ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریے کے دن کا پیغام اور تنقید
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریے کے دن پر لبرلز اور مہاجرین پر حملہ کیا، سفید گھر کی بحالی کا دفاع کیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسے موقع پر طوفان کھڑا کر دیا جب پورا ملک شکر گزاری کے تہوار میں مصروف تھا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ووشر سوشل پر ایک لمبا بیان جاری کیا جس میں انہوں نے لبرلز، مہاجرین اور وفاقی ایجنسیوں پر سخت تنقید کی۔
صدر ٹرمپ نے یہ بیان اپنی فلوریڈا کی رہائش گاہ سے جاری کیا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکومت معاشی اعداد و شمار میں جعلسازی کر رہی ہے۔ اس بیان میں انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی قوانین کے نفاذ اور نجی جائیداد کے باڑہ ور کے خلاف بھی خدشات کا اظہار کیا۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
ٹرمپ کا نو منتخب صدر ہونے پر بیان
یہ بیانیہ اس وقت سامنے آیا جب صدر ٹرمپ اپنی ٹرمپ انٹرنیشنل گولف کلب، ویسٹ پالیم بیچ فلوریڈا میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی 461 الفاظ کی پوسٹ میں کہا کہ وہ ان لوگوں کو شکر گزاری کی مبارکباد دیتا ہے جنہوں نے ملک کو ریڈیکل بائیں بازو کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔
صدر ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے خلاف بھی الزامات لگائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض لوگ مزارات اور مہاجرین کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سومی نژاد امریکیوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار یا مجرم ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔
سفید گھر کی بحالی پر پریس کا ردعمل
بیان میں صدر ٹرمپ نے سفید گھر کی بحالی کے منصوبوں کا دفاع بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا اور عوام ان منصوبوں کو غلط فہمی کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے ان کی مرمت کی کوششوں کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔
امریکی تجارتی محکمے کی اکنامک اینالیسز بیورو نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ صدر ٹرمپ کے خلاف رائے عامہ کی یکجہتی کی کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پالیسیاں ملک کے مفاد میں ہیں۔
ریپبلیکن پارٹی کی شکست کا تناظر
یہ بیانیہ اس دور میں سامنے آیا جب ریپبلیکن پارٹی کو نومبر کے وسطی انتخابات میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹی نے جنوری میں کانگریس کے دونوں ہاؤسز کا کنٹرول کھو دیا۔
صدر ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لبرل پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔
مخالفین کا ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
مخالفین نے اس بیان کو انتہا پسندانہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیان مہاجرین کے خلاف نفرت انگیز ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے۔
صدر ٹرمپ نے امریکی فوجی افسران کو بھی پیغام دینے کی تیاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فوجیوں کو سلام کریں گے۔ یہ اقدام ان کی ریاستی ذمہ داری کا حصہ ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at DunyaNews
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics