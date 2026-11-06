ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیون ملر کو چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ستیوست وائلز کی جگہ اسٹیون ملر کو نیا چیف آف اسٹاف نامزد کر دیا ہے، جس کا آغاز 9 نومبر 2026 سے ہوگا۔ یہ عہدہ تبدیلی میڈیم ٹرمز کے بعد ہونے والی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے قریبی معاون اسٹیون ملر کو نیا چیف آف اسٹاف مقرر کیا ہے۔ یہ اعلان سابقہ میڈیم ٹرمز کے بعد ہوا ہے جب جمہوریت پسند پارٹی کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسٹیون ملر ہارڈ لائن ہجرت پالیسی کے اہم معمار ہیں۔ وہ اب سفید گھر کے انتظامی نظام کو سنبھالیں گے۔
نیا چیف آف اسٹاف کون ہے اور کیا ہے اس کا تجربہ
اے پی آر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل نیٹ ورک پر وضاحت کی کہ وہ اسٹیون ملر کو ڈپٹی چیف آف اسٹاف سے ترقی دے کر چیف آف اسٹاف بنا رہے ہیں۔ یہ تعیناتی پیر 9 نومبر 2026 سے نافذ العمل ہوگی۔ اسٹیون ملر کی عمر 41 سال ہے اور وہ گزشتہ دہائی سے صدر کے سب سے وفادار مشیروں میں شامل رہے ہیں۔ وہ ہجرت کے معاملے پر سب سے طاقتور اور سخت گیر آواز سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر کا اضافی عہدہ بھی ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ستیوست وائلز کی جگہ اور ان کے خدمات کا جائزہ
ماضی میں چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والی ستیوست وائلز اب اپنی جگہ چھوڑ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ان کے لیے 'اؤٹ اسٹینڈنگ جاب' کا تعریفی جملہ استعمال کیا۔ ستیوست وائلز کو اب ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیکل آپریشن میں منتقل کیا جائے گا۔ ان کی عمر 69 سال ہے اور وہ حال ہی میں بریسٹ کینسر کے علاج سے صحت یاب ہوئیں ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ سرحد کو محفوظ بنانے اور ٹیکسز کاٹنے میں ہونے والی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی ہیں۔
ہجرت پالیسی اور اس کے اثرات پر غور
اسٹیون ملر کے زیرِ نگرانی ماس ڈیپورٹیشن پروگرام کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ماسک لگے ایجنٹس کی طرف سے حملوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جنوری میں منی اوسس میں دو مظاہرین کی شہادت کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے نے بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سبب بنا۔ اب یہ تبدیلی یہ ظاہر کرتی ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی پالیسیوں پر دوبارہ زور دینا چاہتے ہیں۔
میڈیم ٹرمز کے بعد سیاسی رد عمل اور اگلے اقدامات
گزشتہ میڈیم ٹرمز میں جمہوریہ پسند پارٹی نے ہاؤس اور سینٹ دونوں کو ڈیموکریٹس کے ہاتھوں ہارا تھا۔ اس شکست کے باوجود صدر نے اسٹیون ملر کو ترقی دی ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ مخالفین کے دباؤ سے ہٹ کر اپنا راستہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ سفید گھر نے حال ہی میں ستیوست وائلز کے استعفیٰ کی خبروں کی سخت مخالفت کی تھی۔ اب اسٹیون ملر 9 نومبر 2026 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ یہ فیصلہ امریکی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔
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