپ نے پیٹ ہیگسیتھ کا دفاع کیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاعی سیکرٹری پیٹ ہیگسیتھ کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے جبکہ کانگریس میں دھاندلی کے دباؤ کے باوجود ان کا دفاع کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میڈیفیکیشن انتخابات کے بعد بھی اپنی وزارت دفاع کے سیکرٹری پیٹ ہیگسیتھ کی حمایت جاری رکھی ہے۔ وہ 5 نومبر 2026 کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ ہیگسیتھ کو تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ موقف اس وقت سامنے آیا ہے جب ڈیموکریٹک پارٹی نے کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول حاصل کیا اور ایران جنگ کے خلاف عوامی ناراضگی عروج پر پہنچی۔
پیٹ ہیگسیتھ کا دفاعی امور میں کردار
صدر ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہیگسیتھ جنگ میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا کام اچھا ہے۔ امریکی حکومت کے مطابق ہیگسیتھ پینٹاگون کی قیادت 20 جنوری 2029 تک جاری رکھیں گے۔ یہ مدت صدر ٹرمپ کی موجودہ میعاد کے آخری دن سے مطابقت رکھتی ہے۔ ہیگسیتھ نے اپنے دور میں دفاعی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں لاتے ہوئے امریکی فوجی ساخت کو دوبارہ ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
سیاستدانوں کے بین الاقوامی رد عمل
امریکی وزیرِ اعظم جے Vance نے عوامی سطح پر ایران جنگ کی قیمت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ریپبلکن پارٹی کو کانگریس میں برتری کھونے کا سبب بنی۔ ہیگسیتھ کے سخت رویے نے ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی تنقید کو جنم دیا ہے۔ ٹامس ماسی نے ہیگسیتھ کے خلاف استعارہ لگانے کے لیے آئینی دفعات استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا الزام تھا کہ ہیگسیتھ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف کارروائی کی۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی تحقیقاتی کوششیں
ڈیموکریٹک پارٹی نے ہیگسیتھ کے اقدامات کی سختی سے جانچ کا اعلان کیا ہے۔ ان کی تحقیقات میں ایران جنگ کی حکمت عملی، فوجی افسران کی تبدیلی، اور یوکرین پالیسی شامل ہو سکتی ہے۔ جمہوریت کی پارٹی کے رہنما ایتھن اسمتھ کا کہنا ہے کہ انہیں مسلح افواج کے غیر سیاسی وجود کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہیگسیتھ کے خلاف انکوائری میں لاطینی امریکہ میں منشیات سمگل کرنے والے بیڑوں کے خلاف کارروائی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
مستقبل کے لیے ممکنہ سفارتی تبدیلیاں
امریکی سیلابٹ کی میمبر مارشا بلکبرن کی جگہ پر ہیگسیتھ کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سیٹ ٹینیسی کے گورنر کے طور پر کام کرنے والی بلکبرن کی جگہ خالی ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا اور کہا کہ ہیگسیتھ اس عہدے پر بہت مقبول ہوں گے۔ تاہم، ہیگسیتھ کا موجودہ عہدہ برقرار رکھنے کا فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر قائم ہیں۔
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