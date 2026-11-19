ڈونلڈ ٹرمپ کی پیٹ روز کو وفات کے بعد معافی، 1990 کے ٹیکس جرائم کا معاملہ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیس بال کے سابق لیجنڈ پیٹ روز کو 1990 کے ٹیکس جرائم میں معافی دے دی ہے۔ یہ اقدام ان کی ساکھ بحال کرنے کی مہم کا تازہ حصہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے بیس بال کے مرحوم لیجنڈ پیٹ روز کو ٹیکس جرائم کے الزامات میں معافی دے دی ہے۔ یہ اقدام میجر لیگ بیس بال کے سب سے زیادہ ہٹس بنانے والے کھلاڑی کی ساکھ بحال کرنے کی مہم کا تازہ حصہ ہے۔ پیٹ روز 2024 میں 83 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں روز کو ایک حقیقی بیس بال سپر اسٹار اور لیجنڈ قرار دیا۔
پیٹ روز نے 1963 سے 1986 تک 24 برس پر محیط کیریئر میں 4,256 ہٹس بنائے۔ انہیں جوئے بازی کے الزامات میں کھیل سے کئی دہائیوں تک باہر رکھا گیا، جن میں وہ میچز بھی شامل تھے جن میں وہ بطور مینیجر شریک تھے۔ اس پابندی کے باوجود ان کے مداحوں کی بڑی تعداد برقرار رہی۔Also read1990 کی دہائی میں غربت اور 2025 کی اقتصادی منصوبہ اڑان پاکستان
ٹیکس جرائم کی معافی کا پس منظر اور طریقہ کار
صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے پیٹ روز کو ٹیکس جرائم کے معاملے میں معافی دی ہے، جو ان کی بیس بال ساکھ کو بحال کرنے کی وسیع کوششوں کا حصہ ہے۔ روز نے 1990 میں دو الزامات میں جرم کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے غلط ٹیکس گوشوارے جمع کرائے تھے۔ ان گوشواروں میں وہ آمدن ظاہر نہیں کی گئی تھی جو انہیں یادگاری اشیا پر دستخط اور عوامی تقریبات سے حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح گھڑ دوڑ کی شرط سے جیتی گئی رقم بھی درج نہیں کی گئی تھی۔
عدالتی کارروائی کے نتیجے میں روز کو پانچ ماہ کی سزا سنائی گئی، جو ایک کم سے کم سیکیورٹی والی جیل میں گزاری گئی۔ انہوں نے سینکڑوں ہزار ڈالر جرمانے اور واجب الادا ٹیکس کی صورت میں ادا کیے۔ روز کا موقف تھا کہ بیس بال سے ان پر عائد پابندی نے ان کے مالی حالات بگاڑ دیے، اور وہ معاش کے لیے یادگاری دستخط اور عوامی تقریبات پر انحصار کرنے پر مجبور ہوئے۔
روز کے وکیل اور حامیوں کا مؤقف
روز کے وکیل جیفری لینکوف نے، جو روز خاندان کی طرف سے بحالی کی کوشش میں نمائندگی کر رہے ہیں، کہا کہ روز کی بیس بال سے مکمل وابستگی اور ان کی جذباتی شدت ہی انہیں تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شامل کرتی ہے۔ لینکوف نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں روز اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان سے کھیل چھن جانے کے بعد ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
لینکوف کے مطابق صدر ٹرمپ کی معافی ایک خیرسگالی کا اقدام ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بہتر ہوتا کہ یہ اقدام روز کی زندگی میں ہی کیا جاتا۔ وکیل کے مطابق ان کی اپیل بنیادی طور پر ہال آف فیم کے ووٹرز کے سامنے روز کی میدان میں کارکردگی پر مرکوز ہوگی۔ ان کا استدلال ہے کہ روز نے بیس بال اور قانونی دونوں معاملات میں اپنا قرض ادا کر دیا تھا۔
دوسری جانب ہال آف فیم نے اس معاملے پر ردعمل دینے سے گریز کیا، جبکہ میجر لیگ بیس بال کے ترجمان نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود ہال کا کہنا ہے کہ جن افراد کا نام میجر لیگ بیس بال کی مستقل نااہل فہرست سے ہٹایا جائے گا، وہ ہال آف فیم پر غور کے لیے اہل ہوں گے۔
ہال آف فیم کی ووٹنگ اور آئندہ مراحل
ہال آف فیم میں روز کے لیے اگلا مرحلہ اس وقت آئے گا جب کلاسک بیس بال ایرا بیلٹ کے لیے ووٹ دینے والا گروپ دسمبر 2027 میں اگلی بار اجلاس کرے گا۔ اسی تناظر میں روز کے کیس پر غور کیا جائے گا۔ کمیشنر روب مین فریڈ نے روز کی وفات کے اگلے برس صدر ٹرمپ کے دباؤ کے بعد ان پر عائد تاحیات پابندی وفات کے بعد ختم کر دی تھی۔
صدر ٹرمپ نے نومبر کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ روز کو معافی دینے پر غور کریں گے۔ اسی دوران انہوں نے سابق پچر راجر کلیمنز کی حمایت بھی کی، جو سات مرتبہ سائی ینگ ایوارڈ جیتنے والے واحد کھلاڑی ہیں۔ کلیمنز پر سٹیرائیڈ کے استعمال کے الزامات کے باعث وہ ہال آف فیم سے باہر ہیں۔ کلیمنز نے کارکردگی بڑھانے والی ادویات کے استعمال سے انکار کیا ہے اور کانگریس سے جھوٹ بولنے کے الزامات میں مقدمے کے دوران بری ہو چکے ہیں۔
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